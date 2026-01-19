Transports

Métropole de Lyon : métro E, T8, fin de TEOL… le grand plan transports d’Aulas et Sarselli

Métropole de Lyon : métro E, T8, fin de TEOL… le grand plan transports d’Aulas et Sarselli
Métropole de Lyon : métro E, T8, fin de TEOL… le grand plan transports d’Aulas et Sarselli - LyonMag

Réunis en conférence de presse à Tassin-la-Demi-Lune ce lundi, Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, et Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole, ont levé le voile sur leur plan global pour les transports en commun lyonnais.

Entourés de plusieurs maires du territoire, les deux candidats ont défendu une vision qu’ils qualifient de "pragmatique", "ambitieuse" et "non dogmatique", en assumant des arbitrages lourds pour les années à venir.

Face à une offre jugée dégradée, plusieurs élus de droite et du centre, dont Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, ont présenté une vision commune pour les mobilités de la métropole lyonnaise. En rupture avec la politique actuelle, leur projet remet le métro au cœur des priorités, avec la relance du métro E et la création d'une "dorsale" Est-Ouest, tout en visant une amélioration rapide du réseau existant.

Dès l’introduction, Jean-Michel Aulas a tenu à replacer la question des mobilités dans une perspective économique globale. 

"Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années," a-t-il déclaré, évoquant la nécessité d’"une vision de croissance" pour financer les investissements à venir.

Concernant le réseau TCL, le constat est sévère : "Nous avons un outil qui n’est pas dans un bon état", a-t-il affirmé, citant "des escalators en panne" et des dysfonctionnements récurrents, notamment lors des grands événements.

La question de la fiabilité du réseau est également revenue dans la bouche de Véronique Sarselli, qui a insisté sur l’expérience vécue par les élus eux-mêmes en venant en transports en commun. "Il est très important de constater certaines choses par nous-mêmes", a-t-elle expliqué, avant de rappeler que "la question des mobilités est au cœur des dynamiques économiques, sociales et environnementales."

Sur le fond, la candidate métropolitaine assume une critique frontale de la politique écologiste  actuelle. "Depuis six ans, la Métropole a fait le choix de la contrainte plutôt que de la solution", dénoncent conjointement les deux candidats. Véronique Sarselli a détaillé : "Nous, notre vision, c’est l’inverse. On n’est pas dans un intégrisme anti-voiture. La voiture va rester indispensable pour beaucoup de familles."

Parmi les annonces structurantes figure le projet controversé de nouvelle traversée de Fourvière, présenté comme un levier de transformation urbaine. "L’objectif, c’est d’enlever les voitures de la surface pour récupérer plus de 45 hectares qui pourront être transformés en espaces verts", a insisté Véronique Sarselli. 

"Nous abandonnons le projet TEOL"

Le cœur du plan repose sur ce que la candidate appelle un "choc d’offres de transports en commun", décliné en trois temps. À court terme, l’accent est mis sur la qualité de service : "Il faut améliorer l’existant", martèle Véronique Sarselli, évoquant un "plan anti-panne de métro", la réduction des temps d’immobilisation et un renforcement des exigences contractuelles vis-à-vis de l’opérateur. 

"Ce n’est pas normal qu’à l’échelle de notre métropole, on ait des pannes aussi récurrentes", a-t-elle insisté. À moyen terme, la coalition acte des choix plus clivants, à commencer par la fin du projet TEOL (Tramway Express de l'Ouest Lyonnais). "Nous abandonnons le projet TEOL", a confirmé Véronique Sarselli, rappelant son coût estimé entre 850 et 900 millions d’euros et son inadéquation avec les besoins de l’Ouest lyonnais.

Un choix salué par le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune Pascal Charmot, qui a rappelé que "ce projet n’a jamais été soutenu" localement, plaidant pour "une vision beaucoup plus structurante et beaucoup plus ambitieuse."

Un giga métro jusqu'au Groupama stadium

En alternative, les candidats entendent relancer le métro E (Alaï - Part-Dieu), abandonné ces dernières années. "Les études sont faites, la concertation est déjà faite", a souligné Véronique Sarselli, estimant que le projet peut être relancé rapidement. Ce métro E, appelé à relier l’Ouest et l’Est de la métropole, passerait notamment par le secteur du Groupama Stadium et de la LDLC Arena.

