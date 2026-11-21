Le drame a été évité de justesse sur le parcours du Marathon du Beaujolais.
Ce samedi, peu avant 15h, un coureur âgé d'une soixantaine d'années s'est soudainement effondré à Lacenas, devant l'entrée du Cuvage des compagnons du Beaujolais.
L'homme participait à l'épreuve avec plusieurs amis lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque.
Selon Le Progrès, plusieurs participants présents à proximité, notamment des sapeurs-pompiers volontaires, des militaires et des professionnels de santé, sont immédiatement intervenus.
Une réanimation sur place
Grâce à cette prise en charge rapide, le sexagénaire a pu être réanimé directement sur les lieux de son malaise. Un réanimateur militaire figurait notamment parmi les personnes mobilisées.
Les gendarmes se sont également rendus sur place.
Toujours inconscient au moment de son évacuation, le coureur a été transporté en urgence absolue aux Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.
marathon..."Festif " de La Bretonne?mais dans le Beaujolais..Signaler Répondre
Vous remarquerez qu’en Afghanistan, ils n'ont pas ce problème.Signaler Répondre
Et si il rajoutait une dégustation de cigares aux ravitos ce serait parfait !Signaler Répondre
De plus de marathon associé l’alcool à l’effort…(bière, vins) je compte toujours pas comment d’un point de vu de santé publique cela est possible!
Le lobby de l’alcool est très puissant visiblement !
propos ridiculesSignaler Répondre
Je partage votre bienveillant souhait de bon rétablissement. Effectivement l'alcool et le sport cela me semble aussi contradictoire dans la pratique et certainement contre indiqué. Les coureurs ne sont pas obligés d'accepter l'offre déplacée de boire de l'alcool surtout avant la pratique d'une épreuve sportive.Signaler Répondre
Où les ravitaillements en beaujolais et charcutailles sont à volonté...le plus dur n’est pas le marathon mais encaisser la vinasse pendant 5 à 6 heures de course....Signaler Répondre
Espérons qu'il se remette bien et rapidement.Signaler Répondre
J'ai vu des photos en ligne où ils leur font picoler du beaujolpif nouveau avant de partir, ça n'arrange pas...