Un budget 2027 pour la France : tout est possible !

Depuis quelques années, chaque débat budgétaire est source de tensions majeures dans la société française. Je trouve même que ce débat essentiel a été confisqué démocratiquement.

Bien évidemment, la situation budgétaire de la France n’est pas facile. Elle peut légitimement créer des tensions, et des débats interminables. La dette, et surtout le coût de la dette, ont augmenté de manière significative. En parallèle, l’inflation généralisée liée à une crise économique d’ampleur, dont on tait trop souvent l’existence, impacte tant directement l’État que la société française, sollicitant des aides publiques.

Depuis quelques années, on nous explique que le seul choix possible serait l’austérité budgétaire. Une coupe massive dans les dépenses de l’État. Aucune contribution fiscale supplémentaire. Une réduction forte de la protection sociale.

Ces orientations sont tout à fait légitimes. C’est le propre du débat politique que d’avoir des visions diverses avec des trajectoires différentes pour l’avenir du pays. Ce qui fait donc aussi partie du débat politique est le fait qu’il n’y a pas une solution unique. Les orientations précédentes sont celles d’Emmanuel Macron et de ses gouvernements.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que les 54 Mds€ que nous cherchons pour 2027 correspondent peu ou prou au montant de baisses d’impôts engagées par le locataire de l’Elysée depuis 2017.

De fait, il n’y a pas qu’une approche. Il n’y a pas qu’une seule vision. Il s’agit donc de repolitiser le budget de la France !

Oui, pour le budget de la France, tout est possible ! Cela vaut pour 2027 comme pour les années à venir. Les propositions ne manquent pas. Il est vrai que beaucoup de mesures sont très techniques pour le commun des mortels, mais beaucoup d’autres sont compréhensibles, simples, palpables.

A mon avis, le débat budgétaire devrait davantage s’ouvrir à la discussion démocratique. Un échange où chacune et chacun arrive à se faire un avis, avec ses propres valeurs, sur les choix possibles pour atteindre un objectif.

Pour y contribuer, j’ai mis en ligne une application des plus basiques. Elle agrège, au fur et à mesure, les propositions politiques émises pour le budget 2027. Elle prend comme base – ce qui pourrait être discuté – le cadrage fixé par le Premier ministre, d’atteindre un déficit maximum de 5% en 2027.

La Présidente de la Cour des Comptes disait récemment qu’"il faut arriver à choisir". L’application vous permet de choisir. Pour mieux comprendre. Pour participer au débat.

A vous de choisir : budget2027.github.io