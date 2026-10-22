Sud de Lyon : un go-fast intercepté sur l'A7 avec une cargaison impressionnante

Une cargaison particulièrement importante interceptée sur l'autoroute A7. Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre, les douaniers ont mis la main sur 837 kg de résine de cannabis lors d'un contrôle effectué au péage de Reventin-Vaugris, au sud de Lyon.

Selon les informations du Dauphiné libéré, les agents ont décidé de contrôler, peu après minuit, un véhicule circulant en provenance du sud.

À l'intérieur, ils ont découvert plusieurs valises contenant une importante quantité de drogue. La pesée a permis d'établir que la cargaison atteignait précisément 837 kg.

La drogue était-elle destinée au marché lyonnais ?

Le conducteur, âgé de 23 ans, a été interpellé puis confié aux enquêteurs de l'antenne lyonnaise de l'Office antistupéfiants (Ofast) de Lyon, sur instruction du parquet de Vienne. Il a été placé en garde à vue. Les investigations doivent désormais permettre de retracer le parcours de cette cargaison.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le véhicule bénéficiait de l'assistance d'une voiture ouvreuse, une pratique utilisée dans les convois de stupéfiants.L'exploitation des téléphones du suspect doit également permettre d'en savoir davantage sur la destination de la drogue.

Était-elle destinée à alimenter le trafic dans l'agglomération lyonnaise ou devait elle poursuivre sa route vers une autre destination ? À ce stade, la question reste ouverte.

La garde à vue du jeune homme a été prolongée. Pou rappel dans les affaires de trafic de stupéfiants, cette mesure peut atteindre 96 heures sous certaines conditions.