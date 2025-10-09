Lyon : un rassemblement festif contre la fermeture du bureau de Poste de la rue du Dauphiné

A l'appel du collectif pour la défense de la Poste du Dauphiné, une fanfare s'installera devant ledit bureau, rue du Dauphiné dans le 3e arrondissement, pour dénoncer sa possible fermeture. Plusieurs élus ont annoncé leur présence auprès du collectif, comme la députée Sandrine Runel (PS) ou la maire écologiste du 3e Marion Sessiecq.

"La direction de la Poste a annoncé maintenir l'ouverture du bureau de Poste pour 2025 mais n'a pas donné de signaux positifs sur son maintien au-delà, ce qui amène à rester tous vigilants", indique le collectif, rappelant que la Poste "est largement rentable" et qu'elle est "tenue par la loi d'une mission de service public".

"Il est inadmissible qu'elle prive des quartiers entiers d'accès à un service public postal et bancaire", conclut-il.

Depuis 2020, la Poste a fermé 5 bureaux dans la ville de Lyon, et notamment le bureau Jean-Macé dans le 7e arrondissement.