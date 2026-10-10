“Être capable de faire une performance sans trous d’air” : le LOU Rugby cherche à se relancer face à La Rochelle

Trois victoires pour lancer la saison, puis deux coups d’arrêt. Battu au Stade Français (31-10) avant de céder contre l'Union Bordeaux Bègles (51-28), le LOU doit reprendre pied à domicile. Face à La Rochelle, Ethan Dumortier résume l’attente : “Être capable de faire une performance sans trous d’air”. En effet, décevant en fin de rencontre face Paris, et impuissants en première période contre Bordeaux, le LOU doit ses deux défaites à d’énormes passages à vides en plein match.

Pas question, toutefois, de balayer les premières semaines du championnat : “La saison est longue, c’est un marathon. Il faut être capable de se regarder en face, voir ce qui a fait défaut et ce qui a fonctionné”, poursuit l’ailier. Sixième avec 14 points, Lyon conserve une longueur d’avance sur La Rochelle, qui vient de dominer Clermont (38-13).

"Tenir un match sur 80 minutes"

Pour Karim Ghezal, une victoire permettrait de “valider de belles choses”. Mais elle passera d’abord par une exigence simple : “Être dense et combatif à la maison”. Le coach attend surtout davantage de constance d’un groupe largement sollicité depuis la reprise “On a utilisé 44 joueurs, 35 titulaires différents. On doit arriver à être réguliers”.

Ce besoin de continuité traverse aussi le discours des joueurs. Guillaume Marchand rappelle “la difficulté du Top 14” et la nécessité de “tenir un match sur 80 minutes”. “Aucun match n’est facile”, insiste le talonneur, qui identifie la réactivité comme un axe de travail. L’objectif est de ne pas retrouver “les montagnes russes de l’an dernier”. Malgré les deux revers, il assure sur l’état d’esprit du groupe : “On ne va pas s’effondrer maintenant, tout le monde est concentré”.

Le contraste entre les performances offensives et défensives reste pourtant marqué : le LOU possède la troisième attaque du championnat, mais seulement la treizième défense. Ethan Dumortier rappelle les bases sur lesquelles les Lyonnais veulent s’appuyer : “On a construit notre début de saison sur la défensea avec un pack dominant physiquement et du jeu direct. Ce qui fait notre force, ce sont les contre-attaques” Il estime également l’équipe plus engagée que la saison passée.

Reste à voir si le LOU va retrouver ou non du mordant face à La Rochelle, alors qu’un seul point ne sépare les deux formations au classement. Réponse à 16h 35 au Matmut Stadium