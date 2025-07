Légion d'honneur du 14 juillet : des anciens députés et une élue de la Métropole de Lyon distingués

Au total, 497 nouveaux chevaliers ont été dévoilés, ainsi que 68 officiers, 18 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix.

Comme à chaque promotion, on assiste à un mélange de récompenses entre amis (Bruno Le Maire, Eric Dupond-Moretti, Olivier Véran, Alexis Kohler…), de célébrités (Marc Levy, Jean-Louis Aubert, Léa Drucker, Sophia Aram…) et de personnalités moins connues remerciées pour leurs services pour la France et leur communauté.

Parmi les Lyonnais récompensés ce 14 juillet, on retrouve notamment Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de l'Eau. Celle qui a piloté le passage à une régie publique de l'eau devient chevalier sur proposition du ministère de la Transition écologique.

Du côté du ministère de l'Intérieur, François-Noël Buffet n'oublie pas ses amis. Sur proposition de Beauvau, deux anciens députés du Rhône vont devenir chevaliers. Il s'agit de Michel Terrot, qui fut maire d'Oullins avant François-Noël Buffet, et de Patrice Verchère, actuel vice-président du Département du Rhône et maire de Cours.

Chez les personnalités passées par Lyon, on notera la promotion de Stéphane Bouillon, qui fut préfet du Rhône de 2017 à 2018, et devient commandeur sur proposition du Premier ministre. Son préfet délégué à la Sécurité à Lyon, Etienne Stoskopf, est lui fait chevalier à l'occasion de cette promotion.

Enfin, Khaled Bouabdallah, ancien président de l'Université de Lyon, est fait officier par le ministère de l'Education nationale.