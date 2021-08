Attentats du 13 novembre 2015 : Georges Fenech sort un livre avant le début du procès

L'ancien député du Rhône et ancien magistrat Georges Fenech a signé cet ouvrage qui revient sur les attentats du 13 novembre 2015, ainsi que sur l'enquête qui a permis, après six ans, d'organiser un procès qui débutera à Paris le 8 septembre prochain, et qui doit se terminer en avril 2022.

Georges Fenech avait été président de la commission d'enquête parlementaire consacrée à ces attentats revendiqués par l'Etat islamique qui avaient fait 130 morts et 413 blessés à Paris et Saint-Denis.

"On veut aussi savoir comment on en est arrivé là, comment, tous ces jeunes individus, qui étaient pour la plupart des délinquants de droit commun, ce sont radicalisés et comment ils sont passés à l’acte au sacrifice de leur vie. On a le droit de comprendre d’où vient cette action sans précédent. C’est un procès qui aura une forte valeur historique", indiquait celui qui intervient désormais sur CNEWS à nos confrères du JDD ce dimanche.