Euroligue : l'ASVEL fait trembler le Real Madrid avant de craquer dans le dernier quart-temps

Le score final ne raconte pas toute l'histoire. Malgré une défaite de 19 points sur le parquet du Real Madrid, l'ASVEL a livré une prestation encourageante face au finaliste de la dernière édition de l'Euroligue.

Sans Mills, Crowder et Waters, laissés au repos dans une semaine particulièrement chargée, les joueurs villeurbannais ont longtemps résisté à l'une des formations les plus redoutables de la compétition.

Après une entame difficile, marquée par un premier écart en faveur des Madrilènes (19-11), les Rhodaniens ont progressivement retrouvé de l'intensité. Nate Sestina s'est notamment distingué par son activité sous le panier et son efficacité à longue distance.

Edwin Jackson a également répondu présent avec 13 points, dont quatre paniers à trois points, et six passes décisives. Hugo Besson a lui aussi apporté une contribution précieuse avec 16 points.

L'ASVEL revient à 71-71 avant de s'effondrer

Pourtant menés de 13 points à la mi-temps, les Villeurbannais ont réussi à inverser la dynamique au retour des vestiaires.

Grâce à une défense de zone particulièrement agressive, ils ont perturbé l'attaque madrilène jusqu'à revenir à égalité (71-71) à la 28e minute. De quoi envisager un exploit sur le parquet espagnol.

Mais le Real Madrid a finalement repris le contrôle de la rencontre. Andres Feliz, auteur de 26 points avec une impressionnante réussite à trois points (8 tirs réussis sur 10), a notamment joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe.

Dominée au rebond et à court d'énergie dans le dernier quart-temps, l'ASVEL n'a pas réussi à maintenir le rythme.

Les Villeurbannais devront rapidement récupérer de leurs efforts puisqu'un nouveau déplacement les attend dès samedi, à Limoges, cette fois en championnat.