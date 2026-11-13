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Mort de Quentin Deranque à Lyon : un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault interpellé

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Mort de Quentin Deranque à Lyon : un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault interpellé

L'enquête sur la mort de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé en février dernier à Lyon, connaît de nouveaux rebondissements. Robin Chalendard, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a été placé en garde à vue ce jeudi 12 novembre. Dans le même temps, un homme mis en examen pour homicide volontaire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, une décision contestée par le parquet.

Mise à jour à 16h40 : France Info annonce que la garde à vue de Robin Chalendard a été levée. Le matériel saisi lors de son interpellation doit désormais être analysée.

Article initial : Deux nouvelles évolutions judiciaires dans l'affaire Quentin Deranque, plus de neuf mois après la mort du militant d'extrême droite radicale à Lyon.

Jeudi matin, Robin Chalendard, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault et ancien membre de la Jeune Garde, a été interpellé à son domicile d'Avignon.

Originaire de Haute-Loire, l'homme est soupçonné depuis le début de l'enquête d'avoir apporté une aide logistique dans le cadre des événements ayant conduit à la mort du jeune militant, le 12 février 2026.

Selon La Provence, son arrestation a été réalisée par les gendarmes du Psig d'Avignon. Il a ensuite été placé en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la section de recherches de Paris.

Un suspect déjà entendu dans cette affaire

Fiché S, Robin Chalendard, originaire de Haute-Loire, n'est pas inconnu des enquêteurs. Il avait déjà été placé en garde à vue lors des premières investigations, en février dernier.

À cette occasion, il avait reconnu avoir porté des coups lors des violences survenues à proximité de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, tout en contestant avoir frappé Quentin Deranque.

Selon les informations rapportées par La Provence, les soupçons qui le concernent portent désormais sur une éventuelle assistance logistique, et non sur des violences directement commises contre la victime. Il aurait hébergé un suspect qui cherchait à échapper aux enquêteurs.

Le parquet conteste une remise en liberté

Parallèlement à cette nouvelle interpellation, la justice a ordonné jeudi soir la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un homme né en 1999, mis en examen pour homicide volontaire dans ce dossier.

Le parquet de Lyon a immédiatement annoncé son intention de contester cette décision et de demander le retour du suspect en détention provisoire.

L'enquête a déjà donné lieu à plusieurs vagues d'interpellations depuis février. Neuf hommes avaient initialement été mis en examen pour meurtre ou complicité, avant que cinq autres personnes ne soient poursuivies en septembre pour association de malfaiteurs ou violences aggravées.

Plusieurs des suspects sont présentés comme des membres ou des proches de la Jeune Garde, mouvement d'ultragauche fondé par Raphaël Arnault en 2018 et dissous en juin 2026, à l'instar de son ex-attaché parlementaire Jacques-Elie Favrot, incarcéré à Corbas.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités individuelles dans les violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque.

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Quentin Deranque

Robin Chalendard

Raphaël Arnault

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Solidarité 69 le 13/11/2026 à 18:20
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 17h31

https://x.com/jean_bexon/status/2110458734212186510

Cette note des renseignements analyse le groupe d'ultra-gauche lors du lynchage de Quentin.

Le note contient trois conclusions étayées au sujet des « dynamiques du groupe d'ultra-gauche.»

1 - La dynamique du groupe d'ultra-gauche est caractérisé par « la volonté de tuer »

. les membres du groupe visent les têtes des victimes inanimées à plusieurs reprises
. les coups sont « frénétiques »
. le groupe isole les victimes pour « s'acharner à plusieurs ». Un ratio de « 30 ultra-gauche contre 10 ultra-droite »

2 - Le groupe d'UG est structuré, utilisant des méthodes « relatives à la guerilla urbaine »

. Les membres du groupes « obéissent à la voix » d'un meneur. Il s'agit de Favrot, collab parlementaire de Raphaël Arnault.
. Les rôles sont partagés. Deux antifas prennent des vidéos, 9 cognent, 2 finissent la victime au sol.
. La note prend pour exemple une scène qui se reproduit à plusieurs reprise. Lors de l'affrontement, le document souligne que des membres d'ultra gauche saisissent par l'épaule leur camarade pour les mettre à l'arrière et ainsi les remplacer sur la ligne d'attaque. Ces gestes témoignent selon la note du fait que les membres se « connaissent parfaitement » et savent se coordonner.
. L'attaque contre Némésis et contre son service d'ordre est coordonnée. Le groupe de la Jeune garde se scinde en deux. Les agressions des jeunes femmes et le lynchage de Quentin se déroule quasiment au même moment

3 - le groupe d'Ultra Gauche est à l'initiative de l'affrontement

. La note du renseignement parle de « bonds offensifs en avant effectués par le groupe d'ultra-gauche sur le groupe d'ultra droite (service d'ordre de Némésis Lyon ndlr) »

Dans cette note blanche, les services de renseignement apportent un éclairage sur la dynamique du groupe de la Jeune garde fondée par Raphaël Arnault le 12 février (désigné sous l'appelation groupe d'ultra-gauche) et non sur les responsabilités des individus.

Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin, la sous direction antiterroriste a été sollicitée.

Photo : document inédit, Favrot, collab de Raphaël Arnault, au centre des trois lynchages dont un à mort où l'on voit très bien le surnombre des membres de la Jeune Garde

Ces éléments factuels nous changent des narratifs propagandistes de l'extrême gauche.
Plusieurs questions restent en suspens.
Avec qui Favrot était-il en communication téléphonique pour s'orienter précisément sur leurs cibles ?

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Bien dire les faits, la vérité simplement . le 13/11/2026 à 17:57
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 17h31

https://x.com/jean_bexon/status/2110458734212186510

Cette note des renseignements analyse le groupe d'ultra-gauche lors du lynchage de Quentin.

Le note contient trois conclusions étayées au sujet des « dynamiques du groupe d'ultra-gauche.»

1 - La dynamique du groupe d'ultra-gauche est caractérisé par « la volonté de tuer »

. les membres du groupe visent les têtes des victimes inanimées à plusieurs reprises
. les coups sont « frénétiques »
. le groupe isole les victimes pour « s'acharner à plusieurs ». Un ratio de « 30 ultra-gauche contre 10 ultra-droite »

2 - Le groupe d'UG est structuré, utilisant des méthodes « relatives à la guerilla urbaine »

. Les membres du groupes « obéissent à la voix » d'un meneur. Il s'agit de Favrot, collab parlementaire de Raphaël Arnault.
. Les rôles sont partagés. Deux antifas prennent des vidéos, 9 cognent, 2 finissent la victime au sol.
. La note prend pour exemple une scène qui se reproduit à plusieurs reprise. Lors de l'affrontement, le document souligne que des membres d'ultra gauche saisissent par l'épaule leur camarade pour les mettre à l'arrière et ainsi les remplacer sur la ligne d'attaque. Ces gestes témoignent selon la note du fait que les membres se « connaissent parfaitement » et savent se coordonner.
. L'attaque contre Némésis et contre son service d'ordre est coordonnée. Le groupe de la Jeune garde se scinde en deux. Les agressions des jeunes femmes et le lynchage de Quentin se déroule quasiment au même moment

3 - le groupe d'Ultra Gauche est à l'initiative de l'affrontement

. La note du renseignement parle de « bonds offensifs en avant effectués par le groupe d'ultra-gauche sur le groupe d'ultra droite (service d'ordre de Némésis Lyon ndlr) »

Dans cette note blanche, les services de renseignement apportent un éclairage sur la dynamique du groupe de la Jeune garde fondée par Raphaël Arnault le 12 février (désigné sous l'appelation groupe d'ultra-gauche) et non sur les responsabilités des individus.

Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin, la sous direction antiterroriste a été sollicitée.

Photo : document inédit, Favrot, collab de Raphaël Arnault, au centre des trois lynchages dont un à mort où l'on voit très bien le surnombre des membres de la Jeune Garde

Merci, clair net et précis.....
Je pense aux parents du jeune Quentin dont les hurleurs de gauche salissent la mémoire ...et qui eux restent dignes...
Que justice leur soit rendue a eux aussi....
Personne ne doit mourir a 23 ans lynche pour ses opinions, dans une démocratie ..

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Il est où le grand méchant loup ? le 13/11/2026 à 17:33
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 16h25

Au vu de la VAR comme dit l'autre, on voit très bien un groupe d'ultra prêt à en découdre si besoin et un groupe de combat organisé, armé, structuré en 2 lignes, la première au contact pour tirer un adversaire derrière eux pour leur seconde ligne qui pille et tabasse.
Puis on voit très bien ensuite la chasse, organisée, structurée, un homme au téléphone renseigné par un interlocuteur sur les directions à prendre pour tomber sur leurs adversaires qui rentraient pour la mise à mort.
Nous sommes face à un groupe très structuré qui s'est entraîné au combat, convoque, mobilise, s'arme et tue.

Ce en quoi ces groupes d'extreme gauche sont très dangereux...
Entraines comme des paramilitaires, autrefois dans les camps en Syrie, maintenant en Europe et particulièrement en France sur le plateau des mille vaches, leur base arrière ...
Maintenant ça se sait, alors ils en partent tout doucement et discrètement.MELENCHON est venu leur dire le 11 novembre ..

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Jérémy le 13/11/2026 à 17:31
En vos remerciant a écrit le 13/11/2026 à 17h06

je serais ravi de voir ces vidéos dont tu parles.

tu peux me mettre un lien?

https://x.com/jean_bexon/status/2110458734212186510

Cette note des renseignements analyse le groupe d'ultra-gauche lors du lynchage de Quentin.

