L’ASVEL reçoit Roanne : “Une revanche ? Je n’emploierais pas ce mot, mais on est prêt”, assure Tony Parker

Battue par Roanne en préparation, puis en demi-finale de la Supercoupe (71-73), l’ASVEL retrouve Roanne et TJ Parker en Betclic Élite. L’occasion de prendre le dessus sur un adversaire qui lui a déjà compliqué la tâche à deux reprises.

Une revanche ? “Non, je n’utiliserais pas ce mot-là, mais on est prêts”, assure Tony Parker.

Depuis ces premiers accrocs, l’ASVEL a trouvé des raisons de croire en elle. La dernière en date est venue mercredi, sur le parquet du Paris Basketball, avec un succès arraché en Euroleague (98-96). Tony Parker y voit une “victoire fondatrice, de bon augure pour la suite”. Reste à prolonger cet élan face à Roanne, dans un calendrier qui impose aussi de ménager les organismes.

“Le début de saison se passe bien. Ce sera plus simple quand on va récupérer TyTy Washington et Mathis Dossou-Yovo”, estime le coach. En attendant, les absences ouvrent des responsabilités. Et le plus jeune joueur du groupe s’en saisit avec une assurance qui retient l’attention.

Fodzo Dada, la défense comme porte d’entrée

Marc-Owen Fodzo Dada n’a pas attendu d’avoir tous les codes pour se rendre utile. “Il n’a pas peur, ose et défend”, apprécie Tony Parker, qui pousse même le compliment : “C’est peut-être notre meilleur défenseur sur le poste de meneur de jeu”. Dans une équipe avec autant de profondeur, cette qualité lui donne déjà une place.

Le jeune meneur connaît sa mission : ”Je suis sur le terrain pour apporter de l’énergie, le coach me fait confiance”. Son plaisir se trouve aussi dans les duels d’homme à homme : “J’adore la défense, voir que le joueur que je garde n’arrive pas à jouer parce que je suis là. J’adore avoir une mission et la respecter".

Cette application lui a valu d’être lancé d’entrée face au Maccabi Tel-Aviv, le 24 septembre, pour son premier match en Euroleague. Une soirée conclue par une victoire villeurbannaise (84-74), dont il conserve encore l’émerveillement : “Franchement, c’était un truc de fou, c’était vraiment incroyable”. Il avait marqué 14 points et délivré 5 passes décisives ce soir-là.

Tony Parker veille toutefois à accompagner cette émergence sans brûler les étapes. Il reste “beaucoup de choses à travailler”, souligne-t-il : “On place beaucoup d’espoirs en lui. Il faut continuer à lui montrer de la vidéo. Plus la saison va avancer, plus il va prendre de l’expérience”.

Sur le terrain, pour l’aider, son entraîneur lui a donné une consigne qu’il garde en tête : “Next play, c’est la phrase que coach Tony me dit quand je fais une erreur. Il faut oublier et passer à l’action suivante”.

Juhann Begarin, une option supplémentaire pour Parker

Pour affronter cette succession de rendez-vous, l’ASVEL dispose également d’un nouveau renfort avec Juhann Begarin, arrivé comme pigiste médical de Mathis Dossou-Yovo pour un mois. Tony Parker retient surtout sa polyvalence : “Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il peut jouer 3, 4, 5. Il peut jouer beaucoup de postes”. Une possibilité supplémentaire pour ajuster ses rotations.

Dimanche, l’enjeu sera de transformer la confiance acquise à Paris en une nouvelle victoire, face à une Chorale qui a jusqu’ici eu le dernier mot. Fodzo Dada, lui, voit déjà plus loin. Son objectif pour la saison tient en quelques mots : “Gagner le plus de titres possible !”. Avant les trophées, un premier défi l’attend dimanche : faire plier cette équipe de Roanne qui résiste encore aux Villeurbannais, pour prendre la tête du championnat de France.