Une violente attaque s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi 18 novembre à Vaulx-en-Velin, dans l'est lyonnais. Cinq hommes qui circulaient à bord d'un véhicule auraient été pris à partie par un autre groupe, rue Lamartine, dans le nord de la commune.
Selon les informations du Progrès, trois des cinq hommes seraient parvenus à s'échapper. Leur état de santé reste inconnu.
Deux blessés, des téléphones dérobés
Les deux autres victimes ont été blessées au cours de cette agression particulièrement violente. L'une présente des fractures à la mâchoire et à un poignet, tandis que la seconde souffre d'une blessure à la tête.
Des objets tranchants auraient notamment été utilisés par les agresseurs. Les secours, dont le Samu et les sapeurs-pompiers, sont intervenus pour prendre en charge les blessés.
Les victimes auraient également été dépouillées de leurs téléphones portables. Les circonstances exactes et les motivations de cette attaque restent toutefois à éclaircir.
la routine aux 3 V ; une incivilité tout au plus , ne nous emballons pas , et surtout ne pas stigmatiser ces chérubinsSignaler Répondre
Une réunion de petits anges au pays de LFISignaler Répondre
Des fachos d’extrême droiteSignaler Répondre
Les zonards de 2026.Signaler Répondre
Encore de piètres tireurs...Signaler Répondre
Encore un coup du III Reich!Signaler Répondre
Laissons les entre eux régler leurs affaires !Signaler Répondre
il faut laisser faire cela débarrasseSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
On entend moins parler de Villeurbanne ces derniers temps, plus de Vaulx et Vénissieux, c'est sûrement reculer pour mieux sauter ;-)Signaler Répondre
Récemment on n'a vu que des étudiants qui manifestaient de partout pour rentrer dans les grandes écoles sans savoir écrire...
La gauche va dire que c'est l'extrême droite.Signaler Répondre
Veaux en Vénin. Couvre-feu de durée illimitée à imposer ainsi suspension de tous services publics.Signaler Répondre