Interrogée sur ce point, Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu a tenu à clarifier : "C’est depuis 2014 que je demande une desserte pour ce grand stade. Quand vous voyez les stades européens, ils sont pratiquement tous desservis par un métro."

Le projet de tramway T8 a également été abordé par Véronique Sarselli, qui a confirmé sa poursuite tout en annonçant une révision de son tracé. Estimé à environ 300 millions d’euros, le T8 devra, selon la candidate, être "mieux adapté aux besoins du territoire", notamment dans le secteur de Saint-Priest. Le tracé actuellement envisagé "longe des champs, des friches et le parc de Parilly" sans desservir efficacement les zones d’activités économiques, a-t-elle regretté, estimant nécessaire de le modifier afin de répondre aux attentes des entreprises et des salariés de l’Est lyonnais.

À plus long terme, Jean-Michel Aulas assume une ambition européenne pour Lyon. "Une grande métropole ne peut pas se contenter de rustines", a-t-il déclaré, appelant à "un concept macroéconomique ambitieux" et à des financements inspirés des grandes métropoles européennes. "Ce plan donne à Lyon une ambition à la hauteur de son rang", a-t-il conclu.

Tags :

métro E

TEOL

T8

métropolitaines 2026

Véronique Sarselli

Jean-Michel Aulas

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jeff de Lyon le 19/01/2026 à 17:22
roulette russe a écrit le 19/01/2026 à 16h47

C'est bien : ainsi les Administrés de Bastien Joint, Alexandre Vincendet, Sébastien Michel et Rose-France Fournillon sont assurés qu'ils n'auront rien avant 2050 ou 2060, tandis que le grand stade et l'aéroport recevront le métro en surplus du tram T3.

Comme disent les militants écolos : "ce sont des orientations politiques que nous assumons", cela dit vous vous avancez quand même avec vous affirmations sur les planning d'évolution du réseau.

Signaler Répondre
avatar
citoyendelyon le 19/01/2026 à 17:11

On a d’un côté un maire de Lyon qui multiplie les projets de tramway jusqu’à des lignes T50 si ça continue, et de l’autre Jean-Michel Aulas avec une folie des grandeurs et des projets irréalisables. Comme par hasard, tout passerait par le Groupama Stadium et la LDLC Arena…
Avant de lancer un métro E ou des projets à coups de milliards, commençons déjà par faire fonctionner correctement les lignes actuelles, comme le métro B. Pour certains besoins, ajouter quelques lignes de bus bien pensées serait tout aussi efficace. Pourquoi complexifier des choses qui peuvent être résolues simplement ?
Et qu’on ne me fasse pas croire qu’Aulas prend régulièrement le métro, le bus ou le tramway : j’aimerais bien le voir. Même remarque pour la candidate à la Métropole.
Il y a toujours cette logique de surenchère, alors que les Lyonnaises et les Lyonnais veulent surtout des transports améliorés, fiables, réguliers et constants.
Heureusement, tous les candidats n’ont pas cette même folie des grandeurs.

Signaler Répondre
avatar
Tous sauf eux le 19/01/2026 à 17:10
LFI 69 a écrit le 19/01/2026 à 16h02

La politique du macroniste Aulas se limite donc à financer avec l'argent des contribuables des transports jusqu'à ses entreprises familiales.
Ça commence bien.

Perso, je fais confiance a Aulas plus qu aux gauchos pour structurer et gérer la ville.. Simple évidence, ses succès d entrepreneurs sont plus convaincants que les simples discours non concrets idéologiques...y a qu a font qu. on.... Sans prise de risque personnelle.

Signaler Répondre
avatar
non mais ça suffit le 19/01/2026 à 17:02
mirou69 a écrit le 19/01/2026 à 16h27

Moi ça fait 6 ans que je vois Guignol s’agiter à l’hôtel de ville avec son copain Gnafron le pas beau à la métropole

N'insultez pas Guignol et Gnafron, ils valent beaucoup mieux que les deux élus à laquelle vous faîtes allusion.

Signaler Répondre
avatar
Groupama Stadium, LDLC Arena ... à qui profite le métro ? le 19/01/2026 à 16:52

C'est le fiston Aulas qui va pouvoir se frotter les mains.
Quant à JMA après les multiples concessions payés par nos impôts pour son grand stade c'est le summum de l'arnaque.

