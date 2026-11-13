Mise à jour à 16h40 : France Info annonce que la garde à vue de Robin Chalendard a été levée. Le matériel saisi lors de son interpellation doit désormais être analysée.
Article initial : Deux nouvelles évolutions judiciaires dans l'affaire Quentin Deranque, plus de neuf mois après la mort du militant d'extrême droite radicale à Lyon.
Jeudi matin, Robin Chalendard, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault et ancien membre de la Jeune Garde, a été interpellé à son domicile d'Avignon.
Originaire de Haute-Loire, l'homme est soupçonné depuis le début de l'enquête d'avoir apporté une aide logistique dans le cadre des événements ayant conduit à la mort du jeune militant, le 12 février 2026.
Selon La Provence, son arrestation a été réalisée par les gendarmes du Psig d'Avignon. Il a ensuite été placé en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la section de recherches de Paris.
Un suspect déjà entendu dans cette affaire
Fiché S, Robin Chalendard, originaire de Haute-Loire, n'est pas inconnu des enquêteurs. Il avait déjà été placé en garde à vue lors des premières investigations, en février dernier.
À cette occasion, il avait reconnu avoir porté des coups lors des violences survenues à proximité de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, tout en contestant avoir frappé Quentin Deranque.
Selon les informations rapportées par La Provence, les soupçons qui le concernent portent désormais sur une éventuelle assistance logistique, et non sur des violences directement commises contre la victime. Il aurait hébergé un suspect qui cherchait à échapper aux enquêteurs.
Le parquet conteste une remise en liberté
Parallèlement à cette nouvelle interpellation, la justice a ordonné jeudi soir la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un homme né en 1999, mis en examen pour homicide volontaire dans ce dossier.
Le parquet de Lyon a immédiatement annoncé son intention de contester cette décision et de demander le retour du suspect en détention provisoire.
L'enquête a déjà donné lieu à plusieurs vagues d'interpellations depuis février. Neuf hommes avaient initialement été mis en examen pour meurtre ou complicité, avant que cinq autres personnes ne soient poursuivies en septembre pour association de malfaiteurs ou violences aggravées.
Plusieurs des suspects sont présentés comme des membres ou des proches de la Jeune Garde, mouvement d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault en 2018 et dissous en juin 2026, à l'instar de son ex-attaché parlementaire Jacques-Elie Favrot, incarcéré à Corbas.
Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités individuelles dans les violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque.
Ces éléments factuels nous changent des narratifs propagandistes de l'extrême gauche.Signaler Répondre
Plusieurs questions restent en suspens.
Avec qui Favrot était-il en communication téléphonique pour s'orienter précisément sur leurs cibles ?
Merci, clair net et précis.....Signaler Répondre
Je pense aux parents du jeune Quentin dont les hurleurs de gauche salissent la mémoire ...et qui eux restent dignes...
Que justice leur soit rendue a eux aussi....
Personne ne doit mourir a 23 ans lynche pour ses opinions, dans une démocratie ..
Ce en quoi ces groupes d'extreme gauche sont très dangereux...Signaler Répondre
Entraines comme des paramilitaires, autrefois dans les camps en Syrie, maintenant en Europe et particulièrement en France sur le plateau des mille vaches, leur base arrière ...
Maintenant ça se sait, alors ils en partent tout doucement et discrètement.MELENCHON est venu leur dire le 11 novembre ..
https://x.com/jean_bexon/status/2110458734212186510Signaler Répondre
Cette note des renseignements analyse le groupe d'ultra-gauche lors du lynchage de Quentin.
Le note contient trois conclusions étayées au sujet des « dynamiques du groupe d'ultra-gauche.»
1 - La dynamique du groupe d'ultra-gauche est caractérisé par « la volonté de tuer »
. les membres du groupe visent les têtes des victimes inanimées à plusieurs reprises
. les coups sont « frénétiques »
. le groupe isole les victimes pour « s'acharner à plusieurs ». Un ratio de « 30 ultra-gauche contre 10 ultra-droite »
2 - Le groupe d'UG est structuré, utilisant des méthodes « relatives à la guerilla urbaine »
. Les membres du groupes « obéissent à la voix » d'un meneur. Il s'agit de Favrot, collab parlementaire de Raphaël Arnault.
