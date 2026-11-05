Bron : 400 mètres de ligne aérienne arrachés par un camion, les tramways T2 et T5 interrompus

Important incident sur le réseau TCL ce jeudi 5 novembre.
En fin de matinée, dans le secteur de Parilly - Université - Rebufer, un camion équipé d’un bras de grue a accidentellement arraché environ 400 mètres de ligne aérienne de contact.
Cet équipement permet d’alimenter les tramways en électricité.
Les T2 et T5 à l’arrêt
Conséquence immédiate de l’accident : les lignes de tramway T2 et T5 ne peuvent plus circuler dans le secteur.
Plusieurs lignes de bus sont également impactées par l’incident. TCL cite les C15, C17, 52 et 93.
Aucun horaire de reprise n’est communiqué à ce stade.
Les équipes techniques mobilisées
Les services techniques ainsi que les équipes spécialisées dans la maintenance des lignes aériennes de contact ont été immédiatement dépêchés sur place.
Leur intervention doit permettre de sécuriser la zone, évaluer précisément les dégâts et engager les réparations nécessaires avant toute reprise de la circulation.
L’ampleur de l’incident, avec environ 400 mètres de ligne arrachés, pourrait nécessiter une intervention importante avant un retour à la normale.
Ils vont être en galère pour rentrer au dépôt...Signaler Répondre
il faut poser la question aux assureurs , pas à l’état !Signaler Répondre
🚂C'est plutôt qu'il faudrait arrêter tout ce délire du tout tramways!Signaler Répondre
Manquait plus que ça? Heureusement que je suis passé hier, c'est souvent le bazar à ce giratoire un peu comme celui du rond-point de la place Foch à Caluire...Signaler Répondre
Des camions qui dégrade le tunnel de fourvière, les ponts de la métropole, les lignes de tramway... Combien coutent toutes ses remises en état ?Signaler Répondre
A l'intérieur de la cabine du camion il y avait des tracts du RN d'après Médiapart et Le Monde ;-)Signaler Répondre
🤣🤣🤣 oui je les aperçu c'était bien marqué c g tSignaler Répondre
Le camion était siglé CGT d’après une source proche du dossier :-DSignaler Répondre
voila pourquoi les écolos voulaient interdire le trafic routier en ville ! ras le bol de tous ces camions de * qui arrachent les lignes aeriennes et il faut 3 jours pour tout refaire apres !Signaler Répondre