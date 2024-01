Bientôt de nouvelles rames plus longues et climatisées pour les lignes T1 et T2 du tram à Lyon

Bientôt du nouveau sur le réseau tramway dans la Métropole de Lyon. SYTRAL Mobilités a annoncé ce mardi matin l’arrivée prochaine de 35 nouvelles rames sur les lignes T1 et T2. "Plus longues, les rames de ces deux lignes passeront de 32 à 43m pour accueillir 300 voyageurs, soit 30% de capacité supplémentaire", précise le gestionnaire des TCL qui annonce des travaux d’extension des quais pour accueillir ces nouvelles rames.

Ces derniers débuteront dès le 5 février au niveau des stations Centre Berthelot, Desgenettes et Cordière. "La ligne restera en exploitation pendant les travaux. Pour minimiser leur impact, le chantier sera mené en parallèle sur 3 fronts distincts. La durée des interventions varie d’1 à 2 mois en fonction des caractéristiques de la station et de la nature du revêtement à réaliser", précise SYTRAL Mobilités.

La livraison de ces nouvelles rames, fabriquées dans les usines Alstom, est prévu entre mai 2024 et février 2026. "Leur nez a été retravaillé pour mieux protéger les piétons et cyclistes en cas de collision. La cabine de conduite offre une meilleure visibilité avec un champ de vision élargi", explique également le gestionnaire des TCL mettant en avant "plus de confort de et de sécurité, avec des sièges ergonomiques, la climatisation et plus de points de préhension".