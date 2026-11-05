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Bron : 400 mètres de ligne aérienne arrachés par un camion, les tramways T2 et T5 interrompus

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Bron : 400 mètres de ligne aérienne arrachés par un camion, les tramways T2 et T5 interrompus

Un camion équipé d’un bras de grue a accidentellement arraché environ 400 mètres de ligne aérienne de contact ce jeudi en fin de matinée dans le secteur Parilly - Université - Rebufer à Bron. Les tramways T2 et T5 sont interrompus, tandis que plusieurs lignes de bus sont également perturbées.

Important incident sur le réseau TCL ce jeudi 5 novembre.

En fin de matinée, dans le secteur de Parilly - Université - Rebufer, un camion équipé d’un bras de grue a accidentellement arraché environ 400 mètres de ligne aérienne de contact.

Cet équipement permet d’alimenter les tramways en électricité.

Les T2 et T5 à l’arrêt

Conséquence immédiate de l’accident : les lignes de tramway T2 et T5 ne peuvent plus circuler dans le secteur.

Plusieurs lignes de bus sont également impactées par l’incident. TCL cite les C15, C17, 52 et 93.

Aucun horaire de reprise n’est communiqué à ce stade.

Les équipes techniques mobilisées

Les services techniques ainsi que les équipes spécialisées dans la maintenance des lignes aériennes de contact ont été immédiatement dépêchés sur place.

Leur intervention doit permettre de sécuriser la zone, évaluer précisément les dégâts et engager les réparations nécessaires avant toute reprise de la circulation.

L’ampleur de l’incident, avec environ 400 mètres de ligne arrachés, pourrait nécessiter une intervention importante avant un retour à la normale.

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9 commentaires
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Dépôt... le 05/11/2026 à 19:35

Ils vont être en galère pour rentrer au dépôt...

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Routier le 05/11/2026 à 19:31
EX2 Precision a écrit le 05/11/2026 à 17h48

Des camions qui dégrade le tunnel de fourvière, les ponts de la métropole, les lignes de tramway... Combien coutent toutes ses remises en état ?

il faut poser la question aux assureurs , pas à l’état !

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Vive la moto le 05/11/2026 à 18:35
prend en de la graine sarcelli a écrit le 05/11/2026 à 16h51

voila pourquoi les écolos voulaient interdire le trafic routier en ville ! ras le bol de tous ces camions de * qui arrachent les lignes aeriennes et il faut 3 jours pour tout refaire apres !

🚂C'est plutôt qu'il faudrait arrêter tout ce délire du tout tramways!

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Gératoire... le 05/11/2026 à 18:17

Manquait plus que ça? Heureusement que je suis passé hier, c'est souvent le bazar à ce giratoire un peu comme celui du rond-point de la place Foch à Caluire...

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EX2 Precision le 05/11/2026 à 17:48

Des camions qui dégrade le tunnel de fourvière, les ponts de la métropole, les lignes de tramway... Combien coutent toutes ses remises en état ?

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Ex Précisions le 05/11/2026 à 17:39
Décidément a écrit le 05/11/2026 à 16h52

Le camion était siglé CGT d’après une source proche du dossier :-D

A l'intérieur de la cabine du camion il y avait des tracts du RN d'après Médiapart et Le Monde ;-)

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Jeanlaville le 05/11/2026 à 17:23
Décidément a écrit le 05/11/2026 à 16h52

Le camion était siglé CGT d’après une source proche du dossier :-D

🤣🤣🤣 oui je les aperçu c'était bien marqué c g t

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Décidément le 05/11/2026 à 16:52

Le camion était siglé CGT d’après une source proche du dossier :-D

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prend en de la graine sarcelli le 05/11/2026 à 16:51

voila pourquoi les écolos voulaient interdire le trafic routier en ville ! ras le bol de tous ces camions de * qui arrachent les lignes aeriennes et il faut 3 jours pour tout refaire apres !

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