. Les rôles sont partagés. Deux antifas prennent des vidéos, 9 cognent, 2 finissent la victime au sol.
. La note prend pour exemple une scène qui se reproduit à plusieurs reprise. Lors de l'affrontement, le document souligne que des membres d'ultra gauche saisissent par l'épaule leur camarade pour les mettre à l'arrière et ainsi les remplacer sur la ligne d'attaque. Ces gestes témoignent selon la note du fait que les membres se « connaissent parfaitement » et savent se coordonner.
. L'attaque contre Némésis et contre son service d'ordre est coordonnée. Le groupe de la Jeune garde se scinde en deux. Les agressions des jeunes femmes et le lynchage de Quentin se déroule quasiment au même moment
3 - le groupe d'Ultra Gauche est à l'initiative de l'affrontement
. La note du renseignement parle de « bonds offensifs en avant effectués par le groupe d'ultra-gauche sur le groupe d'ultra droite (service d'ordre de Némésis Lyon ndlr) »
Dans cette note blanche, les services de renseignement apportent un éclairage sur la dynamique du groupe de la Jeune garde fondée par Raphaël Arnault le 12 février (désigné sous l'appelation groupe d'ultra-gauche) et non sur les responsabilités des individus.
Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin, la sous direction antiterroriste a été sollicitée.
Photo : document inédit, Favrot, collab de Raphaël Arnault, au centre des trois lynchages dont un à mort où l'on voit très bien le surnombre des membres de la Jeune Garde
Toujours pas pille une librairie pour avoir un Bescherelle ?😂😂Signaler Répondre
C'est l'actualité de ce jour concernant Robin Chalendard, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault qui a été placé en garde à vue ce jeudi 12 novembre, c'est quoi le problème chez vous ? Ne pas voir la violence haineuse de ces militants ? Que voulez vous dire ?Signaler Répondre
Vous etes encore sur cette histoire. vous etes des mauvais perdants.Signaler Répondre
je serais ravi de voir ces vidéos dont tu parles.Signaler Répondre
tu peux me mettre un lien?
Entrainement plateau des Millevaches...dans la creuse.....Signaler Répondre
Au vu de la VAR comme dit l'autre, on voit très bien un groupe d'ultra prêt à en découdre si besoin et un groupe de combat organisé, armé, structuré en 2 lignes, la première au contact pour tirer un adversaire derrière eux pour leur seconde ligne qui pille et tabasse.Signaler Répondre
Puis on voit très bien ensuite la chasse, organisée, structurée, un homme au téléphone renseigné par un interlocuteur sur les directions à prendre pour tomber sur leurs adversaires qui rentraient pour la mise à mort.
Nous sommes face à un groupe très structuré qui s'est entraîné au combat, convoque, mobilise, s'arme et tue.
Ce n'est pas une question d'impartialité, mais du fait d'évoquer des informations que le service public refuse d'aborder parce qu'elles ne correspondent ni à ses postures ni à son idéologie. Ce même service public, qui devrait pourtant faire preuve de neutralité puisqu'il est financé par l'ensemble des Français, reproche à une chaîne privée de manquer d'impartialité. C'est tout simplement désopilant : l'hôpital qui se moque de la charité !Signaler Répondre
c'est quoi une mise en justice?Signaler Répondre
les adresses de bolloré et arnault tu les trouves en 2 clics sur google Vincent vit au numéro 12 dans le 16eme.
listes de gens à éliminer comme Kévin sauf que lui il passe à l'acte.
3 infos 3 betises. t'es mon nouveau champion
même pas de garde à vue directement juger sur la place publique avec ses acolytes et son gourou qui se présente à la présidentielle car c'est à cause d'eux que les gens s'entretuent ces individus n'aime pas la France et les français.... Mettez mon commentaire car je dis tout ceux qui pensent tout basSignaler Répondre
je te propose de commencer par bien orthographier son nom.Signaler Répondre
il n'a pas déclaré ce que tu dis.
"Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle anti-fascisme" est une phrase de pasolini à propos de la société de consommation.
en 1936 un journal rapporte qu'huey long, mort en 1935, aurait déclaré "Les fascistes d’aujourd’hui seront les antifascistes de demain".
phrase à destination de Roosevelt qui le comparait à Hitler ou Mussolini.
dans la bouche d'un démocrate comme Churchill cette phrase aurait du sens (non car jamais un démocrate ne défendra un fasciste) mais dans la bouche d'une personne d'extrême droite elle perd de son charme.
là tu peux la résumer à "c'est celui qui dit qui est"
Non non, l'art de comprendre que dalle car tu ne dort pas la nuit et que tu commence à avoir les symptômes d'alzheimer..Signaler Répondre
Depuis que Cnews est impartial.Signaler Répondre
Ils étaient pas très costaud dans le service de sécurité et pas très courageux, quand il a fallu défendre ses camarades. Ça c'est factuel.Signaler Répondre
Il y a aussi radio nova .....bon pour eux ça devient compliqué , car ils viennent d'être mis en justice pour diffamation et mise en danger....Signaler Répondre
Radio nova, comme radio mille collines pendant le génocide rwandais qui fait des listes, donne des noms et des adresses....
Mais ce n est pas une méthode de nazis génocidaires, les listes de gens a éliminer ....?
Il faut admettre que leurs cerveaux plein de drogues leur donnent une créativité narrative fantasmagorique qu'ils considèrent comme la réalité.Signaler Répondre
Quand tout le monde voit des terroristes leurs cerveaux imbibés de drogues en tout genre leur fait voir des résistants.
Comment voulez-vous débattre avec ces types d'individus ?
La justice qui a mis 14 fascistes de la milice a ARCHENAULT ainsi que son attache parlementaire hier en détention se serait donc fourvoyée?Signaler Répondre
Que la brigade antiterroriste qui a convoqué ARCHENAULT se serait donc trompe ?
Dites moi donc que ce n est pas possible, je rêve, mais dans quel monde vit on m'a pauvre lulu 🤣🤣🤣
La première décision de MLP présidente sera de dissoudre la secte staliniste LFI. La France pourra enfin respirer.Signaler Répondre
Bon on va reprendre les fondamentaux....Signaler Répondre
"Le fascisme reviendra et s appellera antifascisme " est une phrase écrite en 1936 par WELLONG, homme politique américain et reprise par Pasolini et d'autres ....
Comme tout le reste est aussi dans l a peu près, voir mensonge, je vous laisse avec votre ignorance et vos certitudes.......pour votre santé mentale, trop de choc pourrait vous valoir un post trauma.😘
Suspecté d'homicide involontaire et remis en liberté........ j'espère qu'on lui a rendu ses armes.Signaler Répondre
En quoi LyonMag est de droite concrètement ? Pouvez-vous apporter des arguments et des exemples pour étayer ce qui vous sert d'avis ?Signaler Répondre
Donc ?Signaler Répondre
Ils devraient être libéré et décoré de la légion d'honneur ?
Enfin si une quelconque notion de droit arrive dans entre tes oreilles, une fois l'instruction terminé le juge d'instruction peut requalifié l'accusation ( et donc l'étendu des peines encouru ) et donc déterminé sous quelle juridiction l'affaire va être examiné .
En claire correctionnelle ou assise.
Tu défend la thèse de l'accident, qui ressemble plus a la non intention de tuer, il n'en reste pas moins que la police a des photos des gentils agressés en train de s'équiper, plus pour un match de boxe (gant coquer protege dent etc ) qu'une rencontre de foot ( crampons chaussette ballon qui eux n'on pas été vue ).
Rien que ceci rend périlleux ta thèse tout droit venus de chez Disney ...
Et ca aussi la VAR l'a vue ...
