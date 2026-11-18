Une violente attaque s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi 18 novembre à Vaulx-en-Velin, dans l'est lyonnais. Cinq hommes qui circulaient à bord d'un véhicule auraient été pris à partie par un autre groupe, rue Lamartine, dans le nord de la commune.

Selon les informations du Progrès, trois des cinq hommes seraient parvenus à s'échapper. Leur état de santé reste inconnu.

Deux blessés, des téléphones dérobés

Les deux autres victimes ont été blessées au cours de cette agression particulièrement violente. L'une présente des fractures à la mâchoire et à un poignet, tandis que la seconde souffre d'une blessure à la tête.

Des objets tranchants auraient notamment été utilisés par les agresseurs. Les secours, dont le Samu et les sapeurs-pompiers, sont intervenus pour prendre en charge les blessés.

Les victimes auraient également été dépouillées de leurs téléphones portables. Les circonstances exactes et les motivations de cette attaque restent toutefois à éclaircir.