Le note contient trois conclusions étayées au sujet des « dynamiques du groupe d'ultra-gauche.»

1 - La dynamique du groupe d'ultra-gauche est caractérisé par « la volonté de tuer »

. les membres du groupe visent les têtes des victimes inanimées à plusieurs reprises
. les coups sont « frénétiques »
. le groupe isole les victimes pour « s'acharner à plusieurs ». Un ratio de « 30 ultra-gauche contre 10 ultra-droite »

2 - Le groupe d'UG est structuré, utilisant des méthodes « relatives à la guerilla urbaine »

. Les membres du groupes « obéissent à la voix » d'un meneur. Il s'agit de Favrot, collab parlementaire de Raphaël Arnault.
. Les rôles sont partagés. Deux antifas prennent des vidéos, 9 cognent, 2 finissent la victime au sol.
. La note prend pour exemple une scène qui se reproduit à plusieurs reprise. Lors de l'affrontement, le document souligne que des membres d'ultra gauche saisissent par l'épaule leur camarade pour les mettre à l'arrière et ainsi les remplacer sur la ligne d'attaque. Ces gestes témoignent selon la note du fait que les membres se « connaissent parfaitement » et savent se coordonner.
. L'attaque contre Némésis et contre son service d'ordre est coordonnée. Le groupe de la Jeune garde se scinde en deux. Les agressions des jeunes femmes et le lynchage de Quentin se déroule quasiment au même moment

3 - le groupe d'Ultra Gauche est à l'initiative de l'affrontement

. La note du renseignement parle de « bonds offensifs en avant effectués par le groupe d'ultra-gauche sur le groupe d'ultra droite (service d'ordre de Némésis Lyon ndlr) »

Dans cette note blanche, les services de renseignement apportent un éclairage sur la dynamique du groupe de la Jeune garde fondée par Raphaël Arnault le 12 février (désigné sous l'appelation groupe d'ultra-gauche) et non sur les responsabilités des individus.

Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin, la sous direction antiterroriste a été sollicitée.

Photo : document inédit, Favrot, collab de Raphaël Arnault, au centre des trois lynchages dont un à mort où l'on voit très bien le surnombre des membres de la Jeune Garde

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Il faudrait investir pour l avenir... le 13/11/2026 à 17:28
C'est moi a écrit le 13/11/2026 à 15h47

Non non, l'art de comprendre que dalle car tu ne dort pas la nuit et que tu commence à avoir les symptômes d'alzheimer..

Toujours pas pille une librairie pour avoir un Bescherelle ?😂😂

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Vecteur 69 le 13/11/2026 à 17:23
Jeremy a écrit le 13/11/2026 à 17h13

Vous etes encore sur cette histoire. vous etes des mauvais perdants.

C'est l'actualité de ce jour concernant Robin Chalendard, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault qui a été placé en garde à vue ce jeudi 12 novembre, c'est quoi le problème chez vous ? Ne pas voir la violence haineuse de ces militants ? Que voulez vous dire ?

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Jeremy le 13/11/2026 à 17:13

Vous etes encore sur cette histoire. vous etes des mauvais perdants.

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En vos remerciant le 13/11/2026 à 17:06
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 16h25

Au vu de la VAR comme dit l'autre, on voit très bien un groupe d'ultra prêt à en découdre si besoin et un groupe de combat organisé, armé, structuré en 2 lignes, la première au contact pour tirer un adversaire derrière eux pour leur seconde ligne qui pille et tabasse.
Puis on voit très bien ensuite la chasse, organisée, structurée, un homme au téléphone renseigné par un interlocuteur sur les directions à prendre pour tomber sur leurs adversaires qui rentraient pour la mise à mort.
Nous sommes face à un groupe très structuré qui s'est entraîné au combat, convoque, mobilise, s'arme et tue.

je serais ravi de voir ces vidéos dont tu parles.

tu peux me mettre un lien?

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Commandos armes. de JLM.. le 13/11/2026 à 17:01
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 16h25

Au vu de la VAR comme dit l'autre, on voit très bien un groupe d'ultra prêt à en découdre si besoin et un groupe de combat organisé, armé, structuré en 2 lignes, la première au contact pour tirer un adversaire derrière eux pour leur seconde ligne qui pille et tabasse.
Puis on voit très bien ensuite la chasse, organisée, structurée, un homme au téléphone renseigné par un interlocuteur sur les directions à prendre pour tomber sur leurs adversaires qui rentraient pour la mise à mort.
Nous sommes face à un groupe très structuré qui s'est entraîné au combat, convoque, mobilise, s'arme et tue.

Entrainement plateau des Millevaches...dans la creuse.....