J’en reviens toujours pas que des mecs qui se disent antifas shootent dans la tête d’un mec à terre et que personne ne voie la contradiction + le mimétisme avec les fafs justement. Quelle que soit l’utilisation électorale que Mélenchon voulait faire de cette bande, ces mecs ne sont pas des antifas mais des connards qui s’inventent une raison pour kiffer l’ultra violence ! Qui croit qu’ils sont doux comme des agneaux quand ils n’ont pas de fachos sous la main ??Signaler Répondre
Le fachisme est à gauche aujourd’hui et n’a rien à envier à celui des années 30...il est tout autant raciste, antisemite et violent !Signaler Répondre
C'est quoi ce discours aussi ridicule que haineux ? Un facho qui exprime son point de vue grotesque ?Signaler Répondre
L’art de dire tout et son contraire, une sorte de délectation peut êtreSignaler Répondre
Sacrées références : ""Canard enchainé, Mediapart, Le progrès.""Signaler Répondre
On comprend mieux le degré d'intoxication 😂😂
Je suis bien d'accord, seuls les médias de la vraie droite (Cnews et Lyon mag entre autres) donnent des informations qui ne sont pas biaisées par un point de vue militant et politique !Signaler Répondre
C'est terrible les ravages de la drogue sur les cerveaux.Signaler Répondre
En ce jour, nous commémorons la mémoire des victimes du 13 novembre quand les sympathisants LFI commémorent des assassins terroristes.
Vos références (Mediapart et France info) sont à mourir de rire. Ce sont des organes de propagande de la gauchiasseeie, ils n'ont donc aucune crédibilité, sauf peut être pour les simpletsSignaler Répondre
L'extrême-gauche tueSignaler Répondre
le facho de gauche tue !Signaler Répondre
Je connais cette théorie, souvent relayée ici:Signaler Répondre
Les antifascistes seraient les vrais fascistes, les sprays a la citronnelle seraient les vrais moustiques, le froid serait la vraie chaleur et les Pétainistes zemmouriens seraient un rempart a l'antisémitisme.
Selon les droitardés, une mystérieuse citation apocryphe de Winston Churchill corroborerait ces affirmations.
Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.Signaler Répondre
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos
Vous affirmez que « c’est à l’évidence une mort accidentelle ». Quand un haineux tient ce genre de propos, on mesure le niveau… Du très haut niveau, en effet de haine et de totalitarisme.Signaler Répondre
Depuis quand Merdiatpart et FranceDésinfo "dévoilent" des trucs sérieux, honnêtes et impartiaux?Signaler Répondre
la dernière commission d'enquête sur lfi, même wauqiez n'a pas osé s'y présenter alors que c'est lui qui l'avait demandé.Signaler Répondre
le mur des cons est antérieur aux attentats de 2015.Signaler Répondre
y aura t il un jour ou tu ne mentiras pas?
socrate était honnête.
Mais tu sort de quelle grotte toi?Signaler Répondre
On dit un truc et tu comprend l'inverse !
J'ai dis pas plus tard que la semaine derniere (encore avec toi) qu'il fallait faire la différence entre chambrage et réalité...
Donc bien sur que je manie l'ironie et la moquerie, tout le monde le constate dans nos échanges d'ailleurs et nous sommes nombreux à le pratiquer.
Si on suit votre "raisonnement" de "m..de", tous les exécuteurs des basses œuvres de l'ex jeune garde ont agi à l'insu de leur plein gré.Signaler Répondre
Merci pour l'info , je viens de signer, il y deux PETITIONS dont une sur la plateforme de l'assemblée nationale . soyons nombreux à signer, la pétition n'est un moyen réservé à la gauche vindicative et liberticide elle permet au peuple respectueux, républicain et démocrate de s’exprimer sans foutre la chienlit !Signaler Répondre
Mais les fachistes sont bien cette extrème gauche antisemite lfiste qui brûle, pille et tue avec ses miliciens de la jeune garde...Signaler Répondre
Il paraît que monsieur n’employait jamais la moquerie ou l’ironie facile ?Signaler Répondre
Tu nous aurais menti ?
les fameux « partenaires de la mairie » tels que les désignaient des membre de l équipe municipale de DOUCET, sans oublier que le maire de Lyon a toujours apporté son soutien à la milice aux gants coqués de sang et qu’il a activement milité contrée la dissolution de la milice du député LFI preuve que l’alliance entre les VERTS et LFI n’est pas d’aujourd’hui… Doucet a toujours été partisan de l’extrême gauche violente ceux qui saccagent brûlent et pillent Lyon et détruisent son économieSignaler Répondre
Si, celle de SA de la jeune garde.Signaler Répondre
des néonazis ?Signaler Répondre
"coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)" LFI classée extrème gauche et son proxy violent Jeune Garde dissous.. la messe est dite.. amen !Signaler Répondre