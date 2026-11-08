Prostitution, fusil et tentative d’extorsion : trois jeunes de Lyon mis en examen dans les Hauts-de-Seine

Tout commence par une détonation entendue au petit matin du 14 août, dans un appartement loué pour de courts séjours à Vanves, en région parisienne.

Sur place, les policiers découvrent trois jeunes originaires de Lyon : deux mineures de 15 et 16 ans, accompagnées d'un garçon de 18 ans.

Selon les informations du Parisien, le logement était utilisé pour des activités de prostitution. Le trio était arrivé en Île-de-France quelques jours auparavant et avait multiplié les locations et les annonces sur Internet.

Une adolescente de 16 ans reconnaît avoir tiré

L'enquête prend une autre dimension lorsque les policiers s'intéressent aux circonstances du coup de feu.

Les jeunes Lyonnais expliquent avoir été confrontés à deux individus cagoulés et armés, qui auraient tenté de les braquer.

L'adolescente de 16 ans reconnaît avoir utilisé un fusil pour se défendre. L'arme aurait été achetée par le jeune homme qui l'accompagnait.

Les investigations permettent également de mettre au jour une organisation autour des rendez-vous tarifés, dans laquelle le garçon aurait notamment assuré un rôle de standardiste et de protection.

Cinq personnes mises en examen

Après plusieurs semaines d'enquête, deux hommes de 21 et 23 ans, soupçonnés d'avoir participé à la tentative d'extorsion, ont été interpellés le 3 novembre.

Tous deux ont été mis en examen à Nanterre pour tentative d'extorsion et placés en détention provisoire.

La procédure concerne également les trois jeunes Lyonnais, mis en examen dans un dossier portant sur la détention d'arme, le proxénétisme et la tentative de meurtre. Les éléments disponibles ne précisent pas les qualifications individuellement retenues contre chacun.

Cette affaire soulève également la question de l'exploitation sexuelle de mineures, alors que deux adolescentes se trouvaient au cœur de cette activité.

Les investigations judiciaires devront déterminer les responsabilités respectives des personnes impliquées.