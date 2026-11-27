Un retour d’entraînement et un nouveau signalement à la gendarmerie. À Échalas, un enfant a été abordé le 25 novembre au soir, alors qu’il rentrait chez lui à pied depuis le gymnase, après une séance de handball. Les faits se seraient produits vers 20 h 15, rapporte la municipalité dans un message aux habitants.

C’est la deuxième fois en dix jours que la mairie communique sur des faits de cette nature. "Selon les informations qui nous ont été rapportées, ce deuxième signalement concerne une personne au profil similaire à celle du premier", indique-t-elle, sans affirmer qu’il s’agit de la même personne.

Deux enfants déjà abordés sur le chemin de l’école

Dans un premier communiqué, publié le 16 novembre, la municipalité avait fait état de deux enfants abordés par une femme vers 13 h 15, alors qu’ils se rendaient à l’école.

"Cette personne aurait suivi les deux enfants sur ce trajet", précisait alors la mairie. La gendarmerie avait été alertée et la commune appelait les parents à redoubler d’attention et à sensibiliser leurs enfants, dans l’attente de l’identification de cette personne et de précisions sur les circonstances.

Le nouveau message municipal ne donne pas davantage de détails sur l’identité de la personne signalée ni sur la teneur de l’échange avec l’enfant rentrant du gymnase.

La gendarmerie d’Ampuis prévenue le soir même

Après ce deuxième signalement, la brigade d’Ampuis a été prévenue le soir même, assure la municipalité, qui demande aux habitants de lui signaler tout comportement suspect.

"Il ne s’agit pas de créer un climat d’inquiétude, mais de demander à chacun de redoubler de vigilance", insiste la mairie rhodanienne. Elle annonce qu’elle reviendra vers la population dès qu’elle disposera de nouvelles informations.