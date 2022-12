Marc Grivel : "Le rapport du Sénat sur la Métropole de Lyon passe à côté de l'essentiel"

Marc Grivel faisait partie des élus à mener la fronde il y a plus d'un an contre les méthodes de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon. La menace d'un Metropolexit avait conduit le Sénat à commander un rapport. Et maintenant que le document est disponible, l'opposition fait grise mine.

Pour Marc Grivel, "ce rapport passe à côté de l'essentiel. Car les maires n'ont pas le droit de décider ou délibérer des politiques publiques de la Métropole". La représentativité des maires au conseil métropolitain avait été à l'origine de la cassure entre Gérard Collomb et les élus Synergies des Monts d'Or et du Val de Saône. "Le citoyen des Monts d'Or doit être aussi bien représenté par son maire que le citoyen de la ville-centre", estime l'ancien édile de Saint-Cyr-au-mont-d'Or.

Marc Grivel demande donc toujours "que chacune des communes ait un représentant au conseil métropolitain, quelle que soit sa taille".

Il est également revenu sur la recommandation du rapport de faciliter la sortie de la Métropole pour les communes. "Avec ça, on dit aux communes qu'elles peuvent récupérer une grande partie de leurs responsabilités et de leur liberté. Des communes regroupées en intercommunalité, ça marche très bien", estime Marc Grivel, qui cite l'ouest et l'est lyonnais comme territoires susceptibles de faire sécession.

00:00 Neige

01:23 Rapport sur la Métropole de Lyon

03:03 Représentativité des maires

05:22 Conférences des maires

06:15 Prolongation du mandat de Bruno Bernard

07:33 Sortir de la Métropole

08:51 Union pour la prochaine métropolitaine