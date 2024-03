Incendies à Saint-Cyr-au-mont-d'Or : le suspect condamné, une banale histoire de PV

Car en l'espace de quelques jours, deux véhicules municipaux avaient été incendiés. Et le dernier sinistre en date, le 2 mars, avait noirci la façade de la mairie contre laquelle la voiture de police visée était garée.

Le suspect, interpellé et donc jugé en comparution immédiate, est un père de famille âgé d'une quarantaine d'années, inconnu des services de police et au casier judiciaire vierge.

Que s'est-il passé pour que cet homme vrille et commette deux incendies criminels de nuit ? Il a expliqué se sentir persécuté par la mairie saint-cyrôte et son policier municipal, évoquant plusieurs PV de stationnement.

Ces faits sont pourtant anciens, mais durant des années, le quadragénaire a ruminé sa dépression et sa haine alimentées par une paranoïa détectée par l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet.

L'actuel maire Patrick Guillot, élu en 2020, a déclaré ne jamais avoir entendu parler de cette affaire, ni reçu de doléances de la part de son administré en grande souffrance.

Le parquet, qui rappelait que le prévenu avait avoué aux gendarmes posséder un fusil dont il pourrait un jour se servir, a requis 18 mois de prison dont 9 mois ferme.

Le tribunal lyonnais a décidé d'être plus sévère avec une peine de 2 ans de prison dont 1 an ferme. L'incendiaire ne se retrouvera pas derrière les barreaux car il aura droit à un bracelet électronique. Il a toutefois l'interdiction de paraître sur la commune de Saint-Cyr-au-mont-d'Or.

"L'identification très rapide du responsable, grâce à notre réseau de vidéoprotection et à l'efficacité de notre police municipale et de la gendarmerie, et la comparution immédiate sont une grande satisfaction. Nous sommes plus réservés sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, qui ne nous parait pas en adéquation avec la gravité des actes. Notre priorité est maintenant d'assurer au mieux la continuité du service aux habitants malgré des conditions de travail en mode dégradé", a réagi la mairie dans un communiqué, qui attend désormais l'audience des intérêts civils en avril pour être dédommagée.