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Jérémy le 13/11/2026 à 16:25
Solidarité 69 a écrit le 13/11/2026 à 14h06

Il faut admettre que leurs cerveaux plein de drogues leur donnent une créativité narrative fantasmagorique qu'ils considèrent comme la réalité.
Quand tout le monde voit des terroristes leurs cerveaux imbibés de drogues en tout genre leur fait voir des résistants.
Comment voulez-vous débattre avec ces types d'individus ?

Au vu de la VAR comme dit l'autre, on voit très bien un groupe d'ultra prêt à en découdre si besoin et un groupe de combat organisé, armé, structuré en 2 lignes, la première au contact pour tirer un adversaire derrière eux pour leur seconde ligne qui pille et tabasse.
Puis on voit très bien ensuite la chasse, organisée, structurée, un homme au téléphone renseigné par un interlocuteur sur les directions à prendre pour tomber sur leurs adversaires qui rentraient pour la mise à mort.
Nous sommes face à un groupe très structuré qui s'est entraîné au combat, convoque, mobilise, s'arme et tue.

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ZenSousCaféine le 13/11/2026 à 16:20
Depuis quand ? a écrit le 13/11/2026 à 15h09

Depuis que Cnews est impartial.

Ce n'est pas une question d'impartialité, mais du fait d'évoquer des informations que le service public refuse d'aborder parce qu'elles ne correspondent ni à ses postures ni à son idéologie. Ce même service public, qui devrait pourtant faire preuve de neutralité puisqu'il est financé par l'ensemble des Français, reproche à une chaîne privée de manquer d'impartialité. C'est tout simplement désopilant : l'hôpital qui se moque de la charité !

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Pinocchio ton nez va grandir le 13/11/2026 à 16:01
Mêmes objectifs, mêmes méthodes... a écrit le 13/11/2026 à 14h09

Il y a aussi radio nova .....bon pour eux ça devient compliqué , car ils viennent d'être mis en justice pour diffamation et mise en danger....
Radio nova, comme radio mille collines pendant le génocide rwandais qui fait des listes, donne des noms et des adresses....
Mais ce n est pas une méthode de nazis génocidaires, les listes de gens a éliminer ....?

c'est quoi une mise en justice?

les adresses de bolloré et arnault tu les trouves en 2 clics sur google Vincent vit au numéro 12 dans le 16eme.

listes de gens à éliminer comme Kévin sauf que lui il passe à l'acte.

3 infos 3 betises. t'es mon nouveau champion

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arkom le 13/11/2026 à 15:55

même pas de garde à vue directement juger sur la place publique avec ses acolytes et son gourou qui se présente à la présidentielle car c'est à cause d'eux que les gens s'entretuent ces individus n'aime pas la France et les français.... Mettez mon commentaire car je dis tout ceux qui pensent tout bas

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citation n'est pas raison. le 13/11/2026 à 15:47
Dormir, lire, réfléchir, s instruire...être libre quoi a écrit le 13/11/2026 à 14h00

Bon on va reprendre les fondamentaux....
"Le fascisme reviendra et s appellera antifascisme " est une phrase écrite en 1936 par WELLONG, homme politique américain et reprise par Pasolini et d'autres ....
Comme tout le reste est aussi dans l a peu près, voir mensonge, je vous laisse avec votre ignorance et vos certitudes.......pour votre santé mentale, trop de choc pourrait vous valoir un post trauma.😘

je te propose de commencer par bien orthographier son nom.
il n'a pas déclaré ce que tu dis.
"Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle anti-fascisme" est une phrase de pasolini à propos de la société de consommation.

en 1936 un journal rapporte qu'huey long, mort en 1935, aurait déclaré "Les fascistes d’aujourd’hui seront les antifascistes de demain".
phrase à destination de Roosevelt qui le comparait à Hitler ou Mussolini.

dans la bouche d'un démocrate comme Churchill cette phrase aurait du sens (non car jamais un démocrate ne défendra un fasciste) mais dans la bouche d'une personne d'extrême droite elle perd de son charme.

là tu peux la résumer à "c'est celui qui dit qui est"

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C'est moi le 13/11/2026 à 15:47
C’est ça a écrit le 13/11/2026 à 13h42

L’art de dire tout et son contraire, une sorte de délectation peut être

Non non, l'art de comprendre que dalle car tu ne dort pas la nuit et que tu commence à avoir les symptômes d'alzheimer..

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Depuis quand ? le 13/11/2026 à 15:09
Zig a écrit le 13/11/2026 à 12h31

Depuis quand Merdiatpart et FranceDésinfo "dévoilent" des trucs sérieux, honnêtes et impartiaux?

Depuis que Cnews est impartial.

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jmpaléboloss le 13/11/2026 à 14:55
DeepFist a écrit le 13/11/2026 à 13h43

C'est quoi ce discours aussi ridicule que haineux ? Un facho qui exprime son point de vue grotesque ?

