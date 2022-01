Lyon : les tramways T1 et T2 perturbés par une panne électrique

Ce vendredi, les lignes T1 et T2 sont perturbées par une panne électrique qui les empêche de circuler normalement.

La ligne T1 circule entre Debourg et Hôtel de Région Montrochet, puis entre Part-Dieu Auditorium et IUT Feyssine. Les stations de Sainte-Blandine à Palais de Justice Mairie du 3e ne sont plus desservies dans les deux sens.

Quant au T2, les stations de Jet d'Eau-Mendès France à Hôtel de Région Montrochet ne sont également plus desservies dans les deux sens.

La reprise normale du trafic est espérée pour 17h30.

Plus d'informations à retrouver en temps réel sur le site des TCL.