Que vaut le modèle de la Métropole de Lyon ? Les auditions de la mission d'information du Sénat ont débuté

Conduite par le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, elle réalise les auditions d'un maximum d'élus pour "avoir le point de vue de tout le monde".

Une conférence de presse était organisée ce vendredi à la préfecture du Rhône.

L'ancien maire d'Oullins, qui fut à plusieurs reprises candidat, et notamment en 2020, pour prendre la tête du Grand Lyon puis de la Métropole, a rappelé que la collectivité a subi des critiques depuis la loi Maptam de 2015, soit deux ans d'exercice plein et sept ans d'existence du texte. Et notamment la menace du Métropolexit à l'automne dernier de la part de maires regrettant l'absence de dialogue et de concertation avec la majorité écologiste.

"On a pensé utile de voir comment les choses fonctionnaient. Il y aura un certain nombre de préconisations", a prévenu François-Noël Buffet.

Outre le président de la Métropole et le maire de Lyon, les membres de la mission ont également rencontré l'ensemble des présidents de groupes, majorité et opposition confondues, la présidente de l'association des maires du Rhône, le préfet, le président du Sytral (l'autre casquette de Bruno Bernard ndlr), le président de la CCI, de la chambre des métiers, de la chambre régionale des comptes...

En avril, les deux pères fondateurs de la Métropole Gérard Collomb et Michel Mercier seront également questionnés, ainsi que le préfet de l'époque Jean-François Carenco. Les présidents du Département du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les maires non-représentés à la Métropole (comme ceux de Bron ou Pierre-Bénite par exemple ndlr) et les parlementaires rhodaniens auront à répondre à des questions telles que "Comment analysez-vous le choix de certains maires, en particulier de petites communes, de se présenter en 2020 aux seules élections métropolitaines?" ou "Comment la Métropole assure-t-elle le lien avec les communes situées sur son territoire qui, soit parce qu'elles ne sont pas représentées au conseil de la métropole, soit parce que leur démographie et poids économique s'avèrent faibles, ne bénéficient pas des mêmes relais dans sa gouvernance que d'autres communes?".

Pour François-Noël Buffet, les questions de fond, ce sont "Depuis l'élection de 2020, comment ces collectivités travaillent entre elles, comment la légitimité municipale peut s'exercer au sein de celle métropolitaine ?"

Le sénateur LR promet d'analyser l'organisation de la collecitivité, ses méthodes de fonctionnement, son rôle, son budget, ses finances...

Mais François-Noël Buffet est-il l'élu le plus impartial pour ce projet, lui qui connaît bien les différents acteurs du dossier lyonnais et qui a tenté plusieurs fois de ravir le siège de président ? "Malgré son implication, il veille à ce que tout soit conduit avec une grande objectivité", l'a défendu ce vendredi le sénateur Jean-Pierre Sueur.

Ce dernier a également donné quelques pistes sur la Métropole de Lyon : "Il y a des problèmes, c'est clair. Mais revenir en arrière ne me semble pas être une solution. Il faut sans doute améliorer". Et de préciser l'importance de la mission : "C'est quelque chose qui est regardé dans toute la France".

La mission aura-t-elle à se prononcer sur la qualité du modèle lyonnais, et sur son côté dupliquable au reste des grandes agglomérations françaises ? "La question se pose et on essaiera d'y répondre", conclut François-Noël Buffet.