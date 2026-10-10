Présidentielle 2027 : à Lyon, Gabriel Attal dévoile son "pacte pour la jeunesse" et cible Jean-Luc Mélenchon

C’est à Lyon que Gabriel Attal a choisi de donner une nouvelle impulsion à sa campagne présidentielle. Devant plus de 2 000 personnes réunies samedi après-midi à l’Amphithéâtre 3000 de la Cité internationale (qui n'avait donc pas fait le plein), le candidat Renaissance a consacré une large partie de son premier meeting régional à la jeunesse et à l’éducation.
Dans une salle où son équipe avait installé des tifos inspirés des tribunes de football, l’ancien Premier ministre a affiché son ambition d’être un "président qui parlera à la jeunesse parce qu’il la comprend".
Moins d’élèves par classe et aucun poste d’enseignant supprimé
Premier grand volet de ses annonces : l’école. Gabriel Attal promet une hausse du budget consacré à l’Éducation nationale et veut profiter de la baisse démographique pour réduire les effectifs dans les classes, sans fermer de classes.
Il s’oppose ainsi à la suppression annoncée de 1 600 postes d’enseignants dans le projet de budget de l’année prochaine et propose une nouvelle revalorisation salariale comprise entre 200 et 500 euros nets pour les professeurs en milieu de carrière.
Le candidat souhaite également rendre le brevet obligatoire pour entrer au lycée, rétablir un certificat d’études à la fin de l’école primaire et proposer une année passerelle en petits groupes aux élèves qui n’auraient pas encore le niveau attendu.
Des après-midi consacrés au sport, à l’art et à la musique ?
Gabriel Attal veut aussi ouvrir une concertation sur une modification importante des rythmes scolaires.
Son projet prévoit de concentrer les enseignements fondamentaux le matin, puis, à partir de 15h, de laisser davantage de place aux activités sportives, aux arts plastiques et à la musique. Il promet également d’adapter au changement climatique l’ensemble des écoles et établissements scolaires dans un délai de cinq ans.
Pour les lycéens professionnels, il propose qu’à partir de la classe de première, chaque jeune puisse signer un contrat avec une entreprise lui garantissant à l’issue de son diplôme un emploi ou une alternance.
Parcoursup réformé et davantage d’épreuves finales au bac
Alors que la contestation lycéenne de ces dernières semaines a notamment remis Parcoursup au centre des revendications, Gabriel Attal défend non pas sa suppression mais sa transformation.
Il veut en faire un "véritable outil d’accompagnement", avec davantage de mentorat, de tutorat et de stages dans le parcours d’orientation. Il souhaite également augmenter la part des épreuves finales au baccalauréat, au détriment du contrôle continu.
Son programme prévoit par ailleurs une évaluation des licences et masters tous les trois ans, avec la possibilité de supprimer ou de refondre les formations connaissant à la fois un fort décrochage et une faible insertion professionnelle.
Un mois d’engagement civique avant 25 ans
Autre proposition destinée directement aux jeunes : imposer à chacun au moins un mois d’engagement civique au service des autres avant l’âge de 25 ans. Gabriel Attal veut parallèlement réformer la justice pénale des mineurs et promet une "fermeté totale" face aux violences, insultes et menaces.
Il annonce aussi la création prochaine d’une convention de 150 jeunes de 16 à 25 ans tirés au sort, composée de lycéens, étudiants et jeunes actifs, qui serait chargée de participer directement à l’élaboration de certaines propositions de sa campagne.
Attal attaque directement Mélenchon
Dans le contexte du mouvement lycéen, Gabriel Attal a également consacré une partie importante de son discours à Jean-Luc Mélenchon.
Le candidat Renaissance accuse notamment son adversaire insoumis d’instrumentaliser la colère des jeunes et a affirmé que "la jeunesse devient de la chair à canon politique" lorsqu’elle est utilisée dans les affrontements partisans. Il dit partager certaines revendications des lycéens tout en condamnant les violences intervenues pendant les mobilisations.
Gabriel Attal a cité Jean-Luc Mélenchon à sept reprises durant son discours, contre une seule fois Marine Le Pen, signe de la place donnée au candidat LFI dans cette séquence lyonnaise.
150 milliards d’euros d’économies et 14 nouveaux réacteurs nucléaires
Le meeting ne s’est toutefois pas limité à l’éducation.
Sur les finances publiques, Gabriel Attal propose 150 milliards d’euros d’économies, avec un premier effort de 15 à 20 milliards dès le début du quinquennat, et souhaite inscrire l’équilibre budgétaire dans la Constitution.
Sur l’énergie, il défend une électrification accélérée de l’économie, le développement conjoint du nucléaire et des renouvelables et la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, avec à terme un nouveau réacteur par an. Il fixe également comme objectif une voiture électrique française à 10 000 euros.
Le candidat veut enfin investir massivement dans l’intelligence artificielle, avec un plan annoncé de 200 milliards d’euros dans la puissance de calcul, et imagine à terme un assistant éducatif IA souverain pour chaque élève ainsi qu’un assistant médical pour chaque patient.
À Lyon, Gabriel Attal a enfin réaffirmé son souhait de bâtir pour 2027 une coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine, fondée selon lui sur un projet plutôt que sur des accords entre appareils politiques.
