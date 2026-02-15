Faits Divers

Coups de barre de fer contre un local syndical à Lyon : Solidaires accuse l’extrême droite

Dans la nuit de samedi à dimanche, le local de l’union départementale Solidaires du Rhône, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, aurait été la cible de violents coups portés à la barre de fer. Le syndicat annonce porter plainte et dénonce un climat d’impunité lié, selon lui, à l’activisme de l’extrême droite radicale dans la ville.

L’union départementale Solidaires du Rhône affirme que son local, situé rue Carry dans le 3e arrondissement de Lyon, a été attaqué dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 février. Selon le communiqué diffusé, "un individu dont le visage était dissimulé est venu asséner de violents coups de barre de fer sur l’entrée de notre local syndical".

Si aucune revendication n'a été faite, Solidaires estime avoir été attaqué "par l'extrême-droite".

L’auteur des faits n’aurait pas réussi à pénétrer dans les locaux. Le syndicat précise que des dégradations "de moindre importance" avaient déjà été constatées fin octobre, et qu’une plainte avait alors été déposée. Une nouvelle procédure judiciaire doit être engagée.

Dans son communiqué, Solidaires estime que ces faits ne constituent pas un incident isolé. L’organisation évoque un "climat d’impunité lyonnais" et rappelle que Lyon traîne, selon elle, une réputation de place forte de l’extrême droite radicale depuis plusieurs années.

Le syndicat relie également l’attaque à un contexte plus récent. Il cite des déclarations d’Alice Cordier, porte-parole du collectif Némésis, intervenues sur CNews, au cours desquelles le nom de Solidaires aurait été associé "à tort et sans aucune preuve" aux violences ayant conduit à la mort de Quentin. Solidaires estime que ces propos ont pu contribuer à désigner l’organisation comme cible.

Le syndicat considère que s’en prendre "de nuit à un local syndical" relève de "méthodes fascistes".

avatar
Bellota le 15/02/2026 à 15:14

Les pauvres !

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 15/02/2026 à 15:08

Les gauchiasses veulent toujours être au centre de la victimisation. Coup monté trop gros les gars comme celui de vos protégés de la mosquée

Signaler Répondre
avatar
Vous avez raison le 15/02/2026 à 15:04
si toi zen a écrit le 15/02/2026 à 13h54

ce climat de violence politique est inquiétant..

On va les dégager sur Grenoble ville plus apaisée

Signaler Répondre
avatar
Beber69 le 15/02/2026 à 14:58

La barre de fer dans la tête je l'ai souvent à 2h00 du matin après avoir bien bu et surtout quand je vois toutes les factures et les dettes que tous ces millions de parasites de la République m'ont légué...mort de rire, décompte des droits de succession.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 15/02/2026 à 14:47

Ça commence à se faire dessus...voilà ce qui arrive quand on crache sur les patriotes...et c'est que le début

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 15/02/2026 à 14:41

Marre que le mot "fascisme" soit employé n'importe comment...
Selon le JDD de ce matin, l'extrême gauche est situé juste derrière le djihadisme en termes de dangerosité..
Très éclairant

Signaler Répondre
avatar
Honteux le 15/02/2026 à 14:19

L’extrême gauche va nous fait croire qu’elle devient la victime….honteux. Il est temps que l’extrême gauche et ses satellites assument ces actes et puissent être condamnés par la justice avec la plus grande fermeté! Pas de main qui tremble !

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 15/02/2026 à 14:14

M'enfin, v'là que maintenant, les portes d'entrées vont porter plainte pour agression et les cadences infernal 🤣

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 15/02/2026 à 14:00

Et si c'était tout simplement un SDF à la recherche de quelques bouteilles d'alcool stockées dans le local en prévision des apéritifs.
La gauche n'a toujours que l'extrême droite comme coupable.

Signaler Répondre
avatar
si toi zen le 15/02/2026 à 13:54

ce climat de violence politique est inquiétant..

Signaler Répondre

