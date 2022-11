Agression à l’Université Lyon 2 : Solidaires renvoie la faute sur l’UNI

La semaine dernière avait été marquée par un début de rixe dans la cour de l’Université Lyon 2, sur les quais du Rhône, alors que se déroulaient les élections pour les conseils centraux de l’établissement. Jeudi, l’UNI avait dénoncé une agression de la part de l’UNEF, vidéos à l’appui. Mais dans un nouveau communiqué, cette fois publié par le syndicat "Solidaires", une tout autre version apparait.

"A l’occasion des élections universitaires, un grand nombre d’étudiants du syndicat UNI sont venus de plusieurs villes, notamment Grenoble, Nice et Aix Marseille, pour tracter sur le campus de l’Université Lyon 2, enchaînant les provocations depuis deux jours", assure tout d’abord les militants de gauche, voire d’extrême-gauche. Puis, "le mercredi après-midi, des étudiants non syndiqués, indignés de voir des tracts d’extrême droite distribués au sein de l’Université, ont demandé aux militants de l’UNI s’ils soutenaient Zemmour".

"En réponse, ces derniers ont proféré des insultes et menaces islamophobes", poursuit Solidaires. Ces derniers indiquent que ce sont ensuite « les étudiants d’extrême droite qui ont alors fait usage d’une bombe lacrymogène en plein cœur de l’université et sous le regard de nombreuses personnes. L’un des militants de l’UNI Grenoble a alpagué l’un des étudiants présents en lui répétant : "si je te dis que Allah n’existe pas, qu’est-ce que tu vas faire, tu es un soldat de Dieu ou pas ? » L’objectif des militants de l’UNI semblait alors clair : provoquer dans l’espoir de filmer quelques réactions vives qui pourraient ensuite être tronquées et instrumentalisées".

Reste que les insultes proférées par les anti-UNI n’ont pas été justifiées dans le communiqué, notamment l’insulte "Putain de babtou" ("putain de blanc", ndlr) proférée par un individu véhément. Une vidéo des faits avait d’ailleurs été publiée par l’UNI peu après l’altercation qui n’aurait pas fait de blessé.

"Face aux nombreuses provocations et violences de la part des militants de l’UNI, les nombreux étudiants présents ont alors enjoint ces derniers à quitter le campus" conclut Solidaires, réclamant un soutien public de la direction de l’Université Lyon 2.

L’UNI, de son côté, avait annoncé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées.