La phrase visée est : "vos copains l'ont fait en une journée au Bataclan". Selon les élus plaignants, Isabelle Surply l’a prononcée lors de la séance du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes le 22 octobre. Ils considèrent qu’elle les associe aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015 et qualifient les propos de "délibérés".

À la suite de l’incident, Fabrice Pannekoucke a proposé, lors d’une conférence des présidents de groupe, d’interdire à Isabelle Surply de prendre la parole sur les deux premiers rapports de la prochaine assemblée plénière. Il lui a également demandé de présenter des excuses aux élus concernés, ce qu’elle n’a pas fait.

Les groupes de gauche et écologistes jugent cette mesure insuffisante et demandent que des sanctions plus importantes soient adoptées. Leur communiqué annonce un dépôt de plainte contre l'élue passée par le RN et Reconquête!.

"Une telle imputation porte une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’honneur et à la considération des plaignants. Elle les désigne à l’opprobre public en les associant au massacre de 90 personnes", concluent-ils.