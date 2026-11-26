Des consommateurs avaient demandé à ne plus être sollicités par téléphone, mais ont tout de même reçu des appels de Marketing Broker Services Contact, dite MBS Contact.
Cette société de courtage en assurance santé, basée en Presqu’île à Lyon, s’est vu infliger 34 635,44 euros d’amende administrative par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Direction départementale de la protection des populations du Rhône.
Deux manquements au code de la consommation motivent cette sanction. Le premier concerne les appels à des personnes inscrites sur Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le second porte sur l’absence de saisine de l’organisme gestionnaire de cette liste, alors que l’entreprise pratique régulièrement le démarchage.
L’annonce de la sanction rappelle que, depuis le 11 août dernier, le démarchage téléphonique nécessite le consentement préalable du consommateur, sauf lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours.
Je connais certains numéros, mais je ne réponds plus.Signaler Répondre
Bienfaits pour leurs gueules et au pluriel en plus .Signaler Répondre
Ils se comportement comme des " brouteurs " -> voir la réf !
J ai fait pareil !Signaler Répondre
C'est pas cher payé ! Comparativement à ce que les contrats ont pû leur ramener. Tant que les amendes seront inférieures aux gains, tout celà continuera.Signaler Répondre
Bonjour, suite à votre inscription sur Bloctel que nous avons soigneusement ignorée depuis la rue de la République, notre cabinet MBS Contact vous informe que votre mutuelle santé prend désormais en charge les amendes administratives de 34 635,44 € exactement !Signaler Répondre
Pour activer votre consentement préalable rétroactif au 11 août dernier, tapez 1 ou répondez simplement "Allô ?" entre 12 h 30 et 13 h 15 pendant votre déjeuner.
Cordialement, le service "On n'a pas consulté le fichier" de la Presqu'île.
Il faut surtout pas décroché! Cette nuit encore un numéro inconnu m'appele a 1h30 !!!!!!Signaler Répondre
Perso leurs trucs marchent pas chaques jours j'ai 3/4 appels avec des 02 des 09 ect des 02 des 04Signaler Répondre
a coté de mon fixe les emmerdeurs ; les numéraux qui commencent par :Signaler Répondre
01 62 et 01 63
02 70 et 02 71
03 77 et 03 78
04 24 et 04 25
05 68 et 05 69
09 48 et 09 49
34 k€ pour certainement avoir emm....er des centaines de milliers de personnes ?Signaler Répondre
Enfin des choses concrets fasse à des personnes véreux qui pense qu'a l"argent. Il en faut plus de contrôle, c'est pas normal que l'on revende des informations sur les personnes, ce sont des escrocs.Signaler Répondre