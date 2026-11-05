Bron : 400 mètres de ligne aérienne arrachés par un camion, les tramways T2 et T5 interrompus

Important incident sur le réseau TCL ce jeudi 5 novembre.

En fin de matinée, dans le secteur de Parilly - Université - Rebufer, un camion équipé d’un bras de grue a accidentellement arraché environ 400 mètres de ligne aérienne de contact.

Cet équipement permet d’alimenter les tramways en électricité.

Les T2 et T5 à l’arrêt

Conséquence immédiate de l’accident : les lignes de tramway T2 et T5 ne peuvent plus circuler dans le secteur.

Plusieurs lignes de bus sont également impactées par l’incident. TCL cite les C15, C17, 52 et 93.

Aucun horaire de reprise n’est communiqué à ce stade.

Les équipes techniques mobilisées

Les services techniques ainsi que les équipes spécialisées dans la maintenance des lignes aériennes de contact ont été immédiatement dépêchés sur place.

Leur intervention doit permettre de sécuriser la zone, évaluer précisément les dégâts et engager les réparations nécessaires avant toute reprise de la circulation.

L’ampleur de l’incident, avec environ 400 mètres de ligne arrachés, pourrait nécessiter une intervention importante avant un retour à la normale.