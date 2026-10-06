À l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes, le cortège s’élancera à 10h de la place Bellecour. La manifestation, déclarée en préfecture, rejoindra la place Guichard. Le cortège passera notamment par le quai du Docteur-Gailleton, le pont de la Guillotière, le cours Gambetta, l’avenue Maréchal-de-Saxe, puis les rues Chaponnay et Moncey.

Un dispositif de sécurité sera également déployé pour encadrer la manifestation. Policiers et gendarmes seront parallèlement mobilisés autour des établissements scolaires. "La police nationale et la gendarmerie nationale seront encore une fois pleinement mobilisées demain, pour garantir à la fois l'exercice du droit de manifester, la liberté de circulation et le respect de l'ordre public", indique le préfet du Rhône, Étienne Guyot.

Ce dernier a également choisi de renouveler plusieurs mesures pour la journée de mardi. Les rassemblements seront ainsi interdits aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant l'achat et la vente de carburant seront également en vigueur, tandis que la vente et l'achat de certains moyens pyrotechniques seront réglementés.