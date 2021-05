Présidentielle 2022 : si Laurent Wauquiez se présentait, il n'obtiendrait que 8% des voix selon un sondage

On se souvient que le président sortant de la Région avait brièvement évoqué le scrutin de la présidentielle de 2022, de manière à rappeler que si la droite ne parvenait pas à trouver le bon candidat, il serait évidemment disponible. Mais le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro de ce lundi après-midi ruine quelque peu les espoirs de l’ancien député altiligérien.

A la question de savoir pour qui voteraient les Français si le premier tour de la présidentielle avait lieu ce dimanche, Laurent Wauquiez n’obtiendrait que 8% des voix, et arriverait en quatrième position derrière Marine Le Pen (30%), Emmanuel Macron (27%) et Jean-Luc Mélenchon (12%). Il devancerait d’une courte tête la socialiste Anne Hidalgo (7%) et l'écologiste Yannick Jadot (6%).

Pire encore pour Laurent Wauquiez : le fait que d’autres candidats ont été testés par Ifop pour représenter la droite. Et que ses meilleurs ennemis le surpasseraient : Xavier Bertrand ferait 15% des voix et Valérie Pécresse obtiendrait 10%. Tandis que Michel Barnier ferait le même score (8%) et Bruno Retailleau serait juste derrière avec 6% d’intentions de vote.

A noter que c’est lorsque Laurent Wauquiez est testé comme candidat que le Rassemblement National et Marine Le Pen font le meilleur score. Ces derniers baissent à 27% des voix lorsque c’est Xavier Bertrand qui mène la droite en 2022.

Enfin, pour finir d’achever le doux rêve d’Elysée de Laurent Wauquiez, le sondage a testé un second tour entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Le président sortant serait réélu de justesse avec 51% des voix contre 49% pour le président des Hauts-de-France. Mais aussi un second tour entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Et le potentiel candidat de la droite pourrait s’enorgueillir d’obtenir alors 60% des voix, tandis qu’Emmanuel Macron ne ferait que 54% des voix face à la même adversaire.