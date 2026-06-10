Nespresso va fermer son site lyonnais et supprimer jusqu’à 178 postes en France

La marque spécialisée dans le café en capsules, propriété du groupe suisse Nestlé, a annoncé ce mercredi 10 juin un projet de transformation de son organisation qui pourrait conduire à la suppression nette de 178 postes à l’échelle nationale.

Cette évolution s’accompagnerait également de la fermeture de son site lyonnais consacré à la relation client. Dans son communiqué, l’entreprise précise que "l'activité de Nespresso à Lyon serait dès lors concentrée sur les trois boutiques de la marque."

Selon Nespresso, cette réorganisation vise à "gagner en simplicité, en efficacité et en cohérence avec l'organisation globale de la marque." L’entreprise entend notamment regrouper certaines activités au sein de son siège parisien, dont les services liés à la relation client actuellement implantés à Lyon.

Les équipes présentes dans les 53 boutiques françaises ainsi que les forces de vente ne sont pas concernées par ce projet. Les suppressions de postes viseraient principalement les fonctions liées au marketing et au service client.

Nespresso assure vouloir mener cette transformation dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux. La marque affirme privilégier les solutions de mobilité interne, les départs volontaires ainsi que les dispositifs de fin de carrière afin d’accompagner les salariés concernés.

Cette annonce intervient dans un contexte économique tendu pour l’ensemble de la filière café. Depuis plusieurs années, les producteurs et industriels font face à une envolée du coût des matières premières. Les récoltes affectées par les aléas climatiques dans plusieurs pays producteurs ont entraîné une forte hausse des cours mondiaux du café, pesant sur les coûts de production et les marges des acteurs du secteur.

Parallèlement, le marché des capsules poursuit sa transformation avec l’essor des produits compatibles, l'arrivée de nouvelles marques et l'évolution des attentes des consommateurs. Nespresso emploie aujourd'hui environ 1 300 salariés dans l'Hexagone. Si le projet est validé à l'issue des consultations en cours, sa mise en œuvre pourrait intervenir à partir de 2027