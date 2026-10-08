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Lyon : un jeune homme grièvement poignardé près des Terreaux sur fond de rivalité amoureuse

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Lyon : un jeune homme grièvement poignardé près des Terreaux sur fond de rivalité amoureuse
Lyon Mag

Un homme d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé à l'arme blanche dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Les faits se sont déroulés vers 4h30 du matin, 2 rue Mulet.

Selon le Progrès, la victime aurait été poignardée au thorax au cours d'une altercation impliquant l'ancien compagnon de sa petite amie. Le suspect aurait utilisé la géolocalisation pour retrouver son ex-compagne. Une fois sur place, il l'aurait découverte avec son nouveau compagnon. Une dispute aurait alors éclaté, avant que le jeune homme ne reçoive un coup de couteau.

Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.

L'agresseur présumé a été interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Tags :

rixe

Lyon

28 commentaires
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Cours d'anglais le 08/10/2026 à 19:23

It's so romantic !

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À ce niveau le 08/10/2026 à 19:21
En effet a écrit le 08/10/2026 à 19h00

Je me pose aussi la question très sérieusement, vu son statut de "DJ résident permanent" qui a table ouverte niveau insultes et diffamations. Par contre quand on essaie de lui répondre avec arguments on a toutes les chances d être "modéré "

C'est même plus un DJ mais un MC (maître de cérémonie)

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Je confirme le 08/10/2026 à 19:19
Jérémy a écrit le 08/10/2026 à 19h13

Vos messages ont l'avantage de faire craquer le vernis bienséant des gauchistes et confirmer la grossièreté de l'extrême gauche.
Continuez !

Et vous enjoint de continuer également, c’est plaisant de les voir perdre leurs nerfs

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Jérémy le 08/10/2026 à 19:13
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 16h23

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.

Vos messages ont l'avantage de faire craquer le vernis bienséant des gauchistes et confirmer la grossièreté de l'extrême gauche.
Continuez !

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citoyennormal le 08/10/2026 à 19:06

cela ne mérite pas la mort à présent il va falloir rendre des comptes rien ne justifie cela les gens n'arrive pas à discuter c'est bien triste pour leur avenir et la vie en sociétè.

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En effet le 08/10/2026 à 19:00
Ça peut tout oser a écrit le 08/10/2026 à 18h55

Vu que c'est jamais censuré, à se demander si il ferait pas parti de la modération de LM

Je me pose aussi la question très sérieusement, vu son statut de "DJ résident permanent" qui a table ouverte niveau insultes et diffamations. Par contre quand on essaie de lui répondre avec arguments on a toutes les chances d être "modéré "

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1789 le 08/10/2026 à 19:00

C'est la personne localisée qui active le partage depuis son propre téléphone, choisit avec qui et pour combien de temps, et peut l'arrêter quand elle le souhaite.

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Ça peut tout oser le 08/10/2026 à 18:55
Trop drôle a écrit le 08/10/2026 à 17h32

La grosse gauch iasse qui disserte sur la haine et qui se fait philosophe, ça ose tout !

Vu que c'est jamais censuré, à se demander si il ferait pas parti de la modération de LM

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T as raison le 08/10/2026 à 18:49
Calahann a écrit le 08/10/2026 à 18h25

Faut juste croire et observer le réalisme sans altérer le vrai, sinon c'est du faux !
👍

Bin le vrai c est que ta mère a réclamé sa 12e kro dans une soirée antifa et 9 mois plus tard t a depoté et elle a rien compris à ce qu il lui est arrivé

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Calahann le 08/10/2026 à 18:49
Ah bin voilà l explication a écrit le 08/10/2026 à 18h35

De votre venue au monde :)

Exactement bien dit, contrairement à Marine Le Pen, je suis pas le fils de son père 😘😘😘

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Ah bin voilà l explication le 08/10/2026 à 18:35
Calahann a écrit le 08/10/2026 à 17h42

Jaloux, avec touaaa, tout est de la faute de la LFI genre la canicule, les inondations, le racisme profond du Rassemblement Nazis et tra-la-la.
Dis moi juste copain, Chuiiii sûr et certain que ton papa ou maman est de la LFI car, tu es forcément issus probablement d'une soirée bien arrosée et clairement regrettable.
Mais bon !

