Marc Grivel sur le Métropolexit : "La vraie erreur politique, c'est la loi de Gérard Collomb"

Le mouvement de la fronde des maires de la Métropole de Lyon s'intensifie. Ce sont aujourd'hui 45 maires sur 59 qui menacent d'un Métropolexit si la majorité écologiste ne change pas de comportement vis-à-vis d'eux.

"Les maires sont très solidaires sur leur volonté de jouer leur rôle de maire, s'occuper de leur commune et des habitants", précise Marc Grivel, du groupe Synergies, évoquant des "investissements supprimés par la Métropole".

Marc Grivel avait longtemps bataillé avec Gérard Collomb concernant sa loi de modernisation de la Métropole. Puisque c'est l'ancien sénateur qui a modifié la collectivité et son mode de scrutin : "On n'est pas dans une modernisation, on est dans un risque d'implosion. Gérard Collomb a commis une loi qui est une vraie erreur politique en ne reconnaissant pas la réalité de la démocratie du quotidien et de proximité représentée par les maires".

"La Métropole a besoin de représentants. Le maire est celui qui fait ce travail au quotidien de la meilleure des façons", poursuit l'ancien maire de Saint-Cyr.

Marc Grivel en veut aussi à Bruno Bernard qu'il accuse de chantage : "C'est quand même une façon assez particulière de dire aux maires : 'Vous faites du logement social et je vous aiderai pour votre crèche'. Ce n'est pas la démocratie que nous souhaitons".