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 19/01/2026 à 16:52
nim a écrit le 19/01/2026 à 16h23

Les “détails” ils commencent à chiffrer plus qu’une centrale nucléaire neuve après dépassement de budget… c’est totalement surréaliste.

Du moment que ce n'est pas comme vos gourous le sectaire méprisant.

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 19/01/2026 à 16:47

C'est bien : ainsi les Administrés de Bastien Joint, Alexandre Vincendet, Sébastien Michel et Rose-France Fournillon sont assurés qu'ils n'auront rien avant 2050 ou 2060, tandis que le grand stade et l'aéroport recevront le métro en surplus du tram T3.

Signaler Répondre
avatar
C’est fou le 19/01/2026 à 16:47

De mieux en mieux… ils veulent quoi ? perdre l’élection ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 19/01/2026 à 16:38

En gros encore des travaux mdr bon le métro jusqu'au stade bonne idée le reste . Et ss parle encore de végétalisée.
Dans ma rues la y sont entrain d'enlever 15 places pour mettre des mini arbustes

Signaler Répondre
avatar
LE BONNETEAU le 19/01/2026 à 16:28

Approcher, approcher ! Vous connaissez le bonneteau ? Tenté votre chance !😂🤣

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 19/01/2026 à 16:27
didid69393 a écrit le 19/01/2026 à 15h28

Mince alors. Au moins, eux, n’ont pas peur des projets dits structurants. De deux à huit milliards pour un tunnel, plus un métro à deux ou trois milliards. Horizon 2040. Rien que ça. On rase gratis. Gratuité des transports et pleins d'autres projets alors que l'on constate une baisse des fonds publics et des profits privés en stagnation durable à l'échelle nationale. L’équation ne tient pas. À moins d’un plan secret pour imprimer des billets dans les caves de l’hôtel de ville. Ou alors, on nous prend pour des buses. Hypothèse crédible.
Promettre suffit, dire beaucoup, chiffrer peu, la prise de pouvoir passe par là. Des annonces tous azimuts, sans rapport avec les contraintes. Le réel attendra. Pourtant, d’ici là, il y aura d’autres urgences qui vont beaucoup prendre, le climat, le militaire, l’énergie, le social. Et nous aurons encore perdu six ans. Six ans à regarder un millionnaire vieillissant occuper la scène, capter l’attention et se faire passer pour l’avenir. C'est triste, je vais stopper mon dry January car j'en ai besoin.

Moi ça fait 6 ans que je vois Guignol s’agiter à l’hôtel de ville avec son copain Gnafron le pas beau à la métropole

Signaler Répondre
avatar
bon sens le 19/01/2026 à 16:26

le TEOL est un projet non adapté pour la zone ouest asphyxiée par le trafic routier et qui allait encore supprimer des voix d'accès avec un tram: le projet métro E est la vraie solution pertinente

Signaler Répondre
avatar
Après le super tunnel, le super métro le 19/01/2026 à 16:23

Jean-Michel Aulas propose des projets irréalisables sur la base de chiffres fantaisistes. Je suis assez triste parce qu’il se ridiculise à force de raconter n’importe quoi sur des sujets qui ne sont même pas de la compétence du maire de Lyon. Madame Sarselli, qui soi-disant va bouffer tout le monde, est d’une médiocrité affligeante. Elle ne sert à rien.

Voir tous les pique-assiettes autour de Jean-Michel Aulas ne donne pas une bonne image du mouvement Coeur Lyonnais.

Jean-Michel Aulas s’est fait remettre à sa place par le ministre des transports la semaine dernière qui en plus est dans son camp et aujourd’hui il va encore prendre une claque?

Signaler Répondre
avatar
nim le 19/01/2026 à 16:23
HUG003 a écrit le 19/01/2026 à 16h08

En arrivant en 2020 les militants écolos avaient réorienté les objectifs et ambition en fonction de leur idéologie décroissante vers la bas, la vision de Aulas-Sarselli vise à réorienter vers le haut, à voir dans les détails....Du moment qu'on sorte du sectarisme et mépris des militants écolos ce sera déjà un grand changement.

Les “détails” ils commencent à chiffrer plus qu’une centrale nucléaire neuve après dépassement de budget… c’est totalement surréaliste.

