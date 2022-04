Mission d’information sur la Métropole de Lyon : les propositions des élus Synergies

L’objectif est de déterminer si le modèle imaginé par Gérard Collomb et Michel Mercier est fonctionnel, viable, démocratique voire duplicable dans le reste du pays.

Tous les présidents de groupes de la Métropole de Lyon ont ainsi été questionnés par la mission présidée par le sénateur rhodanien François-Noël Buffet. Et notamment Marc Grivel, président du groupe Synergies.

On se souvient que les élus Synergies, essentiellement répartis dans les monts d’Or et le Val de Saône, s’étaient sentis trahis par Gérard Collomb à cause du mode de scrutin appliqué en 2020 qui faisait en sorte que tous les maires ne sont désormais plus systématiquement représentés au conseil métropolitain.

Dans un communiqué, Marc Grivel annonce qu’il a logiquement préconisé durant son audition "une modification du mode de scrutin des conseillers métropolitains" pour un retour de la "représentation de chaque commune au sein du conseil métropolitain".

L’ancien maire de Saint-Cyr-au-mont-d’Or, qui fut le 1er vice-président de David Kimelfeld avant la victoire des écologistes, imagine ainsi deux collèges électoraux à la Métropole : "un collège des maires et un collège des élus au suffrage universel direct, dans le cadre d’une circonscription unique au scrutin de liste". Selon lui, cette proposition "a suscité l’intérêt des sénateurs".

Marc Grivel était accompagné durant l’audition de Maryline Saint-Cyr, élue à la Métropole et adjointe au maire d’Albigny-sur-Saône. Cette dernière a durant son témoignage, estimé que "la Métropole de Lyon est incapable de faire ce que nous appelons“le dernier kilomètre”, elle est incapable d’agir dans la proximité. Nous nous retrouvons dans un paradoxe où la Métropole de Lyon a besoin des communes pour agir dans la proximité alors même que les communes sont exclues du pouvoir délibératif métropolitain".

Un dossier a été transmis par Synergies aux sénateurs de la mission d’information. Lors de la conférence de presse de vendredi, François-Noël Buffet avait promis qu'en avril, des maires non-représentés à la Métropole seront également auditionnés.