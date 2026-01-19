Entourés de plusieurs maires du territoire, les deux candidats ont défendu une vision qu’ils qualifient de "pragmatique", "ambitieuse" et "non dogmatique", en assumant des arbitrages lourds pour les années à venir.
Face à une offre jugée dégradée, plusieurs élus de droite et du centre, dont Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, ont présenté une vision commune pour les mobilités de la métropole lyonnaise. En rupture avec la politique actuelle, leur projet remet le métro au cœur des priorités, avec la relance du métro E et la création d'une "dorsale" Est-Ouest, tout en visant une amélioration rapide du réseau existant.
Dès l’introduction, Jean-Michel Aulas a tenu à replacer la question des mobilités dans une perspective économique globale.
"Je veux rappeler que la métropole lyonnaise est une grande métropole et que nous avons une vision qui est une vision beaucoup plus élitiste que celle qui a été pratiquée ces six dernières années," a-t-il déclaré, évoquant la nécessité d’"une vision de croissance" pour financer les investissements à venir.
Concernant le réseau TCL, le constat est sévère : "Nous avons un outil qui n’est pas dans un bon état", a-t-il affirmé, citant "des escalators en panne" et des dysfonctionnements récurrents, notamment lors des grands événements.
La question de la fiabilité du réseau est également revenue dans la bouche de Véronique Sarselli, qui a insisté sur l’expérience vécue par les élus eux-mêmes en venant en transports en commun. "Il est très important de constater certaines choses par nous-mêmes", a-t-elle expliqué, avant de rappeler que "la question des mobilités est au cœur des dynamiques économiques, sociales et environnementales."
Sur le fond, la candidate métropolitaine assume une critique frontale de la politique écologiste actuelle. "Depuis six ans, la Métropole a fait le choix de la contrainte plutôt que de la solution", dénoncent conjointement les deux candidats. Véronique Sarselli a détaillé : "Nous, notre vision, c’est l’inverse. On n’est pas dans un intégrisme anti-voiture. La voiture va rester indispensable pour beaucoup de familles."
Parmi les annonces structurantes figure le projet controversé de nouvelle traversée de Fourvière, présenté comme un levier de transformation urbaine. "L’objectif, c’est d’enlever les voitures de la surface pour récupérer plus de 45 hectares qui pourront être transformés en espaces verts", a insisté Véronique Sarselli.
"Nous abandonnons le projet TEOL"
Le cœur du plan repose sur ce que la candidate appelle un "choc d’offres de transports en commun", décliné en trois temps. À court terme, l’accent est mis sur la qualité de service : "Il faut améliorer l’existant", martèle Véronique Sarselli, évoquant un "plan anti-panne de métro", la réduction des temps d’immobilisation et un renforcement des exigences contractuelles vis-à-vis de l’opérateur.
"Ce n’est pas normal qu’à l’échelle de notre métropole, on ait des pannes aussi récurrentes", a-t-elle insisté. À moyen terme, la coalition acte des choix plus clivants, à commencer par la fin du projet TEOL (Tramway Express de l'Ouest Lyonnais). "Nous abandonnons le projet TEOL", a confirmé Véronique Sarselli, rappelant son coût estimé entre 850 et 900 millions d’euros et son inadéquation avec les besoins de l’Ouest lyonnais.
Un choix salué par le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune Pascal Charmot, qui a rappelé que "ce projet n’a jamais été soutenu" localement, plaidant pour "une vision beaucoup plus structurante et beaucoup plus ambitieuse."
Un giga métro jusqu'au Groupama stadium
En alternative, les candidats entendent relancer le métro E (Alaï - Part-Dieu), abandonné ces dernières années. "Les études sont faites, la concertation est déjà faite", a souligné Véronique Sarselli, estimant que le projet peut être relancé rapidement. Ce métro E, appelé à relier l’Ouest et l’Est de la métropole, passerait notamment par le secteur du Groupama Stadium et de la LDLC Arena.
Interrogée sur ce point, Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu a tenu à clarifier : "C’est depuis 2014 que je demande une desserte pour ce grand stade. Quand vous voyez les stades européens, ils sont pratiquement tous desservis par un métro."
