Présidentielle 2027 : Gabriel Attal à Lyon ce samedi pour son premier meeting régionalisé

La campagne présidentielle de Gabriel Attal fera étape à Lyon ce samedi 10 octobre.

Le candidat de Renaissance donne rendez-vous à ses soutiens à l’Amphithéâtre 3000, à la Cité internationale dans le 6e arrondissement de Lyon. Les portes ouvriront à 13h30, avant le début du meeting annoncé à 15h.

Ce rendez-vous lyonnais est son prochain grand meeting pour la présidentielle de 2027.

Des élus et représentants de la société civile attendus

Selon l’équipe de campagne, ce rassemblement doit constituer une nouvelle étape, placée sous le signe du "rassemblement", de "l’action", de "l’avenir" et de "l’optimisme".

Gabriel Attal souhaite également profiter de ce premier meeting régionalisé pour mettre en avant de nouveaux profils venus des territoires. Des élus et des représentants de la société civile doivent ainsi prendre la parole à ses côtés. Avec la volonté affichée de faire de Lyon un "moment de rassemblement, d’élan et d’engagement" autour de sa candidature.

Un meeting après son appel à une "grande coalition"

Ce déplacement lyonnais intervient dans une séquence politique particulière pour l’ancien Premier ministre.

Dans un entretien au Parisien, Gabriel Attal avait plaidé dimanche dernier pour un "vrai et large rassemblement" en vue de 2027, allant selon lui "des électeurs de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine", seule solution selon lui pour éviter la victoire des extrêmes.

Son appel a rapidement suscité plusieurs fins de non-recevoir. À gauche, des soutiens de Raphaël Glucksmann ainsi que des responsables socialistes et écologistes ont rejeté l’idée. À droite, Bruno Retailleau a également écarté tout rapprochement, dénonçant un nouveau prolongement du macronisme.

Gabriel Attal entend donc utiliser ce meeting lyonnais pour poursuivre la structuration de sa campagne et montrer qu’il peut mobiliser au-delà de la capitale.