Attal c'est juste macron en pire.... si tu veux détruire la France votes pour lui.Signaler Répondre
comme tous les candidats, des idées avant, et des solutions après et pendant le mandat,ils naviguent le plus souvent sans boussole en disant oui a tout le monde et non a personne , bref ni pour ni contre , bien au contraire.Signaler Répondre
etre 2000 gogos dans la salle 3000, n'est ce pas déjà un échec pour celui qui n'arrête pas de dire "je vous dis" .... mais il peut dire tout ce qu'il veut, on ne le croit pas du tout ! il avait toute la scène pendant la macronie, il en a abusé et vous a abusés ! c'est abusé !Signaler Répondre
Que voulez vous !Signaler Répondre
A croire qu'une partie des Français sont des moutons et pour faire avancer des moutons il faut un meneur bien anti juifs .
il a été biberoner par le premier cercle de Marine !
L' histoire passée est une injure !
Mais les moutons n'ont pas de mémoire .
L'une dit après deux condamnations , c'est pas vrai j'ai jamais détourner 4,7 millions €
L'autre non ! non ! Je n'ai jamais rien écrit sur les juifs ! Mais les moutons ils aiment ça !
Comment peut t'on être aussi crédule ?
Je veux bien que l'on rejette une certaine classe politique mais delà à mettre à la tête de la France une voleuse et un menteur , comment pouvez-vous croire qu'ils ne feront pas pire que les autres au final .
La France devrait se rappeler dans son histoire des partis extrêmement droite . J.M
Un ambitieux qui n'a pas compris que nous l'avons jugé quand il à été ministre de l'éducation nationale puis premier ministre . Un bon ventilateur avec des Moi je . Qu'il se trouve un autre job financé par l'argent publicSignaler Répondre
Du blabla et des mensonges comme on sait si bien faire dans la macronie. Rappelons nous qu’il avait appelé à voter pour LFI et que c’est grace à lui qu’il y a autant de députés lfistes....Signaler Répondre
Personne n'en veut en réalité , surtout pour mener cette politique !Signaler Répondre
C'est une blague ? LE 1er Avril, c'est pas encore...Signaler Répondre
Ce sera le rendez vous de tous les élus courtisans, fayots de la macronie , les ex LR de chez Horizons donneurs de leçons, les UDI ne représentant qu'eux même, et surtout ces fumeux maires du groupe Synergie .Signaler Répondre
Vous savez ceux qui ont obtenu de très bon postes sous Gérard Collomb, qui bouffaient du LR à leur petit déjeuner, et que l'ont retrouve autour de la présidente de la métropole, qui n'ont même pas soutenue le candidat centriste aux Sénatoriales.....Bref ceux qui vont voire émerger un droite forte, décomplexée dans leurs communes.
Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte.....ou qu'ils prennent leurs électeurs pour des gogos.Signaler Répondre
Alors que les 140 milliards d'économie promis par Marine, ça, c'est pas du boniment de foire ?Signaler Répondre
Je n'arrive plus à comprendre l'intelligence des électeurs.Signaler Répondre
Le macronisme va nous rendre le pays dans un état épouvantable après dix ans, et on voudrait perpétuer ce système de types propres sur eux qui dézinguent en toute confiance radieuse la France ?
D'après ce que je comprends, il est plutôt de centre-droit. J'espère qu'il ne fera pas de son homosexualité le centre de son identité.Signaler Répondre
Maintenant, c'est malin, j'ai en tête la rengaine entonnée lors des dégagements du gardien adverse lors des matches de foot.
Attal bazooka en concert à Lyon !Signaler Répondre
Attal quitte la politique, ça ne change pas ma vie, au contraire, ça l embellit....Signaler Répondre
L éboueur de mon quartier arrête de travailler, c est l'horreur, la salete, les déchets, les rats, retour au moyen âge...
A votre avis, quel métier est le plus honorable et utile socialement ?
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots 😉Signaler Répondre
Il y aura toujours quelques "pelés et tondus" pour aller écouter les belles promesses de ces politiciens bonimenteurs ! Beaucoup de ses semblables seront à Villeurbanne pour la gaieté d'une parade ...Signaler Répondre
Ne soyez pas méchants, voir mesquins avec Attal. Ses "petits copains" à Science Popo voyaient en lui un homme politique au destin national. Ils le chahutaient par ce slogan si visionnaire et si... coquin d'un . Il y croit encore...Signaler Répondre
l'interdiction du voile pour les mineurs tu trouves que c'est gauchisant?Signaler Répondre
Ce ne sont plus des bistrots maintenant ce sont des amphithéâtres. il n'a pas échoué c'est juste qu'il n'a pas réussi 😂Signaler Répondre
Plus souvent de droite en fait mais bon.. d'une droite.Signaler Répondre
L'aboutissement de la politique de cet extrême centre, c'est des riches plus riches, des pauvres plus pauvres, le démantèlement du système social etc.. y'a rien de gauche là dedans.
Le simple fait de s'appeler "centre" est déjà une arnaque.. sur la question sociale c'est la droite de la droite.
Le discours un peu gauchisant sur la question sociétale, c'est à dire couleur/religion/sexualité/etc, in fine sert cet objectif là.
il n’a aucune chance le bébé Macron …Signaler Répondre
Je suis sidéré par le culot de ces macronistes qui ont contribué à l'effondrement de la France et qui, au lieu de s'excuser et faire profil bas, osent se présenter aux élections présidentielles.Signaler Répondre
Tout comme pour ses précédentes réunions dans les bars, seront présents 20 personnes dont son service d'ordre, ses conseillers et quelques membres de son parti politique.Signaler Répondre
Le macronisme c'est bientôt terminé !
lorsqu on regarde Attal dans les yeux... on ne voit rien. Le noir... un pur politicard comme on n en veut plus. tout ce centre qu on appelle extrême centre à toujours le il entre deux chaises, et plus souvent sur la chaise de gauche, celle qui nous a mis dans cette situation catastrophique. Attal = NONSignaler Répondre
« Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter. »Signaler Répondre
La continuité de mozart 👀👀
NON MERCI