À l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes, le cortège s’élancera à 10h de la place Bellecour. La manifestation, déclarée en préfecture, rejoindra la place Guichard. Le cortège passera notamment par le quai du Docteur-Gailleton, le pont de la Guillotière, le cours Gambetta, l’avenue Maréchal-de-Saxe, puis les rues Chaponnay et Moncey.
Un dispositif de sécurité sera également déployé pour encadrer la manifestation. Policiers et gendarmes seront parallèlement mobilisés autour des établissements scolaires. "La police nationale et la gendarmerie nationale seront encore une fois pleinement mobilisées demain, pour garantir à la fois l'exercice du droit de manifester, la liberté de circulation et le respect de l'ordre public", indique le préfet du Rhône, Étienne Guyot.
Ce dernier a également choisi de renouveler plusieurs mesures pour la journée de mardi. Les rassemblements seront ainsi interdits aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant l'achat et la vente de carburant seront également en vigueur, tandis que la vente et l'achat de certains moyens pyrotechniques seront réglementés.
#OrdrePublic Une manifestation déclarée aura lieu à #Lyon demain mardi 6 octobre à partir de 10h00. ➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. ✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 5, 2026
Monsieur, je n ai droit à aucune aides sociales. et oui, apparemment les infirmières hospitalières sont bien rémunérées... quant à la pension alimentaire du père, elle couvre à peine la mensualité de la mutuelle alors votre kassos, clocharde et enfants placés à la protection de l enfance (et oui, la DDASS n existe plus cher Monsieur), vous pouvez les garder je suis droite dans ma tête et mes bottesSignaler Répondre
mais en fait tu n'es pas victime de copinage. si tu n'as jamais eu de poste en fac c'est parce que tu n'as jamais eu l'agrégation.Signaler Répondre
mais c'est pas ta faute c'est le réseau.
quand la rancœur et la jalousie sont tes seuls arguments.
LM, vous censurez des messages qui sont pas politiquement correct suite a votre censure et vous publiez celui là? HONTE A VOUS 👌👌👌Signaler Répondre
ce type de message n'est pas modéré?Signaler Répondre
Seule ? 😂 sans les Pensions Alimentaires du Père et des aides pour mères isolées vous êtes une Kassos tout de même ! Sans ce pognon 💰 vous seriez une clocharde et les enfants seraient allé à la DASS ..Signaler Répondre
Et ta mère d’avoir alors ? Pour avoir mis au monde un fils de pute devrait passer a la guillotine ? 😂Signaler Répondre
Le Mozart de la nullité viens de donner 100 millions d'euros au Bénin! Les lycéens, il faudra changer vos pancartes! e l'argent il y en a 👀👀Signaler Répondre
" Bon tout le monde sait maintenant comment sont recrutés les profs de fac cela ne fait plus de mystère ".Signaler Répondre
Vous avez raison. La cooptation pour le recrutement des profs de fac est scandaleux. La cooptation ne devrait être ouverte qu' à des gens titulaire par exemple d' une agrégation.
justement sur C News très bon reportage sur les cours annulés. au détriment d’une majorité et à cause d’une minorité.Signaler Répondre
Plus de 10 000 personnes rassemblées en ce moment à Bellecour à 10h20 et ça continue de grossir, bravo les jeunes!Signaler Répondre
Nous comprendre toi adepte gauchosphere, nous comprendre aussi toi fâché avec travail et vouloir argent des autres.Signaler Répondre
des cours !Signaler Répondre
Tu viens de la planète Mars !
Suis un peu l 'actualité en dehors des télés des milliardaires sinon t 'es vite déconnecté du concret !
Ta puanteur t'es montée à la tête espèce de taré, tu te vantes ici de vouloir te rapprocher des lycéennes ???Signaler Répondre
Tu connais la loi liée à la pédophilie, gros porc ?
comment osez vous tenir ces propos sur les familles monoparentales?! Depuis 18 ans, j élève mes enfants seule. J ai su et pu leur poser des limites sans aucun soutien du père. Aujourd'hui, je suis fière : fière de leurs parcours (Arts et Métiers pour l un, Ecole Normale Supérieure), fière des valeurs que je leur ai transmises, fière d avoir été à leurs côtés pendant leurs études, fière de moi LA MERE REINE comme vous le dites. Alors cessez de mettre toutes les familles monoparentales dans le même panier.Signaler Répondre
Des lycéens qui reprennent des mots: antisémites, homophobes, sexistes etc etc en réalité un mélange de racailles totalement racistes et d'extrême gauche décérébrés.Signaler Répondre
Forcément si vous mélangez ses 2 misères intellectuelles vous avez devant vous une fosse septique avec des milliers d'étrons qui s'agitent.
Mais bien redire notre Etat et nos Hauts Fonctionnaires sont totalement complice de la situation actuelle dans l'Education, dans la Santé etc etc ... depuis 40 ans ils ne pensent en réalité qu'à se caser mutuellement sur les postes bien rénumérés ... le reste ils s'en foutent royalement. S'il faut pour cela faire alliance avec les courants d'extrême gauche, ils le font car seul compte pour eux leurs comptes bancaires personnels (on voit Me Lecornu pactisé avec l'ex PS pour se maintenir).
Je ne pige pas que des casseurs viennent se plaindre de se prendre des coups de la part des forces de l'ordre.Signaler Répondre
Si toi ne rien comprendre aux revendication, tu peux retourner à l'école.Signaler Répondre
Les écoles primaires ne sont pas bloquées ni en grève.
Ba en même temps, seule la génération "Zeubi" made in gauchosphere, en particulier ceux de l'engeance Lfiste a un problème avec les forces de l'ordre, ceux qui respectent l'ordre n'en ont aucun , cqfd.Signaler Répondre
Pffiou on est dans la cour de recrée la?Signaler Répondre
Et c'est meme pas du niveau lycée ou collège on est en primaire ou à la maternelle..
Et comme en plus j'ai un niveau d'orthographe d'un élève de CE2, je fait moi aussi un bond de 40ans en arriere..
Ca serait quand même bien de relever le niveau un tout petit peu, on peut à la fois s'indigner des violences inadmissible et barbare de lycéens complètement débile et qui mérite 10 ans de prison (pour celui qui a brûler la dame au visage ou encore l'autre qui a aspergé sa prof d'essence)
Mais l'on peut aussi etre complètement indigné par les images des CRS qui violente avec des techniques moyenâgeuses(qu'ils font avec les agriculteurs, pompiers aussi) des gamins qui veulent comprendre pourquoi la 7eme puissance mondiale est incapable de leur fournir des batiments chauffé l'hiver et frais en été et ou les profs sont present.
Tous ici nous sommes choquées par l'état de délabrement de ce pays, tous ici on voudrait que tout change en profondeur donc pourquoi s'étonner que les jeunes avec l'avenir de merde qu'on leur propose n'aurait pas le droit de s'inquiéter et de le dire rappeler vous comment vous étiez à leur âges?
Arrêté de vous arrêter sur les camps politiques, soyez un peu solidaire, si demain une manif apolitique contre la vie chère avais lieu vous ne pourriez pas y allez, parce que vous avez peur de votre voisin qui ne vote pas comme vous et pourtant tout le monde est d'accord que la vie est trop chère et qu'on payent, payent, payent pour remplir les poches d'incapable qui ne pense qu'à leur confort et à nous diviser!
Essayet un tout petit peu de vous mettre à la place de l'autre et comprendre pourquoi il ne pense pas comme vous, dialoguer, echanger, partager, vous verrez que vous etes pas si different, nous sommes tous sur le titanic et le bateaux coule..
Et toi tu veux encore rien foutre et toucher 5000 EUR d’alloc par mois. Vous vivez vraiment dans un monde parallèle encourage par les melenchons et autres sbires insoumis qui vous font croire n’importe quoi….Signaler Répondre
Donc ils doivent se laisser caillasser et être la cible de mortiers sans réagir ? Ces enfants, comme vous dites, se prennent pour des petits soldats. Qu'ils en assument les conséquences. Et non, tout le monde ne déteste pas la police, bien au contraire.Signaler Répondre
quelle perspective enthousiasmante !Signaler Répondre
Ils ont que ça à foutre pour faire peter les cours?Signaler Répondre
Non non je vous le garantieSignaler Répondre
alors pour connaitre certains concours il y a différents moyens de trafiquer
j'ai déjà vu des candidats avoir les sujets quelques semaines avant (là c'était du territorial avec des candidats encartés)
pour certains concours vous avec une sélection à l'écrit puis il y a l'oral. Et là à l'oral il suffit de voir la composition du jury. Forcément pour du haut fonctionnaire quand ils connaissent papa ou maman c'est pratique.
