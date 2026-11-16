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Basket : l'ASVEL marque le pas face au Mans et recule au classement

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Basket : l'ASVEL marque le pas face au Mans et recule au classement

En déplacement au Mans ce dimanche 15 novembre, l'ASVEL s'est inclinée (109-93) lors de la 8e journée de Betclic Élite. Les Villeurbannais concèdent leur deuxième défaite de la saison en championnat.

C'est un dimanche soir à oublier pour les hommes de Tony Parker. L'ASVEL affrontait Le Mans, un conccurrent direct au podium final, pour le compte de la 8e journée de Betclic Élite. Pourtant bien rentrés dans la rencontre, les Villeurbannais ont rapidement perdu le fil, notamment dans le secteur défensif, en encaissant un spectaculaire 18-0 dans le deuxième quart-temps.

L'ASVEL éjectée du podium

Malgré une réaction d'orgueil dans le dernier quart-temps, sous l'impulsion de Patty Mills (19 points), les Rhodaniens n'ont jamais réussi à inverser la tendance. Revenus à neuf longueurs à l'entame des dix dernières minutes (88-79), ils ont finalement cédé face au Mans.

Avec ce quatrième revers toutes compétitions confondues sur ses cinq dernières rencontres, l'ASVEL traverse une période délicate. Les Villeurbannais perdent deux places et occupent désormais le cinquième rang de Betclic Élite, avec un bilan de six victoires et deux défaites.

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