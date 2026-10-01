Thierry Ehrmann condamné à quatre mois de prison ferme pour des menaces de mort contre un maire près de Lyon

Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, a été condamné ce jeudi 1er octobre par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois de prison ferme pour des menaces de mort proférées à l’encontre de Guillaume Malot, maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Les faits remontent au 5 septembre 2025. Ce jour-là, une caméra de vidéosurveillance avait enregistré Thierry Ehrmann tenant des propos menaçants visant l’élu, accompagnés notamment d’un geste mimant un égorgement. Guillaume Malot avait déposé plainte quelques jours plus tard.

Le tribunal prononce de la prison ferme

Lors de l’audience du 21 septembre dernier, à laquelle Thierry Ehrmann n’avait pas assisté, le ministère public avait requis douze mois de prison avec sursis.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme. Thierry Ehrmann est également condamné à trois ans de privation de ses droits civiques et d’interdiction d’exercer une fonction publique.

Il devra par ailleurs verser au maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, ainsi que 1 800 euros au titre des frais de justice.

Une expertise psychiatrique présentée lors de l’audience avait conclu à une altération du discernement du prévenu.

Un conflit vieux de plus de vingt ans

Cette affaire intervient sur fond de long contentieux entre Thierry Ehrmann et la municipalité de Saint-Romain-au-Mont-d’Or autour de la Demeure du Chaos, musée d’art contemporain installé dans cette commune des Monts d’Or. Les différends judiciaires autour du site durent depuis plus de vingt ans.

À ce stade, un éventuel appel de Thierry Ehrmann n’a pas été annoncé.