Le projet de tramway T8 a également été abordé par Véronique Sarselli, qui a confirmé sa poursuite tout en annonçant une révision de son tracé. Estimé à environ 300 millions d’euros, le T8 devra, selon la candidate, être "mieux adapté aux besoins du territoire", notamment dans le secteur de Saint-Priest. Le tracé actuellement envisagé "longe des champs, des friches et le parc de Parilly" sans desservir efficacement les zones d’activités économiques, a-t-elle regretté, estimant nécessaire de le modifier afin de répondre aux attentes des entreprises et des salariés de l’Est lyonnais.
À plus long terme, Jean-Michel Aulas assume une ambition européenne pour Lyon. "Une grande métropole ne peut pas se contenter de rustines", a-t-il déclaré, appelant à "un concept macroéconomique ambitieux" et à des financements inspirés des grandes métropoles européennes. "Ce plan donne à Lyon une ambition à la hauteur de son rang", a-t-il conclu.
Comme disent les militants écolos : "ce sont des orientations politiques que nous assumons", cela dit vous vous avancez quand même avec vous affirmations sur les planning d'évolution du réseau.Signaler Répondre
On a d’un côté un maire de Lyon qui multiplie les projets de tramway jusqu’à des lignes T50 si ça continue, et de l’autre Jean-Michel Aulas avec une folie des grandeurs et des projets irréalisables. Comme par hasard, tout passerait par le Groupama Stadium et la LDLC Arena…Signaler Répondre
Avant de lancer un métro E ou des projets à coups de milliards, commençons déjà par faire fonctionner correctement les lignes actuelles, comme le métro B. Pour certains besoins, ajouter quelques lignes de bus bien pensées serait tout aussi efficace. Pourquoi complexifier des choses qui peuvent être résolues simplement ?
Et qu’on ne me fasse pas croire qu’Aulas prend régulièrement le métro, le bus ou le tramway : j’aimerais bien le voir. Même remarque pour la candidate à la Métropole.
Il y a toujours cette logique de surenchère, alors que les Lyonnaises et les Lyonnais veulent surtout des transports améliorés, fiables, réguliers et constants.
Heureusement, tous les candidats n’ont pas cette même folie des grandeurs.
Perso, je fais confiance a Aulas plus qu aux gauchos pour structurer et gérer la ville.. Simple évidence, ses succès d entrepreneurs sont plus convaincants que les simples discours non concrets idéologiques...y a qu a font qu. on.... Sans prise de risque personnelle.Signaler Répondre
N'insultez pas Guignol et Gnafron, ils valent beaucoup mieux que les deux élus à laquelle vous faîtes allusion.Signaler Répondre
C'est le fiston Aulas qui va pouvoir se frotter les mains.Signaler Répondre
Quant à JMA après les multiples concessions payés par nos impôts pour son grand stade c'est le summum de l'arnaque.
Du moment que ce n'est pas comme vos gourous le sectaire méprisant.Signaler Répondre
C'est bien : ainsi les Administrés de Bastien Joint, Alexandre Vincendet, Sébastien Michel et Rose-France Fournillon sont assurés qu'ils n'auront rien avant 2050 ou 2060, tandis que le grand stade et l'aéroport recevront le métro en surplus du tram T3.Signaler Répondre
De mieux en mieux… ils veulent quoi ? perdre l’élection ?Signaler Répondre
En gros encore des travaux mdr bon le métro jusqu'au stade bonne idée le reste . Et ss parle encore de végétalisée.Signaler Répondre
Dans ma rues la y sont entrain d'enlever 15 places pour mettre des mini arbustes
Approcher, approcher ! Vous connaissez le bonneteau ? Tenté votre chance !😂🤣Signaler Répondre
Moi ça fait 6 ans que je vois Guignol s’agiter à l’hôtel de ville avec son copain Gnafron le pas beau à la métropoleSignaler Répondre
le TEOL est un projet non adapté pour la zone ouest asphyxiée par le trafic routier et qui allait encore supprimer des voix d'accès avec un tram: le projet métro E est la vraie solution pertinenteSignaler Répondre
Jean-Michel Aulas propose des projets irréalisables sur la base de chiffres fantaisistes. Je suis assez triste parce qu’il se ridiculise à force de raconter n’importe quoi sur des sujets qui ne sont même pas de la compétence du maire de Lyon. Madame Sarselli, qui soi-disant va bouffer tout le monde, est d’une médiocrité affligeante. Elle ne sert à rien.Signaler Répondre
Voir tous les pique-assiettes autour de Jean-Michel Aulas ne donne pas une bonne image du mouvement Coeur Lyonnais.
