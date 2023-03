Houssem Aouar (OL) dit oui à l’Algérie et regrette avoir joué en Bleu

C’était dans les tuyaux depuis des mois, c’est désormais officiel. Houssem Aouar est sélectionnable avec l’équipe d’Algérie. Le milieu de 24 ans l’a officialisé via un post sur son Instagram, sur lequel on peut voir un visuel du joueur avec la tunique des Fennecs et la description en arabe : « Vive l’Algérie. » (Lire la suite sur Lyon Foot)

🚨 OFFICIEL ! Houssem Aouar annonce son choix de jouer pour l’Algérie ! 🇩🇿 pic.twitter.com/2GZiNNLc9Y — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2023