Judiciaire

Rhône : il apprend à son père de 64 ans à cultiver du cannabis, tous deux condamnés par la justice

Suivez-nous sur Google
Rhône : il apprend à son père de 64 ans à cultiver du cannabis, tous deux condamnés par la justice

Un homme de 39 ans et son père de 64 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour leur culture de cannabis. Le fils, installé à Vindry-sur-Turdine, avait initié son père à cette pratique. Si les deux hommes affirmaient produire uniquement pour leur consommation personnelle, la justice a également retenu des éléments laissant penser à une activité de revente.

Une affaire de culture de cannabis en famille examinée par la justice caladoise.

Tout commence par la plainte d'une entreprise de la région lyonnaise, victime d'une usurpation d'identité.

Les investigations permettent de remonter jusqu'à un habitant de Vindry-sur-Turdine, âgé de 39 ans. Celui-ci utilisait l'adresse de la société pour expédier par courrier des graines de cannabis.

La perquisition de son domicile révèle alors qu'il cultive lui-même des plants dans son appartement.

Mais l'homme n'est pas le seul à s'être lancé dans cette activité. Son père, âgé de 64 ans et domicilié à Vaulx-en-Velin, a lui aussi commencé à faire pousser du cannabis, après avoir reçu les conseils de son fils.

Devant le tribunal, le sexagénaire explique avoir voulu soulager des douleurs qui perturbaient son sommeil.

Du CBD ou du cannabis destiné à la revente ?

À la barre, le fils affirme qu'il ignorait l'interdiction de cultiver du cannabis chez soi. Il soutient également avoir pensé que la vente de graines à des particuliers était autorisée.

Les deux prévenus assurent avoir cultivé ces plants pour leur usage personnel, évoquant notamment une volonté de produire du CBD.

Mais les analyses mettent en évidence un cannabis de très bonne qualité, présentant un taux de THC largement supérieur au seuil de 0,3 % évoqué pour le CBD.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a finalement suivi les réquisitions du ministère public.

Le fils de 39 ans a été condamné à douze mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende. Son père de 64 ans écope quant à lui de six mois de prison avec sursis et 750 euros d'amende.

Une condamnation qui vient mettre un terme à cette activité de culture familiale de cannabis.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 25/10/2026 à 11:02
Bellota a écrit le 25/10/2026 à 09h01

C’est une obsession de s’en prendre au sang de la vigne ?
Complètement hors sujet

C'est aussi une drogue...

Signaler Répondre
avatar
Kassocland le 25/10/2026 à 09:21

Payer vos charges et impôts, il faut nourrir ces cassocs.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 25/10/2026 à 09:10

L'entrepreneuriat de la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 25/10/2026 à 09:01
Ex Précisions a écrit le 25/10/2026 à 07h52

Et ceux dans le même secteur qui cultivent du beaujolpif nouveau de père en fils ??
Qui présente cette année un taux d'alcool largement supérieur au seuil à cause des canicules à répétition ;-)

C’est une obsession de s’en prendre au sang de la vigne ?
Complètement hors sujet

Signaler Répondre
avatar
Une différence le 25/10/2026 à 08:47
Ex Précisions a écrit le 25/10/2026 à 07h52

Et ceux dans le même secteur qui cultivent du beaujolpif nouveau de père en fils ??
Qui présente cette année un taux d'alcool largement supérieur au seuil à cause des canicules à répétition ;-)

Ce qui autorisé et encadré historiquement par la loi avec des règles précises, et ce qui est interdit et non déclaré et donc hors jeu
Dans le vin , il y aussi des tricheurs sévèrement punis

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/10/2026 à 07:52

Et ceux dans le même secteur qui cultivent du beaujolpif nouveau de père en fils ??
Qui présente cette année un taux d'alcool largement supérieur au seuil à cause des canicules à répétition ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.