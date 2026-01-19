La gauche dénonce "une métropole à deux vitesses" après l’annonce de l'abandon du TEOL par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas

Suite à la conférence de presse de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas ce lundi 19 janvier, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, et Vinciane Brunel, co-présidente du groupe écologiste à la Métropole de Lyon, critiquent vivement les déclarations du duo.

Pour Valentin Lungenstrass, vouloir abandonner TEOL, le tramway semi-enterré entre la Confluence et Tassin-la-Demi-Lune, illustre une stratégie jugée irréaliste et attentiste. "Après le méga-tunnel, une impasse déjà dénoncée par de nombreux spécialistes, y compris par le ministre des Transports, la droite propose maintenant d’abandonner TEOL", affirme la tête de liste de Grégory Doucet dans le 2e arrondissement.

Il rappelle que ce projet de tramway est "prêt à être lancé" et permettrait de relier Alaï à Confluence en 15 minutes, quand le métro E évoqué ne disposerait, selon lui, d’"aucun calendrier crédible". "C’est une politique de l’attente et du renoncement", tranche-t-il, estimant qu’aucune nouvelle infrastructure de transport ne verrait le jour lors du prochain mandat si cette option était retenue. Un peu présomptueux de la part de Valentin Lungenstrass, quand TEOL est annoncé "à l'horizon 2032", l'année de la prochaine élection municipale.

Même inquiétude du côté de Vinciane Brunel, qui dénonce un déséquilibre territorial. "Pour un projet unique, on sacrifie le raccordement d’autres territoires qui attendent depuis des années des solutions de transport efficaces", déplore-t-elle. L'élue écologiste y voit "la vision d’une métropole à deux vitesses".

Les équipes de Bruno Bernard comptent répliquer dès mardi après-midi, avec l’organisation d’une conférence de presse afin de présenter ses priorités en matière de modernisation, de sécurisation et de développement du réseau de transports en commun.