Présidentielle 2027 : à Lyon, Gabriel Attal dévoile son "pacte pour la jeunesse" et cible Jean-Luc Mélenchon

C’est à Lyon que Gabriel Attal a choisi de donner une nouvelle impulsion à sa campagne présidentielle. Devant plus de 2 000 personnes réunies samedi après-midi à l’Amphithéâtre 3000 de la Cité internationale (qui n'avait donc pas fait le plein), le candidat Renaissance a consacré une large partie de son premier meeting régional à la jeunesse et à l’éducation.

Dans une salle où son équipe avait installé des tifos inspirés des tribunes de football, l’ancien Premier ministre a affiché son ambition d’être un "président qui parlera à la jeunesse parce qu’il la comprend".

Moins d’élèves par classe et aucun poste d’enseignant supprimé

Premier grand volet de ses annonces : l’école. Gabriel Attal promet une hausse du budget consacré à l’Éducation nationale et veut profiter de la baisse démographique pour réduire les effectifs dans les classes, sans fermer de classes.

Il s’oppose ainsi à la suppression annoncée de 1 600 postes d’enseignants dans le projet de budget de l’année prochaine et propose une nouvelle revalorisation salariale comprise entre 200 et 500 euros nets pour les professeurs en milieu de carrière.

Le candidat souhaite également rendre le brevet obligatoire pour entrer au lycée, rétablir un certificat d’études à la fin de l’école primaire et proposer une année passerelle en petits groupes aux élèves qui n’auraient pas encore le niveau attendu.

Des après-midi consacrés au sport, à l’art et à la musique ?

Gabriel Attal veut aussi ouvrir une concertation sur une modification importante des rythmes scolaires.

Son projet prévoit de concentrer les enseignements fondamentaux le matin, puis, à partir de 15h, de laisser davantage de place aux activités sportives, aux arts plastiques et à la musique. Il promet également d’adapter au changement climatique l’ensemble des écoles et établissements scolaires dans un délai de cinq ans.

Pour les lycéens professionnels, il propose qu’à partir de la classe de première, chaque jeune puisse signer un contrat avec une entreprise lui garantissant à l’issue de son diplôme un emploi ou une alternance.

Parcoursup réformé et davantage d’épreuves finales au bac

Alors que la contestation lycéenne de ces dernières semaines a notamment remis Parcoursup au centre des revendications, Gabriel Attal défend non pas sa suppression mais sa transformation.

Il veut en faire un "véritable outil d’accompagnement", avec davantage de mentorat, de tutorat et de stages dans le parcours d’orientation. Il souhaite également augmenter la part des épreuves finales au baccalauréat, au détriment du contrôle continu.

Son programme prévoit par ailleurs une évaluation des licences et masters tous les trois ans, avec la possibilité de supprimer ou de refondre les formations connaissant à la fois un fort décrochage et une faible insertion professionnelle.

Un mois d’engagement civique avant 25 ans

Autre proposition destinée directement aux jeunes : imposer à chacun au moins un mois d’engagement civique au service des autres avant l’âge de 25 ans. Gabriel Attal veut parallèlement réformer la justice pénale des mineurs et promet une "fermeté totale" face aux violences, insultes et menaces.

Il annonce aussi la création prochaine d’une convention de 150 jeunes de 16 à 25 ans tirés au sort, composée de lycéens, étudiants et jeunes actifs, qui serait chargée de participer directement à l’élaboration de certaines propositions de sa campagne.

Attal attaque directement Mélenchon

Dans le contexte du mouvement lycéen, Gabriel Attal a également consacré une partie importante de son discours à Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat Renaissance accuse notamment son adversaire insoumis d’instrumentaliser la colère des jeunes et a affirmé que "la jeunesse devient de la chair à canon politique" lorsqu’elle est utilisée dans les affrontements partisans. Il dit partager certaines revendications des lycéens tout en condamnant les violences intervenues pendant les mobilisations.

Gabriel Attal a cité Jean-Luc Mélenchon à sept reprises durant son discours, contre une seule fois Marine Le Pen, signe de la place donnée au candidat LFI dans cette séquence lyonnaise.

150 milliards d’euros d’économies et 14 nouveaux réacteurs nucléaires

Le meeting ne s’est toutefois pas limité à l’éducation.

Sur les finances publiques, Gabriel Attal propose 150 milliards d’euros d’économies, avec un premier effort de 15 à 20 milliards dès le début du quinquennat, et souhaite inscrire l’équilibre budgétaire dans la Constitution.

Sur l’énergie, il défend une électrification accélérée de l’économie, le développement conjoint du nucléaire et des renouvelables et la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, avec à terme un nouveau réacteur par an. Il fixe également comme objectif une voiture électrique française à 10 000 euros.

Le candidat veut enfin investir massivement dans l’intelligence artificielle, avec un plan annoncé de 200 milliards d’euros dans la puissance de calcul, et imagine à terme un assistant éducatif IA souverain pour chaque élève ainsi qu’un assistant médical pour chaque patient.

À Lyon, Gabriel Attal a enfin réaffirmé son souhait de bâtir pour 2027 une coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine, fondée selon lui sur un projet plutôt que sur des accords entre appareils politiques.