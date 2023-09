Près de Lyon : une nouvelle station sur la ligne T5 va voir le jour 

C’est dans un communiqué de presse que le Sytral annonce qu’une nouvelle station de tram sur la ligne T5 va être créée. L’objectif est simple : améliorer la desserte de la zone d’activité du Chêne de Bron car près de "10 000 voyages quotidiens sont effectués chaque jour sur cette ligne".

Après des études de faisabilité, deux lieux ont été repérés entre les arrêts Parc du Chêne et Eurexpo. "Les contributions recueillies auprès des riverains, des entreprises et des communes de Bron et Chassieu nous ont permis de déterminer l’implantation de cette nouvelle station au niveau du boulevard des Droits de l’Homme à Chassieu", explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Le coût des travaux est estimé à 1 million d’euros et les travaux débuteront courant 2024.

A noter la mise en place de l’expérimentation d’une version express de la ligne de bus 52 qui relie Vaulx-en-Velin à Bron. Ce sont ainsi 9 trajets express aux heures de pointe qui sont prévus. Il est possible de relier la ZAC du Parc du Chêne à Vaulx-en-Velin "en 12 minutes" se targue le communiqué.