Ils étaient pas très costaud dans le service de sécurité et pas très courageux, quand il a fallu défendre ses camarades. Ça c'est factuel.

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Mêmes objectifs, mêmes méthodes... le 13/11/2026 à 14:09
Et Bien a écrit le 13/11/2026 à 13h29

Sacrées références : ""Canard enchainé, Mediapart, Le progrès.""
On comprend mieux le degré d'intoxication 😂😂

Il y a aussi radio nova .....bon pour eux ça devient compliqué , car ils viennent d'être mis en justice pour diffamation et mise en danger....
Radio nova, comme radio mille collines pendant le génocide rwandais qui fait des listes, donne des noms et des adresses....
Mais ce n est pas une méthode de nazis génocidaires, les listes de gens a éliminer ....?

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Solidarité 69 le 13/11/2026 à 14:06
Jérémy a écrit le 13/11/2026 à 13h23

C'est terrible les ravages de la drogue sur les cerveaux.
En ce jour, nous commémorons la mémoire des victimes du 13 novembre quand les sympathisants LFI commémorent des assassins terroristes.

Il faut admettre que leurs cerveaux plein de drogues leur donnent une créativité narrative fantasmagorique qu'ils considèrent comme la réalité.
Quand tout le monde voit des terroristes leurs cerveaux imbibés de drogues en tout genre leur fait voir des résistants.
Comment voulez-vous débattre avec ces types d'individus ?

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On nous aurait trompe...... le 13/11/2026 à 14:04
La VAR est formelle pourtant a écrit le 13/11/2026 à 12h36

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

La justice qui a mis 14 fascistes de la milice a ARCHENAULT ainsi que son attache parlementaire hier en détention se serait donc fourvoyée?
Que la brigade antiterroriste qui a convoqué ARCHENAULT se serait donc trompe ?
Dites moi donc que ce n est pas possible, je rêve, mais dans quel monde vit on m'a pauvre lulu 🤣🤣🤣

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Pauvre nouvelle France le 13/11/2026 à 14:02

La première décision de MLP présidente sera de dissoudre la secte staliniste LFI. La France pourra enfin respirer.

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Dormir, lire, réfléchir, s instruire...être libre quoi le 13/11/2026 à 14:00
vous êtes rigolo a écrit le 13/11/2026 à 12h40

Je connais cette théorie, souvent relayée ici:
Les antifascistes seraient les vrais fascistes, les sprays a la citronnelle seraient les vrais moustiques, le froid serait la vraie chaleur et les Pétainistes zemmouriens seraient un rempart a l'antisémitisme.
Selon les droitardés, une mystérieuse citation apocryphe de Winston Churchill corroborerait ces affirmations.

Bon on va reprendre les fondamentaux....
"Le fascisme reviendra et s appellera antifascisme " est une phrase écrite en 1936 par WELLONG, homme politique américain et reprise par Pasolini et d'autres ....
Comme tout le reste est aussi dans l a peu près, voir mensonge, je vous laisse avec votre ignorance et vos certitudes.......pour votre santé mentale, trop de choc pourrait vous valoir un post trauma.😘

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Pauvre nouvelle France le 13/11/2026 à 13:59

Suspecté d'homicide involontaire et remis en liberté........ j'espère qu'on lui a rendu ses armes.

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Greg007 le 13/11/2026 à 13:52
bien d'accord a écrit le 13/11/2026 à 13h27

Je suis bien d'accord, seuls les médias de la vraie droite (Cnews et Lyon mag entre autres) donnent des informations qui ne sont pas biaisées par un point de vue militant et politique !

En quoi LyonMag est de droite concrètement ? Pouvez-vous apporter des arguments et des exemples pour étayer ce qui vous sert d'avis ?

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Moliere en est mort le 13/11/2026 à 13:46
La VAR est formelle pourtant a écrit le 13/11/2026 à 12h36

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

Donc ?

Ils devraient être libéré et décoré de la légion d'honneur ?

Enfin si une quelconque notion de droit arrive dans entre tes oreilles, une fois l'instruction terminé le juge d'instruction peut requalifié l'accusation ( et donc l'étendu des peines encouru ) et donc déterminé sous quelle juridiction l'affaire va être examiné .
En claire correctionnelle ou assise.

Tu défend la thèse de l'accident, qui ressemble plus a la non intention de tuer, il n'en reste pas moins que la police a des photos des gentils agressés en train de s'équiper, plus pour un match de boxe (gant coquer protege dent etc ) qu'une rencontre de foot ( crampons chaussette ballon qui eux n'on pas été vue ).

Rien que ceci rend périlleux ta thèse tout droit venus de chez Disney ...

Et ca aussi la VAR l'a vue ...

