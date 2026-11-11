La phrase visée est : "vos copains l'ont fait en une journée au Bataclan". Selon les élus plaignants, Isabelle Surply l’a prononcée lors de la séance du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes le 22 octobre. Ils considèrent qu’elle les associe aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015 et qualifient les propos de "délibérés".
À la suite de l’incident, Fabrice Pannekoucke a proposé, lors d’une conférence des présidents de groupe, d’interdire à Isabelle Surply de prendre la parole sur les deux premiers rapports de la prochaine assemblée plénière. Il lui a également demandé de présenter des excuses aux élus concernés, ce qu’elle n’a pas fait.
Les groupes de gauche et écologistes jugent cette mesure insuffisante et demandent que des sanctions plus importantes soient adoptées. Leur communiqué annonce un dépôt de plainte contre l'élue passée par le RN et Reconquête!.
"Une telle imputation porte une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’honneur et à la considération des plaignants. Elle les désigne à l’opprobre public en les associant au massacre de 90 personnes", concluent-ils.
Des élus de cette gauche sectaire qui vont se recueillir sur des tombes de terroristes islamistes : c’est en effet un signe inquiétant, ceux qui manifestent avec eux également, ceux qui les considèrent comme des résistants....Signaler Répondre
LFI a des liens avec le FATAH, le parti Palestinien qui est un parti social démocrate laïc et qui est l'ennemi juré du Hamas..Signaler Répondre
Tu racontes n'importe quoi, en bon droitard.. ça changera jamais..
Mais bon, je ne t'en veux pas personnellement pour cette propagation de mensonges: Retailleau et Wauquiez ont montré la voie avec leur commission parlementaire bidon et orientée.
Le crime de LFI selon les droitards est de défendre les populations civiles Palestiniennes qui sont victimes d'épuration ethnique en Cisjordanie voire peut être de génocide a Gaza (la cour pénale internationale tranchera, mais il y a une enquête pour génocide en cours et un mandat d'arrêt contre des dirigeants du HAMAS et des dirigeants Israéliens)
Défendre les Palestiniens et défendre en France nos compatriotes musulmans contre les racistes ne signifie pas "avoir des liens avec le Hamas et ls frères musulmans" n''en déplaise aux neuneus Retaillistes ou Knafistes..
Mais tu aimes trop la post-vérité et la propagande MAGA-Cassoulet pour l'admettre
Je ne la connais pas,Signaler Répondre
Mais j'aimerai que l'on arrête certaines polémiques qui ne cherchent qu'à faire du buzz,
Merci de reconstruire la France, et non pas de détruire les liens, il y a peut être du vrai, mais dans la foire aux nulles, vous êtes bien classée aussi, ne faites pas la course,LfFIet les verts, ont de bons candidats dans ces débats d'égouts
Il n'y a que la vérité qui fâche .Signaler Répondre
Ya pas mal de LFI qui, au vu de leur passé et de leur non obéissance à la loi, devraient aussi être démis.Signaler Répondre
La gauchosphere qui parle d'honneur, pitoyable.Signaler Répondre
Ben pourtant elle a raison. Les liens sont avérés entre LFI et alliés avec les groupes terroristes islamistes tels que le Hamas et autres frères musulmansSignaler Répondre
Le rapport Retailleau et celui de la commission européenne aussi ....
A eux plutôt d être juges pour intelligence avec l ennemi ainsi que le prévoit le code de la sécurité intérieure ...
Le covid long a des effets néfastes sur la société civile ;-)Signaler Répondre
Le plus étonnant c'est qu'elle soit encore à un poste comme celui-ci grâcement payé, si elle s'est fait viré du RN et de Reconquête, elle va dire que c'est elle qui a démissionné, ce n'est pas pour rien...