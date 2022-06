L'actuel et l'ancien maires de Saint-Cyr ont remboursé des milliers d'euros de frais injustifiés

Ainsi, de 2015 à 2020, Marc Grivel recevait 4000 euros annuels qui lui permettait de payer des frais de représentation.

Un rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, repéré par Médiacités, révèle ce mercredi que l'ancien édile, qui fut également 1er vice-président de la Métropole de Lyon sous David Kimelfeld, n'a pas fourni de justificatifs suffisants concernant ses dépenses. Or, c'est la condition sine qua non pour éviter que "le montant forfaitaire de cette indemnité (n'excède) la somme des dépenses auxquelles les frais correspondent".

En 2015, il avait dépensé 3421 euros. L'année suivante, il piochait plus profondément dans son enveloppe pour dépenser 3912 euros. En 2017, il utilisait 3123 euros, puis 2595 euros en 2018, 3767 euros en 2019 et 1968 euros jusqu'au premier confinement de 2020.

Soit un total de 18 787 euros que Marc Grivel a donc accepté de rembourser à l'issue de son mandat de maire de Saint-Cyr il y a deux ans.

A noter que la tradition a perduré un temps avec son successeur Patrick Guillot. Ce dernier a d'ores et déjà remboursé 1804 euros à la municipalité située au nord de Lyon. Lui non plus ne s'embarrassait pas avec des factures et des justificatifs lors de ses achats et règlements.

"La gestion imprudente des indemnités pour frais de représentation par les intéressés et les difficultés qu’ils ont rencontré à rendre compte a posteriori de leur utilisation les ont amenés à en reverser la part qui n’a pu recevoir de justification suffisamment étayée, telle qu’elle avait été évaluée au rapport d’observations provisoires de la chambre", précise le rapport de la CRC.

Cette dernière recommande désormais à la mairie de Saint-Cyr-au-mont-d'Or de faire voter un règlement intérieur "précisant la liste des dépenses concernées par les frais de représentation et fixant les justificatifs exigés pour attester de ces dépenses et de leur lieu avec les fonctions de maire".

Une délibération en ce sens a été promise par Patrick Guillot.