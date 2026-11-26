Des consommateurs avaient demandé à ne plus être sollicités par téléphone, mais ont tout de même reçu des appels de Marketing Broker Services Contact, dite MBS Contact.

Cette société de courtage en assurance santé, basée en Presqu’île à Lyon, s’est vu infliger 34 635,44 euros d’amende administrative par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Direction départementale de la protection des populations du Rhône.

Deux manquements au code de la consommation motivent cette sanction. Le premier concerne les appels à des personnes inscrites sur Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le second porte sur l’absence de saisine de l’organisme gestionnaire de cette liste, alors que l’entreprise pratique régulièrement le démarchage.

L’annonce de la sanction rappelle que, depuis le 11 août dernier, le démarchage téléphonique nécessite le consentement préalable du consommateur, sauf lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours.