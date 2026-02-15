Coups de barre de fer contre un local syndical à Lyon : Solidaires accuse l’extrême droite

L’union départementale Solidaires du Rhône affirme que son local, situé rue Carry dans le 3e arrondissement de Lyon, a été attaqué dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 février. Selon le communiqué diffusé, "un individu dont le visage était dissimulé est venu asséner de violents coups de barre de fer sur l’entrée de notre local syndical".
Si aucune revendication n'a été faite, Solidaires estime avoir été attaqué "par l'extrême-droite".
L’auteur des faits n’aurait pas réussi à pénétrer dans les locaux. Le syndicat précise que des dégradations "de moindre importance" avaient déjà été constatées fin octobre, et qu’une plainte avait alors été déposée. Une nouvelle procédure judiciaire doit être engagée.
Dans son communiqué, Solidaires estime que ces faits ne constituent pas un incident isolé. L’organisation évoque un "climat d’impunité lyonnais" et rappelle que Lyon traîne, selon elle, une réputation de place forte de l’extrême droite radicale depuis plusieurs années.
Le syndicat relie également l’attaque à un contexte plus récent. Il cite des déclarations d’Alice Cordier, porte-parole du collectif Némésis, intervenues sur CNews, au cours desquelles le nom de Solidaires aurait été associé "à tort et sans aucune preuve" aux violences ayant conduit à la mort de Quentin. Solidaires estime que ces propos ont pu contribuer à désigner l’organisation comme cible.
Le syndicat considère que s’en prendre "de nuit à un local syndical" relève de "méthodes fascistes".