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1984 le 13/11/2026 à 13:46

J’en reviens toujours pas que des mecs qui se disent antifas shootent dans la tête d’un mec à terre et que personne ne voie la contradiction + le mimétisme avec les fafs justement. Quelle que soit l’utilisation électorale que Mélenchon voulait faire de cette bande, ces mecs ne sont pas des antifas mais des connards qui s’inventent une raison pour kiffer l’ultra violence ! Qui croit qu’ils sont doux comme des agneaux quand ils n’ont pas de fachos sous la main ??

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C’est un fait le 13/11/2026 à 13:45
vous êtes rigolo a écrit le 13/11/2026 à 12h40

Je connais cette théorie, souvent relayée ici:
Les antifascistes seraient les vrais fascistes, les sprays a la citronnelle seraient les vrais moustiques, le froid serait la vraie chaleur et les Pétainistes zemmouriens seraient un rempart a l'antisémitisme.
Selon les droitardés, une mystérieuse citation apocryphe de Winston Churchill corroborerait ces affirmations.

Le fachisme est à gauche aujourd’hui et n’a rien à envier à celui des années 30...il est tout autant raciste, antisemite et violent !

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DeepFist le 13/11/2026 à 13:43
La VAR est formelle pourtant a écrit le 13/11/2026 à 12h36

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

C'est quoi ce discours aussi ridicule que haineux ? Un facho qui exprime son point de vue grotesque ?

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C’est ça le 13/11/2026 à 13:42
C'est moi a écrit le 13/11/2026 à 12h19

Mais tu sort de quelle grotte toi?
On dit un truc et tu comprend l'inverse !
J'ai dis pas plus tard que la semaine derniere (encore avec toi) qu'il fallait faire la différence entre chambrage et réalité...
Donc bien sur que je manie l'ironie et la moquerie, tout le monde le constate dans nos échanges d'ailleurs et nous sommes nombreux à le pratiquer.

L’art de dire tout et son contraire, une sorte de délectation peut être

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Et Bien le 13/11/2026 à 13:29
La VAR est formelle pourtant a écrit le 13/11/2026 à 12h36

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

Sacrées références : ""Canard enchainé, Mediapart, Le progrès.""
On comprend mieux le degré d'intoxication 😂😂

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bien d'accord le 13/11/2026 à 13:27
Zig a écrit le 13/11/2026 à 12h31

Depuis quand Merdiatpart et FranceDésinfo "dévoilent" des trucs sérieux, honnêtes et impartiaux?

Je suis bien d'accord, seuls les médias de la vraie droite (Cnews et Lyon mag entre autres) donnent des informations qui ne sont pas biaisées par un point de vue militant et politique !

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Jérémy le 13/11/2026 à 13:23
La VAR est formelle pourtant a écrit le 13/11/2026 à 12h36

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

C'est terrible les ravages de la drogue sur les cerveaux.
En ce jour, nous commémorons la mémoire des victimes du 13 novembre quand les sympathisants LFI commémorent des assassins terroristes.

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Hibiscus 1er le 13/11/2026 à 13:23
Stéphane Gravier a écrit le 13/11/2026 à 07h59

Une quinzaine de néonazis d'Audace (dont Quentin) cagoulés ont tendu un guet apens derrière les voies ferrées et attaqué des gauchistes.
ils se sont pris une rouste. Le tweetos Quentin a fait un AVC accidentel suite a des coups reçus.
Fin de l'histoire.
Personne ne devrait être mis en examen pour homicide volontaire, c'est a l'évidence une mort accidentelle. (coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)
Une minute de silence a l'assemblée et une chasse aux sorcières pour un groupie de Hitler mort d'un AVC, c'est une honte.
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/quentin-deranque-des-tweets-a-caractere-raciste-et-antisemite-devoiles-par-mediapart_7866887.html

Vos références (Mediapart et France info) sont à mourir de rire. Ce sont des organes de propagande de la gauchiasseeie, ils n'ont donc aucune crédibilité, sauf peut être pour les simplets

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ppp le 13/11/2026 à 12:59

L'extrême-gauche tue

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fredooo69 le 13/11/2026 à 12:47
hoho a écrit le 13/11/2026 à 08h01

qu'est ce qui différencie un facho de gauche d'un facho de droite ????

le facho de gauche tue !

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vous êtes rigolo le 13/11/2026 à 12:40
Les nazis ne sont pas ceux que l’on croit a écrit le 13/11/2026 à 11h57

Mais les fachistes sont bien cette extrème gauche antisemite lfiste qui brûle, pille et tue avec ses miliciens de la jeune garde...

Je connais cette théorie, souvent relayée ici:
Les antifascistes seraient les vrais fascistes, les sprays a la citronnelle seraient les vrais moustiques, le froid serait la vraie chaleur et les Pétainistes zemmouriens seraient un rempart a l'antisémitisme.
Selon les droitardés, une mystérieuse citation apocryphe de Winston Churchill corroborerait ces affirmations.

