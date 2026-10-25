Rhône : il apprend à son père de 64 ans à cultiver du cannabis, tous deux condamnés par la justice

Une affaire de culture de cannabis en famille examinée par la justice caladoise.

Tout commence par la plainte d'une entreprise de la région lyonnaise, victime d'une usurpation d'identité.

Les investigations permettent de remonter jusqu'à un habitant de Vindry-sur-Turdine, âgé de 39 ans. Celui-ci utilisait l'adresse de la société pour expédier par courrier des graines de cannabis.

La perquisition de son domicile révèle alors qu'il cultive lui-même des plants dans son appartement.

Mais l'homme n'est pas le seul à s'être lancé dans cette activité. Son père, âgé de 64 ans et domicilié à Vaulx-en-Velin, a lui aussi commencé à faire pousser du cannabis, après avoir reçu les conseils de son fils.

Devant le tribunal, le sexagénaire explique avoir voulu soulager des douleurs qui perturbaient son sommeil.

Du CBD ou du cannabis destiné à la revente ?

À la barre, le fils affirme qu'il ignorait l'interdiction de cultiver du cannabis chez soi. Il soutient également avoir pensé que la vente de graines à des particuliers était autorisée.

Les deux prévenus assurent avoir cultivé ces plants pour leur usage personnel, évoquant notamment une volonté de produire du CBD.

Mais les analyses mettent en évidence un cannabis de très bonne qualité, présentant un taux de THC largement supérieur au seuil de 0,3 % évoqué pour le CBD.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a finalement suivi les réquisitions du ministère public.

Le fils de 39 ans a été condamné à douze mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende. Son père de 64 ans écope quant à lui de six mois de prison avec sursis et 750 euros d'amende.

Une condamnation qui vient mettre un terme à cette activité de culture familiale de cannabis.