Bon tout le monde sait maintenant comment sont recrutés les profs de fac cela ne fait plus de mystère à part si vous voulez un détail plus précis du système de cooptation ... on inclut dans ce trafic la répartition des bourses de thèse aussi et parfois des jury de soutenance assez complaisant (voir celui de S.Rousseau).
donc oui si on creuse la France on découvre de multiples couches de trafics et de corruption.
Toute personne qui n est pas indignée de voir les députés LFi , Aymeric Caron au milieu des lycéens avec un porte voix, comme le député LFI de St Denis Bakayoko qui légitime la violence, tout comme la députée LFI, Mathilde Panot sur une estrade avec un cône de chantier comme porte voix, tout comme le député LFI Louis Boyard, tout comme le maître absolu Jean Luc Mélenchon au milieu des manifestants large sourire de vainqueur,,,,,,,,d un côté la violence est légitime,de l autre pas . Quand tu veux jouer au toréador,il faut accepter le taureau en face.Signaler Répondre
Tout ça pour finir dans une salle de shoot de Doucet, dans le 7eme. Une seringue entre 2 orteils, à devoir subir les discours de Calahaine : "Alors copaaiiinnn, faut pas faire la tronche, moi aussi j'ai raté le concours pour rentrer dans la police ! Comme si savoir lire était indispensable ! Heureusement il reste notre grand président Mélanchon, qui me file mes allocs... Enfin plus depuis 6 mois, paraît qu'on est en banqueroute copaaaiiinnn".Signaler Répondre
Toujours autant de CONS sur ce forum ? Ils parlent de gauche ou de droite , alors que la politique est un métier de menteurs qui consiste à dire aux idiots ce qu’ils veulent encore avec des promesses pour être élu et en vivre royalement. D’ailleurs ils sautent de branches en branches tout comme les singes d’un parti à un autre pour continuer à vivre sur le dos des blaireau qui croient aux contes de fées 🧚.Signaler Répondre
Les plus intelligents sont les Abstentionnistes ! Quand plus personne ira voter , les masques tomberont et leur système aussi !!
Toute la chienlit de LFI sera présente.Signaler Répondre
Oui , et ils se compte sur les doigts d’une main aujourd’hui ! La famille monoparentale décomposées française n’a plus aucune éducation ni autorité sur l’enfant ROI 👑 qui peut déposer plainte pour une fessée imaginaire au commissariat de police et vous , vous retrouvez en garde à vue je vous l’assure . UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ENFANT ROI , SA MÈRE REINE , OU LE PÈRE ET SON AUTORITÉ N’ONT PLUS LEUR PLACE EN FRANCE 🇫🇷 AUJOURDHUI ! Tout comme l’homme hétérosexuel qui est à éradiquer. Dans une France de Misandres et de non genrés ..Signaler Répondre
Ils ont les couilles et le courage qui vous manque ! Nos politiques peuvent tout vous augmenter, EDF , assurances , impôts, taxes, Nourriture, carburants, gaz, eaux , loyers , etc.. vous n’êtes que Des MOUTONS idiots et dociles qui ont leur place à l’abattoir, car les politiques Haïssent le peuple français dans son ensemble.. une convergence des luttes justement ferait un MAI 68 et ils écouteraient ENFIN une France 🇫🇷 à l’ARRET !! Si personne ne travaille une semaine, un mois , ils lâcheraient tout , car ils vivent à NOS CROCHETS ses prédateurs et autres charognards de la politique française !Signaler Répondre
Dégagez les TOUS ! Il faut dégraisser le MAMOUTH politique de moitié pour commencer et cela rapporterai des dixaines de milliards aux contribuables français !! C’est LES improductifs de la politique qui coûte TRÈS Cher aux français et pas le contraire !!!!!!!!!