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La VAR est formelle pourtant le 13/11/2026 à 12:36
Pauvre d'esprit a écrit le 13/11/2026 à 12h14

Si on suit votre "raisonnement" de "m..de", tous les exécuteurs des basses œuvres de l'ex jeune garde ont agi à l'insu de leur plein gré.

Une quinzaine de néonazis attendaient les gauchistes isolés qui auraient le malheur de passer par la, derrière les voies ferrées, a 200m de Science Po.
Quand ils tombent nez a nez avec une quinzaine de gauchistes, les nazis cagoulés, équipés de fumigènes, parapluies, matraques et gant coqués chargent les gauchistes.
A la grande surprise des droitards, les 15 gauchistes ne sont pas mis en déroute et les 15 néonazis se prennent une branlée.
Les nazis partent en courant et laissent trois des leurs au sol, sans se préoccuper de leur sort (il n'existe pas ou peu de solidarité parmi les droitards, masculinisme et individualisme obligent)
Quentin se fait rouer de coup par 3 personnes, et mourra d'un AVC (il a refusé d'aller se faire examiner a Saint Jo)
Les vidéos publiées par de nombreux médias (Canard enchainé, Mediapart, Le progrès..) sont formelles.
Tout a été filmé.
Les témoignages du journaliste du Progrès présent ainsi que ceux des riverains corroborent les vidéos

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HUG003 le 13/11/2026 à 12:33
Stéphane Gravier a écrit le 13/11/2026 à 07h59

Une quinzaine de néonazis d'Audace (dont Quentin) cagoulés ont tendu un guet apens derrière les voies ferrées et attaqué des gauchistes.
ils se sont pris une rouste. Le tweetos Quentin a fait un AVC accidentel suite a des coups reçus.
Fin de l'histoire.
Personne ne devrait être mis en examen pour homicide volontaire, c'est a l'évidence une mort accidentelle. (coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)
Une minute de silence a l'assemblée et une chasse aux sorcières pour un groupie de Hitler mort d'un AVC, c'est une honte.
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/quentin-deranque-des-tweets-a-caractere-raciste-et-antisemite-devoiles-par-mediapart_7866887.html

Vous affirmez que « c’est à l’évidence une mort accidentelle ». Quand un haineux tient ce genre de propos, on mesure le niveau… Du très haut niveau, en effet de haine et de totalitarisme.

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Zig le 13/11/2026 à 12:31
Stéphane Gravier a écrit le 13/11/2026 à 07h59

Une quinzaine de néonazis d'Audace (dont Quentin) cagoulés ont tendu un guet apens derrière les voies ferrées et attaqué des gauchistes.
ils se sont pris une rouste. Le tweetos Quentin a fait un AVC accidentel suite a des coups reçus.
Fin de l'histoire.
Personne ne devrait être mis en examen pour homicide volontaire, c'est a l'évidence une mort accidentelle. (coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)
Une minute de silence a l'assemblée et une chasse aux sorcières pour un groupie de Hitler mort d'un AVC, c'est une honte.
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/quentin-deranque-des-tweets-a-caractere-raciste-et-antisemite-devoiles-par-mediapart_7866887.html

Depuis quand Merdiatpart et FranceDésinfo "dévoilent" des trucs sérieux, honnêtes et impartiaux?

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La sérénitude le 13/11/2026 à 12:30
il faut être nombreux et ne rien lâcher.. a écrit le 13/11/2026 à 08h45

Il y a une pétition sur internet pour interdire LFI.....

la dernière commission d'enquête sur lfi, même wauqiez n'a pas osé s'y présenter alors que c'est lui qui l'avait demandé.

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Pinocchio ton nez va grandir le 13/11/2026 à 12:23
Justice ? a écrit le 13/11/2026 à 10h34

depuis quelques semaines régulièrement des tentatives de meurtre avérées contre des forces de l'ordre et les suspects sont libérés.
Voilà en gros notre justice actuelle.

Par contre si vous avez des tentatives contre un magistrat je pense que la condamnation sera rapide et très ferme.

Pour certains de nos juges (d'un certain syndicat) il y a donc une légitimité à la violence contre les personnes et ses "tentatives de meurtres" voir ses "meurtres" sont justifiables.

Constat juste clair et froid de l'orientation.

Nos dirigeants ne découvrent pas le problème car ce fameux "syndicat" avait déjà insulté des victimes des attentats du 13 novembre 2015 (le mur des cons avec des photos de victimes). Ses dirigeants ont laissé faire et n'ont pas dissout ce syndicat à l'époque.
Puis on voit beaucoup de magistrats prendre la parole pour se mettre derrière JLM. Est ce une coincidence? probablement non.

le mur des cons est antérieur aux attentats de 2015.

y aura t il un jour ou tu ne mentiras pas?

socrate était honnête.

