Patrice Verchère : "Lutter pour le désenclavement de Thizy-les-Bourgs, Cours et Amplepuis"

Depuis quelques mois, Patrice Verchère procède à un grand chamboulement dans ses mandats. Il a cessé d'être député du Rhône pour redevenir maire de Cours. Et voilà qu'il ne souhaite plus siéger à la Région pour tenter d'accéder au Département sur les listes du président sortant Christophe Guilloteau. L'occasion pour lui de se "reconcentrer pleinement sur des mandats locaux".

"Le Département a de belles perspectives devant lui", selon Patrice Verchère, qui espère pouvoir lutter pour le "désenclavement de Thizy-les-Bourgs, Cours et Amplepuis", ainsi que sur des thèmes comme l'aménagement du territoire ou le forestier.

Patrice Verchère a également vu le sondage réalisé par Ifop sur la présidentielle 2022 et l'incapacité de la droite d'exister au premier tour. "Je fais partie de ceux qu'on pourra reconquérir demain le pouvoir en repartant de la base. C'est-à-dire le savoir-faire local. (...) Force est de constater qu'on ne nous fait plus confiance depuis quelques années. Donc avec des présidents de Régions et de Départements, des maires, je crois qu'on peut reconstruire la droite et dire (...) 'faîtes-nous confiance demain pour gérer notre pays'", conclut l'ancien député LR.

