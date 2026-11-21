Le drame a été évité de justesse sur le parcours du Marathon du Beaujolais.

Ce samedi, peu avant 15h, un coureur âgé d'une soixantaine d'années s'est soudainement effondré à Lacenas, devant l'entrée du Cuvage des compagnons du Beaujolais.

L'homme participait à l'épreuve avec plusieurs amis lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque.

Selon Le Progrès, plusieurs participants présents à proximité, notamment des sapeurs-pompiers volontaires, des militaires et des professionnels de santé, sont immédiatement intervenus.

Une réanimation sur place

Grâce à cette prise en charge rapide, le sexagénaire a pu être réanimé directement sur les lieux de son malaise. Un réanimateur militaire figurait notamment parmi les personnes mobilisées.

Les gendarmes se sont également rendus sur place.

Toujours inconscient au moment de son évacuation, le coureur a été transporté en urgence absolue aux Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.