Entourés de plusieurs maires du territoire, les deux candidats ont défendu une vision qu’ils qualifient de "pragmatique", "ambitieuse" et "non dogmatique", en assumant des arbitrages lourds pour les années à venir.

Face à une offre jugée dégradée, plusieurs élus de droite et du centre, dont Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, ont présenté une vision commune pour les mobilités de la métropole lyonnaise. En rupture avec la politique actuelle, leur projet remet le métro au cœur des priorités, avec la relance du métro E et la création d'une "dorsale" Est-Ouest, tout en visant une amélioration rapide du réseau existant.

Dès l’introduction, Jean-Michel Aulas a tenu à replacer la question des mobilités dans une perspective économique globale.

"Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années," a-t-il déclaré, évoquant la nécessité d’"une vision de croissance" pour financer les investissements à venir.

Concernant le réseau TCL, le constat est sévère : "Nous avons un outil qui n’est pas dans un bon état", a-t-il affirmé, citant "des escalators en panne" et des dysfonctionnements récurrents, notamment lors des grands événements.

La question de la fiabilité du réseau est également revenue dans la bouche de Véronique Sarselli, qui a insisté sur l’expérience vécue par les élus eux-mêmes en venant en transports en commun. "Il est très important de constater certaines choses par nous-mêmes", a-t-elle expliqué, avant de rappeler que "la question des mobilités est au cœur des dynamiques économiques, sociales et environnementales."

Sur le fond, la candidate métropolitaine assume une critique frontale de la politique écologiste actuelle. "Depuis six ans, la Métropole a fait le choix de la contrainte plutôt que de la solution", dénoncent conjointement les deux candidats. Véronique Sarselli a détaillé : "Nous, notre vision, c’est l’inverse. On n’est pas dans un intégrisme anti-voiture. La voiture va rester indispensable pour beaucoup de familles."

Parmi les annonces structurantes figure le projet controversé de nouvelle traversée de Fourvière, présenté comme un levier de transformation urbaine. "L’objectif, c’est d’enlever les voitures de la surface pour récupérer plus de 45 hectares qui pourront être transformés en espaces verts", a insisté Véronique Sarselli.

"Nous abandonnons le projet TEOL"

Le cœur du plan repose sur ce que la candidate appelle un "choc d’offres de transports en commun", décliné en trois temps. À court terme, l’accent est mis sur la qualité de service : "Il faut améliorer l’existant", martèle Véronique Sarselli, évoquant un "plan anti-panne de métro", la réduction des temps d’immobilisation et un renforcement des exigences contractuelles vis-à-vis de l’opérateur.

"Ce n’est pas normal qu’à l’échelle de notre métropole, on ait des pannes aussi récurrentes", a-t-elle insisté. À moyen terme, la coalition acte des choix plus clivants, à commencer par la fin du projet TEOL (Tramway Express de l'Ouest Lyonnais). "Nous abandonnons le projet TEOL", a confirmé Véronique Sarselli, rappelant son coût estimé entre 850 et 900 millions d’euros et son inadéquation avec les besoins de l’Ouest lyonnais.

Un choix salué par le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune Pascal Charmot, qui a rappelé que "ce projet n’a jamais été soutenu" localement, plaidant pour "une vision beaucoup plus structurante et beaucoup plus ambitieuse."

Un giga métro jusqu'au Groupama stadium

En alternative, les candidats entendent relancer le métro E (Alaï - Part-Dieu), abandonné ces dernières années. "Les études sont faites, la concertation est déjà faite", a souligné Véronique Sarselli, estimant que le projet peut être relancé rapidement. Ce métro E, appelé à relier l’Ouest et l’Est de la métropole, passerait notamment par le secteur du Groupama Stadium et de la LDLC Arena.

Interrogée sur ce point, Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu a tenu à clarifier : "C’est depuis 2014 que je demande une desserte pour ce grand stade. Quand vous voyez les stades européens, ils sont pratiquement tous desservis par un métro."

Le projet de tramway T8 a également été abordé par Véronique Sarselli, qui a confirmé sa poursuite tout en annonçant une révision de son tracé. Estimé à environ 300 millions d’euros, le T8 devra, selon la candidate, être "mieux adapté aux besoins du territoire", notamment dans le secteur de Saint-Priest. Le tracé actuellement envisagé "longe des champs, des friches et le parc de Parilly" sans desservir efficacement les zones d’activités économiques, a-t-elle regretté, estimant nécessaire de le modifier afin de répondre aux attentes des entreprises et des salariés de l’Est lyonnais.

À plus long terme, Jean-Michel Aulas assume une ambition européenne pour Lyon. "Une grande métropole ne peut pas se contenter de rustines", a-t-il déclaré, appelant à "un concept macroéconomique ambitieux" et à des financements inspirés des grandes métropoles européennes. "Ce plan donne à Lyon une ambition à la hauteur de son rang", a-t-il conclu.