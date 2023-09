Lyon : le tramway T5 à l’arrêt ce lundi matin à cause d’une panne, le T2 perturbé (MàJ)

Mise à jour ce lundi matin à 7h35 :

Selon les TCL, la circulation reprend progressivement sur l'ensemble des itinéraires des deux lignes. Le trafic reste néanmons irrégulier pour le moment.

Article initial :

Depuis 7h ce lundi matin, le tramway T5 est totalement à l’arrêt à cause d’une panne de tramway en cours sur la ligne. Les détails précis de l’incident ne sont pas encore connus. Pour le moment, les TCL tablent sur une reprise du trafic sur la ligne vers 8h.

Ce lundi matin, aussi, la ligne T2 du tramway est impactée par une panne. La ligne circule entre les stations Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche puis entre Porte des Alpes et Saint-Priest Bel Air. Les stations de Ambroise Paré à Europe-Université ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Des bus relais ont été mis en place, de Grange Blanche à Porte des Alpes.

T5 - 7h05 - Ne circule plus - Reprise estimée 8h - Panne rame tramway Sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) September 4, 2023