Dans une récente publication, la Gendarmerie du Rhône met en garde contre une nouvelle forme d’arnaque qui circule actuellement dans le département. Après les fraudes par téléphone ou par mail, les malfaiteurs investissent désormais les boîtes aux lettres avec un faux courrier bancaire particulièrement bien imité.

Le mode opératoire est simple mais redoutablement efficace. La victime reçoit un courrier qui reprend les codes visuels de sa banque et découvre à l’intérieur une carte bancaire présentée comme nouvelle. Le document invite alors à l’activer en scannant un QR code imprimé sur la lettre. En apparence, rien d’alarmant. Pourtant, c’est à ce moment précis que le piège se referme.

En scannant le QR code, la personne est redirigée vers un site frauduleux où il lui est demandé de renseigner ses identifiants bancaires, ses mots de passe, les codes reçus par SMS, voire son numéro de carte bancaire. Les escrocs récupèrent alors l’ensemble des informations nécessaires pour vider le compte en quelques minutes.

Les gendarmes rappellent un principe fondamental et sans ambiguïté : "Une banque n’active JAMAIS une carte bancaire via un QR code. L’activation se fait uniquement lors d’un premier paiement en magasin ou d’un retrait avec le code secret." Autre indice révélateur, la carte jointe au courrier est factice. Elle ne comporte ni nom, ni prénom et parfois même aucun numéro, un détail qui doit immédiatement alerter.

Face à ce type de tentative, la prudence est de mise. Il est recommandé de ne jamais scanner un QR code reçu par courrier et de contacter directement son conseiller ou le service client de sa banque en cas de doute. Toute tentative de fraude peut également être signalée sur la plateforme officielle dédiée à la cybersécurité : https://17cyber.gouv.fr/.