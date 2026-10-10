Belleville-en-Beaujolais : une assistante maternelle jugée pour des violences sur cinq enfants

Cinq enfants, âgés de quelques mois à quatre ans, sont concernés par le dossier examiné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 6 octobre. Leurs parents ont témoigné à l’audience de l’assistante maternelle qui les accueillait à Belleville-en-Beaujolais, poursuivie pour violences sur mineurs de moins de 15 ans.

Selon le Progrès, l’affaire a commencé par les paroles répétées d’un enfant de moins de trois ans : "Nounou m’a tapé." Pour comprendre ce qui se passait pendant la garde, ses parents ont caché un enregistreur dans son sac. Après avoir écouté la bande-son, début décembre 2024, ils ont immédiatement porté plainte.

Des menaces entendues sur les enregistrements

À l’audience, la présidente a lu plusieurs phrases extraites de cet enregistrement, dont "Tu touches aux portes, je t’en colle une : c’est clair ?" et "Tu te calmes ou je te cogne". Des insultes ont également été relevées pendant les changes.

La prévenue a nié avoir frappé les enfants, tout en évoquant "des petites tapes".

L’enquête a aussi fait apparaître deux plaintes classées sans suite en 2017 et 2019, ainsi qu’une intervention de la Protection maternelle et infantile pour recadrer ses pratiques professionnelles.

L’avocat de la défense a, lui, demandé la relaxe, estimant le dossier insuffisant pour caractériser une infraction pénale.

Le tribunal caladois rendra sa décision début novembre.