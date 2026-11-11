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"Vos copains l'ont fait en une journée au Bataclan" : les élus de gauche et écologistes de la Région portent plainte contre Isabelle Surply

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"Vos copains l'ont fait en une journée au Bataclan" : les élus de gauche et écologistes de la Région portent plainte contre Isabelle Surply

Les élus régionaux de gauche et écologistes ont déposé plainte auprès du procureur de Lyon le 5 novembre, après des propos tenus par Isabelle Surply en assemblée plénière le 22 octobre. Ils estiment que la conseillère régionale, ex-RN, a assimilé leurs groupes aux auteurs de l’attentat du Bataclan et jugent insuffisante la sanction proposée par le président de Région.

La phrase visée est : "vos copains l'ont fait en une journée au Bataclan". Selon les élus plaignants, Isabelle Surply l’a prononcée lors de la séance du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes le 22 octobre. Ils considèrent qu’elle les associe aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015 et qualifient les propos de "délibérés".

À la suite de l’incident, Fabrice Pannekoucke a proposé, lors d’une conférence des présidents de groupe, d’interdire à Isabelle Surply de prendre la parole sur les deux premiers rapports de la prochaine assemblée plénière. Il lui a également demandé de présenter des excuses aux élus concernés, ce qu’elle n’a pas fait.

Les groupes de gauche et écologistes jugent cette mesure insuffisante et demandent que des sanctions plus importantes soient adoptées. Leur communiqué annonce un dépôt de plainte contre l'élue passée par le RN et Reconquête!.

"Une telle imputation porte une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’honneur et à la considération des plaignants. Elle les désigne à l’opprobre public en les associant au massacre de 90 personnes", concluent-ils.

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isabelle surply

bataclan

8 commentaires
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Indicateur Idéologique le 11/11/2026 à 10:35
Ex Précisions a écrit le 11/11/2026 à 09h05

Le covid long a des effets néfastes sur la société civile ;-)
Le plus étonnant c'est qu'elle soit encore à un poste comme celui-ci grâcement payé, si elle s'est fait viré du RN et de Reconquête, elle va dire que c'est elle qui a démissionné, ce n'est pas pour rien...

Des élus de cette gauche sectaire qui vont se recueillir sur des tombes de terroristes islamistes : c’est en effet un signe inquiétant, ceux qui manifestent avec eux également, ceux qui les considèrent comme des résistants....

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Post-vérité Retailliste le 11/11/2026 à 10:31
Quand est ce que l on se protège vraiment ? a écrit le 11/11/2026 à 09h07

Ben pourtant elle a raison. Les liens sont avérés entre LFI et alliés avec les groupes terroristes islamistes tels que le Hamas et autres frères musulmans
Le rapport Retailleau et celui de la commission européenne aussi ....
A eux plutôt d être juges pour intelligence avec l ennemi ainsi que le prévoit le code de la sécurité intérieure ...

LFI a des liens avec le FATAH, le parti Palestinien qui est un parti social démocrate laïc et qui est l'ennemi juré du Hamas..
Tu racontes n'importe quoi, en bon droitard.. ça changera jamais..
Mais bon, je ne t'en veux pas personnellement pour cette propagation de mensonges: Retailleau et Wauquiez ont montré la voie avec leur commission parlementaire bidon et orientée.
Le crime de LFI selon les droitards est de défendre les populations civiles Palestiniennes qui sont victimes d'épuration ethnique en Cisjordanie voire peut être de génocide a Gaza (la cour pénale internationale tranchera, mais il y a une enquête pour génocide en cours et un mandat d'arrêt contre des dirigeants du HAMAS et des dirigeants Israéliens)
Défendre les Palestiniens et défendre en France nos compatriotes musulmans contre les racistes ne signifie pas "avoir des liens avec le Hamas et ls frères musulmans" n''en déplaise aux neuneus Retaillistes ou Knafistes..
Mais tu aimes trop la post-vérité et la propagande MAGA-Cassoulet pour l'admettre

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Remontons le niveau le 11/11/2026 à 10:12

Je ne la connais pas,
Mais j'aimerai que l'on arrête certaines polémiques qui ne cherchent qu'à faire du buzz,
Merci de reconstruire la France, et non pas de détruire les liens, il y a peut être du vrai, mais dans la foire aux nulles, vous êtes bien classée aussi, ne faites pas la course,LfFIet les verts, ont de bons candidats dans ces débats d'égouts

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GAD le 11/11/2026 à 10:09

Il n'y a que la vérité qui fâche .

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Ça marche dans les 2 sens le 11/11/2026 à 10:00
Ex Précisions a écrit le 11/11/2026 à 09h05

Le covid long a des effets néfastes sur la société civile ;-)
Le plus étonnant c'est qu'elle soit encore à un poste comme celui-ci grâcement payé, si elle s'est fait viré du RN et de Reconquête, elle va dire que c'est elle qui a démissionné, ce n'est pas pour rien...

Ya pas mal de LFI qui, au vu de leur passé et de leur non obéissance à la loi, devraient aussi être démis.

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Anti gauchosphere le 11/11/2026 à 09:10

La gauchosphere qui parle d'honneur, pitoyable.

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Quand est ce que l on se protège vraiment ? le 11/11/2026 à 09:07

Ben pourtant elle a raison. Les liens sont avérés entre LFI et alliés avec les groupes terroristes islamistes tels que le Hamas et autres frères musulmans
Le rapport Retailleau et celui de la commission européenne aussi ....
A eux plutôt d être juges pour intelligence avec l ennemi ainsi que le prévoit le code de la sécurité intérieure ...

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Ex Précisions le 11/11/2026 à 09:05

Le covid long a des effets néfastes sur la société civile ;-)
Le plus étonnant c'est qu'elle soit encore à un poste comme celui-ci grâcement payé, si elle s'est fait viré du RN et de Reconquête, elle va dire que c'est elle qui a démissionné, ce n'est pas pour rien...

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