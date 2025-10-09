Et aussi à Lyon

Lyon : un rassemblement festif contre la fermeture du bureau de Poste de la rue du Dauphiné

Ce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, un rassemblement festif va se dérouler à Lyon de 12h à 13h.

A l'appel du collectif pour la défense de la Poste du Dauphiné, une fanfare s'installera devant ledit bureau, rue du Dauphiné dans le 3e arrondissement, pour dénoncer sa possible fermeture. Plusieurs élus ont annoncé leur présence auprès du collectif, comme la députée Sandrine Runel (PS) ou la maire écologiste du 3e Marion Sessiecq.

"La direction de la Poste a annoncé maintenir l'ouverture du bureau de Poste pour 2025 mais n'a pas donné de signaux positifs sur son maintien au-delà, ce qui amène à rester tous vigilants", indique le collectif, rappelant que la Poste "est largement rentable" et qu'elle est "tenue par la loi d'une mission de service public".

"Il est inadmissible qu'elle prive des quartiers entiers d'accès à un service public postal et bancaire", conclut-il.

Depuis 2020, la Poste a fermé 5 bureaux dans la ville de Lyon, et notamment le bureau Jean-Macé dans le 7e arrondissement.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 09/10/2025 à 09:55
Bizare a écrit le 09/10/2025 à 08h51

Ou vont nos impôts…
En tous cas pas dans les services publics, une idée…
Et pendant ce temps là nos élites se chamaillent en ne pensant qu'à leurs nombrils pendant que le pays se désintègre…

Ou vont nos impôts ?
Dans la poche des plus riches sous forme d'aides et de déductions fiscales.

Signaler Répondre
avatar
pour éviter les sujets de râlerie… le 09/10/2025 à 09:51
Bizare a écrit le 09/10/2025 à 08h51

Ou vont nos impôts…
En tous cas pas dans les services publics, une idée…
Et pendant ce temps là nos élites se chamaillent en ne pensant qu'à leurs nombrils pendant que le pays se désintègre…

… présentez vous aux elections et faites mieux que ces « zélites »

Signaler Répondre
avatar
johnny… le 09/10/2025 à 09:50
johnny a écrit le 09/10/2025 à 09h39

Y fermé les bureaux de poste les distributeurs automatiques de billets y va plus rien resté bientôt

y é aller alecole ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 09/10/2025 à 09:39

Y fermé les bureaux de poste les distributeurs automatiques de billets y va plus rien resté bientôt

Signaler Répondre
avatar
Bizare le 09/10/2025 à 08:51

Ou vont nos impôts…
En tous cas pas dans les services publics, une idée…
Et pendant ce temps là nos élites se chamaillent en ne pensant qu'à leurs nombrils pendant que le pays se désintègre…

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 09/10/2025 à 08:24

Un rassemblement politique en fait, pas citoyen...

Signaler Répondre