Jean-Michel Aulas s’est fait remettre à sa place par le ministre des transports la semaine dernière qui en plus est dans son camp et aujourd’hui il va encore prendre une claque?
Les “détails” ils commencent à chiffrer plus qu’une centrale nucléaire neuve après dépassement de budget… c’est totalement surréaliste.Signaler Répondre
Quand ça ne va pas directement dans la poche des migrants et des délinquants vous n êtes plus d accordSignaler Répondre
Ce que vous faites a longueur d année sur ce forum quoiSignaler Répondre
En arrivant en 2020 les militants écolos avaient réorienté les objectifs et ambition en fonction de leur idéologie décroissante vers la bas, la vision de Aulas-Sarselli vise à réorienter vers le haut, à voir dans les détails....Du moment qu'on sorte du sectarisme et mépris des militants écolos ce sera déjà un grand changement.Signaler Répondre
Je vois pourtant plusieurs idées plus utiles que l'intégralité du programme vert.Signaler Répondre
La politique du macroniste Aulas se limite donc à financer avec l'argent des contribuables des transports jusqu'à ses entreprises familiales.Signaler Répondre
Ça commence bien.
Va à Paris 🤣🤣🤣Signaler Répondre
C'est ce que font tous les autres.Signaler Répondre
Ils font campagne sur le rejet de la candidature d'Aulas, sans proposer quoique ce soit.
J’imagine même pas si un autre prétendant à cette élection aurait proposé ça, l’ensemble des équipes à droite auraient crié au scandaleSignaler Répondre
Je peux te dire que ça fera du bien de remplacer le c25 par le TB12 ! Il y a beaucoup de monde intéressésSignaler Répondre
Les écolos souhaitent prolonger le BHNS ou TB12 jusqu'à Parilly, desservant ainsi des zones boisées, des parcs et des champs, avec aucun intérêt de rentabilité économique si ce n'est à envisager le bétonnage de ces derniers espaces verts de l'est lyonnais pour en faire des HLM pour accueillir leurs sympathisants d'outre méditerranée !Signaler Répondre
L’argent magique 💰Signaler Répondre
Au final ils annoncent rien, très peu d’idées…Signaler Répondre
Faire campagne en se contentant de critiquer est tellement démagogique !
Ça fait peur 🫣
Mince alors. Au moins, eux, n’ont pas peur des projets dits structurants. De deux à huit milliards pour un tunnel, plus un métro à deux ou trois milliards. Horizon 2040. Rien que ça. On rase gratis. Gratuité des transports et pleins d'autres projets alors que l'on constate une baisse des fonds publics et des profits privés en stagnation durable à l'échelle nationale. L’équation ne tient pas. À moins d’un plan secret pour imprimer des billets dans les caves de l’hôtel de ville. Ou alors, on nous prend pour des buses. Hypothèse crédible.Signaler Répondre
Promettre suffit, dire beaucoup, chiffrer peu, la prise de pouvoir passe par là. Des annonces tous azimuts, sans rapport avec les contraintes. Le réel attendra. Pourtant, d’ici là, il y aura d’autres urgences qui vont beaucoup prendre, le climat, le militaire, l’énergie, le social. Et nous aurons encore perdu six ans. Six ans à regarder un millionnaire vieillissant occuper la scène, capter l’attention et se faire passer pour l’avenir. C'est triste, je vais stopper mon dry January car j'en ai besoin.