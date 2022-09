Patrick Guillot : "Il faut d'autres alternatives au vélo pour les Monts d'Or, la Métropole ne l'a pas compris"

Les Monts d'Or n'en peuvent plus des bouchons. A cause d'un chantier qui doit se terminer début octobre, d'immenses embouteillages se produisent chaque matin entre les communes et l'entrée de Lyon. L'objectif est de créer un couloir de bus ouvert aux cyclistes et qui permettra de gagner 15 minutes sur le parcours des lignes TCL jusqu'à Gare de Vaise.

"Le parcours en site propre des bus est une bonne chose. Il y a longtemps qu'on le demande. Ce n'est pas la solution idéale mais c'est une amorce intéressante. (...) Le bus en site propre, ça ne suffira pas (...) pour réduire 15 à 20% de la circulation actuelle", indique Patrick Guillot.

Le maire de Saint-Cyr, auteur d'une pétition qui a recueilli plus de 3500 signatures, estime qu'il existe "d'autres alternatives, la Métropole ne l'a pas compris aujourd'hui". Il milite notamment pour développer le transport fluvial. "C'est un ensemble de solutions qui résoudra le problème".

Cette semaine, la Métropole de Lyon a voté l'extension de la Zone à faibles émissions, essentiellement à l'Est. Saint-Cyr n'est donc pas comprise, et ça arrange Patrick Guillot, "pas favorable parce qu'on a des gens obligés de prendre la voiture. Et contrairement à ce que l'on peut entendre, il n'y a pas que des Porsche et des Ferrari à Saint-Cyr, mais aussi des gens aux moyens très limités".

00:00 Bouchons des Monts d'Or

02:00 Alternatives

03:30 Habitants du 9e

03:53 Voies fluviales

05:02 ZFE étendue

06:06 Logement social

07:37 Notes de frais épinglées