Tu as peur pour ta retraite papy !Signaler Répondre
Moi je vais aller à la manif, il faut soutenir et protéger nos jeunes lycéennes de la force de police et l'occaz et trop belle, car j'adore la chair fraiche 👍😉💕😁Signaler Répondre
Et retourner bosser au lieu de nous emmerder avec votre mouvement dont nous avons du mal à comprendre les revendications!Signaler Répondre
Nos FDO SONT LÀ POUR PROTÉGER NOTRE PAYS FACE AUX SAUVAGES ET AUX CASSEURS. Aucun répit pour la vermine pour profité de ce mouvement pour tout saccager! Total soutien à nos FDO!Signaler Répondre
Vous manipulez nos enfants pour servir votre cause! Vous êtes biberonnés aux discours d’extrême gauche et vous voulez nous refaire mai 1968. Allez au boulot et touchez un salaire au lieu de vous plaindre!Signaler Répondre
Nous sommes un des seuls pays au monde à avoir des partis politiques porteurs de l' idéologie marxsiste. Nous sommes d' ailleurs en train de couler comme l' ex-URSS.Signaler Répondre
La place de nos enfants est au lycée pour étudier et travailler. Ils n’ont plus la culture de l’effort et du travail pourtant indispensable dans notre société! Il est temps que ces manifestations ou on voit des drapeaux palestiniens ou on célèbre Gaza s’arrêtent. Le mouvement a été récupéré par les partis politiques et autres syndicats d’extrême gauche et avec l’aide des casseurs, ils veulent en faire un mouvement insurrectionnel. Irresponsable et totalement dangereux! Nos enfants ne doivent servir aucun projet politique. Total soutien à. nos FDO pour permettre à chacun d’être en sécurité!Signaler Répondre
" ( beaucoup de concours publics sont trafiqués) ".Signaler Répondre
À priori non. Les postes qu' ils se partagent sont surtout dans des entités financées par del' argent public mais indépendantes des administrations. Les concours continuent à être sérieux.
Ceux qui payent pour ces dégâts demandent des peines exemplaires : il faut faire payer ces casseurs. Toute leur vie s'il le faut. Un crime ne peut rester impuni !Signaler Répondre
A force de faire venir des populations de ces régions, ils finissent par se comporter comme la basSignaler Répondre
Toute personne qui n'est pas indignée par les exactions commises par certains lycéens ne peut de dire humaniste ni démocrate. La violence doit être réprimée par la violence.Signaler Répondre
Toute personne qui n'est pas indignée par des lycéens (qui se filment eux-mêmes ces abrutis) proférant des "ta femme on l'enc..., ta fille on l'a b...cette p..." à l'encontre de la fille d'un policier en classe avec eux, par un lycéen (?) mettant le feu à une femme qui leur demande de ne pas casser un abribus est un lfiste satisfait du spectacle.Signaler Répondre
Les enfants bien élevés sont dans leurs salles de classe., eux.Signaler Répondre
C'est pourtant d'une évidence...Signaler Répondre
Toute personne qui n'est pas indignée par les exactions commises par certains policiers et gendarmes au cours des derniers jours ne peut ni se dire démocrate, ni républicaine. C'est de la violence gratuite et disproportionnée venant d'adultes surequipés face à des enfants. Honte.Signaler Répondre
Le plus effrayant en voyant la France (mais aussi l'Europe) c'est ce dire qu'avec nos impôts on paye tous des armées de Haut fonctionnaires au delà des 12000 / mois (Moscovici c'est 25000 / mois) pour avoir une ruine complète de tous les secteurs santé, éducatif, sécuritaire ... et encore pire quand on vooit qu'on a des dynastie familiale de haut fonctionnaires (voir le pedigree par exemple de notre ministre des affaires étrangères).Signaler Répondre
Oui se demander ouvertement "a quoi sert nos impôts" ?
Ses "parasites" aiment passionnément se coopter entre eux en toute endogamie ( beaucoup de concours publics sont trafiqués), ils se soutiennent et se donner des bons postes pas trop fatigants pour des dizaines de milliers d'euros: voir les placements de Mr Macron des copains ou encore ce que dit Mr Alloncle sur la direction des médias publics.
Juste voir les ministres actuels qui ne servent à rien (éducation, justice, intérieur) ... penser 30s à leur salaire mensuel, à leurs primes etc etc.
A quoi sert encore de payer des Impôts à part faire vivre ses parasites et leurs familles ?
Faire avancer la légitime défense car les agressions lors de ses émeutes démontrent qu'on n'est plus en sécurité même chez soi.
La dernière fois que j’ai vu un enfant perdre son bras suite à un tir de grenade c’était à Gaza sur Al JazeeraSignaler Répondre
Sans convergence des luttes , les politiques sont Sourds et LÂCHES aux revendications des français dont ils se fichent royalement !! Ils leur envoient leur chiens de gardes pour les mater !Signaler Répondre
Tu délires complètement... Ta phobie doit pouvoir être soignée et prise en charge.Signaler Répondre
Mais n'attend pas trop car tu risques d'être irrécupérable.
On connaît déjà la situation catastrophique de l'enfance en danger, les maltraitances envers les enfants placés,l'omerta,l'inertie face aux violences intrafamiliales. Quand je lis les réactions de quel politique et des médias face aux mouvements lycéens, je me dis que nous n'aimons vraiment pas notre jeunesseSignaler Répondre