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C'est moi le 13/11/2026 à 12:19
Tiens a écrit le 13/11/2026 à 11h23

Il paraît que monsieur n’employait jamais la moquerie ou l’ironie facile ?
Tu nous aurais menti ?

Mais tu sort de quelle grotte toi?
On dit un truc et tu comprend l'inverse !
J'ai dis pas plus tard que la semaine derniere (encore avec toi) qu'il fallait faire la différence entre chambrage et réalité...
Donc bien sur que je manie l'ironie et la moquerie, tout le monde le constate dans nos échanges d'ailleurs et nous sommes nombreux à le pratiquer.

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Pauvre d'esprit le 13/11/2026 à 12:14
Stéphane Gravier a écrit le 13/11/2026 à 07h59

Une quinzaine de néonazis d'Audace (dont Quentin) cagoulés ont tendu un guet apens derrière les voies ferrées et attaqué des gauchistes.
ils se sont pris une rouste. Le tweetos Quentin a fait un AVC accidentel suite a des coups reçus.
Fin de l'histoire.
Personne ne devrait être mis en examen pour homicide volontaire, c'est a l'évidence une mort accidentelle. (coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)
Une minute de silence a l'assemblée et une chasse aux sorcières pour un groupie de Hitler mort d'un AVC, c'est une honte.
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/quentin-deranque-des-tweets-a-caractere-raciste-et-antisemite-devoiles-par-mediapart_7866887.html

Si on suit votre "raisonnement" de "m..de", tous les exécuteurs des basses œuvres de l'ex jeune garde ont agi à l'insu de leur plein gré.

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Monpays le 13/11/2026 à 12:07
il faut être nombreux et ne rien lâcher.. a écrit le 13/11/2026 à 08h45

Il y a une pétition sur internet pour interdire LFI.....

Merci pour l'info , je viens de signer, il y deux PETITIONS dont une sur la plateforme de l'assemblée nationale . soyons nombreux à signer, la pétition n'est un moyen réservé à la gauche vindicative et liberticide elle permet au peuple respectueux, républicain et démocrate de s’exprimer sans foutre la chienlit !

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Les nazis ne sont pas ceux que l’on croit le 13/11/2026 à 11:57
Stéphane Gravier a écrit le 13/11/2026 à 07h59

Une quinzaine de néonazis d'Audace (dont Quentin) cagoulés ont tendu un guet apens derrière les voies ferrées et attaqué des gauchistes.
ils se sont pris une rouste. Le tweetos Quentin a fait un AVC accidentel suite a des coups reçus.
Fin de l'histoire.
Personne ne devrait être mis en examen pour homicide volontaire, c'est a l'évidence une mort accidentelle. (coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)
Une minute de silence a l'assemblée et une chasse aux sorcières pour un groupie de Hitler mort d'un AVC, c'est une honte.
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/quentin-deranque-des-tweets-a-caractere-raciste-et-antisemite-devoiles-par-mediapart_7866887.html

Mais les fachistes sont bien cette extrème gauche antisemite lfiste qui brûle, pille et tue avec ses miliciens de la jeune garde...

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Tiens le 13/11/2026 à 11:23
C'est moi a écrit le 13/11/2026 à 08h35

Quoi ?????
Que lis je ici ?????
De la corruption ???????
En France ???????????????

Punaise mais heureusement que tu es la pour nous éclairé, sur la France, la politique, les banlieues, l'islam, LFI ou le RN..

Franchement sans toi on aurait tous voter LFI ici...
Un grand merci pour avoir le courage de denoncer des choses que nous autres les ignorants n'auront jamais pu savoir sans toi.

Il paraît que monsieur n’employait jamais la moquerie ou l’ironie facile ?
Tu nous aurais menti ?

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saco697 le 13/11/2026 à 11:11

les fameux « partenaires de la mairie » tels que les désignaient des membre de l équipe municipale de DOUCET, sans oublier que le maire de Lyon a toujours apporté son soutien à la milice aux gants coqués de sang et qu’il a activement milité contrée la dissolution de la milice du député LFI preuve que l’alliance entre les VERTS et LFI n’est pas d’aujourd’hui… Doucet a toujours été partisan de l’extrême gauche violente ceux qui saccagent brûlent et pillent Lyon et détruisent son économie

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Anti gauchosphere le 13/11/2026 à 10:58
Toujours pas d'interpellation a écrit le 13/11/2026 à 10h41

des néonazis ?

Si, celle de SA de la jeune garde.

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Toujours pas d'interpellation le 13/11/2026 à 10:41

des néonazis ?

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coke en stock ! le 13/11/2026 à 10:38
Anti gauchosphere a écrit le 13/11/2026 à 09h29

La gauchosphere est une honte, elle est comme d'habitude pitoyable.

"coups et blessures entrainant la mort sans l'intention de la donner)" LFI classée extrème gauche et son proxy violent Jeune Garde dissous.. la messe est dite.. amen !

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