Signaler Répondre
avatar
Ça le 19/01/2026 à 16:13
La vie est Facile avec Aulas a écrit le 19/01/2026 à 15h35

L’argent magique 💰

Quand ça ne va pas directement dans la poche des migrants et des délinquants vous n êtes plus d accord

Signaler Répondre
avatar
Bref le 19/01/2026 à 16:11
Velotaf a écrit le 19/01/2026 à 15h28

Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣

Ce que vous faites a longueur d année sur ce forum quoi

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 19/01/2026 à 16:08

En arrivant en 2020 les militants écolos avaient réorienté les objectifs et ambition en fonction de leur idéologie décroissante vers la bas, la vision de Aulas-Sarselli vise à réorienter vers le haut, à voir dans les détails....Du moment qu'on sorte du sectarisme et mépris des militants écolos ce sera déjà un grand changement.

Signaler Répondre
avatar
Heu... le 19/01/2026 à 16:07
Velotaf a écrit le 19/01/2026 à 15h28

Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣

Je vois pourtant plusieurs idées plus utiles que l'intégralité du programme vert.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 19/01/2026 à 16:02

La politique du macroniste Aulas se limite donc à financer avec l'argent des contribuables des transports jusqu'à ses entreprises familiales.
Ça commence bien.

Signaler Répondre
avatar
Yete le 19/01/2026 à 16:02
Velotaf a écrit le 19/01/2026 à 15h28

Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣

Va à Paris 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 19/01/2026 à 15:58
Velotaf a écrit le 19/01/2026 à 15h28

Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣

C'est ce que font tous les autres.
Ils font campagne sur le rejet de la candidature d'Aulas, sans proposer quoique ce soit.

Signaler Répondre
avatar
Aghahha le 19/01/2026 à 15:49

J’imagine même pas si un autre prétendant à cette élection aurait proposé ça, l’ensemble des équipes à droite auraient crié au scandale

Signaler Répondre
avatar
Renault trucks ? le 19/01/2026 à 15:46
LFUC-K69 a écrit le 19/01/2026 à 15h36

Les écolos souhaitent prolonger le BHNS ou TB12 jusqu'à Parilly, desservant ainsi des zones boisées, des parcs et des champs, avec aucun intérêt de rentabilité économique si ce n'est à envisager le bétonnage de ces derniers espaces verts de l'est lyonnais pour en faire des HLM pour accueillir leurs sympathisants d'outre méditerranée !

Je peux te dire que ça fera du bien de remplacer le c25 par le TB12 ! Il y a beaucoup de monde intéressés

Signaler Répondre
avatar
LFUC-K69 le 19/01/2026 à 15:36

Les écolos souhaitent prolonger le BHNS ou TB12 jusqu'à Parilly, desservant ainsi des zones boisées, des parcs et des champs, avec aucun intérêt de rentabilité économique si ce n'est à envisager le bétonnage de ces derniers espaces verts de l'est lyonnais pour en faire des HLM pour accueillir leurs sympathisants d'outre méditerranée !

Signaler Répondre
avatar
La vie est Facile avec Aulas le 19/01/2026 à 15:35

L’argent magique 💰

Signaler Répondre
avatar
Velotaf le 19/01/2026 à 15:28

Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣

Signaler Répondre
avatar
didid69393 le 19/01/2026 à 15:28

Mince alors. Au moins, eux, n’ont pas peur des projets dits structurants. De deux à huit milliards pour un tunnel, plus un métro à deux ou trois milliards. Horizon 2040. Rien que ça. On rase gratis. Gratuité des transports et pleins d'autres projets alors que l'on constate une baisse des fonds publics et des profits privés en stagnation durable à l'échelle nationale. L’équation ne tient pas. À moins d’un plan secret pour imprimer des billets dans les caves de l’hôtel de ville. Ou alors, on nous prend pour des buses. Hypothèse crédible.
Promettre suffit, dire beaucoup, chiffrer peu, la prise de pouvoir passe par là. Des annonces tous azimuts, sans rapport avec les contraintes. Le réel attendra. Pourtant, d’ici là, il y aura d’autres urgences qui vont beaucoup prendre, le climat, le militaire, l’énergie, le social. Et nous aurons encore perdu six ans. Six ans à regarder un millionnaire vieillissant occuper la scène, capter l’attention et se faire passer pour l’avenir. C'est triste, je vais stopper mon dry January car j'en ai besoin.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.