De votre venue au monde :)

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Calahann le 08/10/2026 à 18:25
Merci ! a écrit le 08/10/2026 à 18h08

Donc si on vous suit les gens d extrême gauche ne savent même ce qu ils b..ent quand ils ont trop picolé. Quand c est une pointure de l extrême gauche comme vous qu il le prétend on le croit volontiers ^^^^

Faut juste croire et observer le réalisme sans altérer le vrai, sinon c'est du faux !
👍

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Calahann le 08/10/2026 à 18:20
Nonnoban a écrit le 08/10/2026 à 17h33

"criminel qui va bien subir la colère des magistrats".
Vous êtes sérieux ?

@ Nonnoban

Oui oui oui , fais donc le même geste pour renifler le parfum de la JUSTICE et dont l'odeur t'accompagnera pendant longtemps, très longtemps !
À déconseiller !

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Merci ! le 08/10/2026 à 18:08
Calahann a écrit le 08/10/2026 à 17h42

Jaloux, avec touaaa, tout est de la faute de la LFI genre la canicule, les inondations, le racisme profond du Rassemblement Nazis et tra-la-la.
Dis moi juste copain, Chuiiii sûr et certain que ton papa ou maman est de la LFI car, tu es forcément issus probablement d'une soirée bien arrosée et clairement regrettable.
Mais bon !

Donc si on vous suit les gens d extrême gauche ne savent même ce qu ils b..ent quand ils ont trop picolé. Quand c est une pointure de l extrême gauche comme vous qu il le prétend on le croit volontiers ^^^^

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Calahann le 08/10/2026 à 17:42
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 16h23

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.

Jaloux, avec touaaa, tout est de la faute de la LFI genre la canicule, les inondations, le racisme profond du Rassemblement Nazis et tra-la-la.
Dis moi juste copain, Chuiiii sûr et certain que ton papa ou maman est de la LFI car, tu es forcément issus probablement d'une soirée bien arrosée et clairement regrettable.
Mais bon !

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Jeanjeanlyon le 08/10/2026 à 17:36

Toujours cette meme génération a qui on a jamais dit non. Tout leur appartient, tout leur est permis. Tôle à perpette et basta, il verra en tôle si on lui dit toujours oui.

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Nonnoban le 08/10/2026 à 17:33
Calahann a écrit le 08/10/2026 à 16h45

Comme quoi, l'amour du passé tue souvent dans le futur. La jalousie et la haine font jamais bon ménage dès lors qu'il s'agit de vengeance.
Planter volontairement une lame dans une poitrine, c'est clairement une tentative d'homicide.
Encore un criminel " compulsif " qui va bien subir la colère des magistrats, de la société et disparaître ainsi de la société pendant longtemps et apprendre un nouveau mode de vie carcéral.

"criminel qui va bien subir la colère des magistrats".
Vous êtes sérieux ?

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Chris69696969 le 08/10/2026 à 17:17
Ben alors encore ... a écrit le 08/10/2026 à 16h51

... Ce foutu sentiment d'insécurité ...

Et quand on pense que même pas le dixième de ce qu'il se passe réellement n'arrive à nos oreilles, yeux etc ....

"la victime aurait été poignardée au thorax".

Pourtant avec le niveau d'apaisement qui nous submerge, il ne devrait pas y avoir ce sentiment con ?

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Césarion le 08/10/2026 à 17:14
Ben alors encore ... a écrit le 08/10/2026 à 16h51

... Ce foutu sentiment d'insécurité ...

Et quand on pense que même pas le dixième de ce qu'il se passe réellement n'arrive à nos oreilles, yeux etc ....

quand tu sais que dans les années 70 il y avait le double.

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Ex Précisions le 08/10/2026 à 17:13

Tout ça à cause du smartphone pour la localiser, avant c'était plus compliqué et ça se réglait à coups de poings pas au couteau...

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okosur le 08/10/2026 à 17:11
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 16h23

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.

Ils sont même à l'origine de l'extinction des dinosaures.

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Bibine le 08/10/2026 à 17:08
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 16h23

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.

Un conseil ? Arrête l’alcool !

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la vie on en a Qu’une le 08/10/2026 à 17:06

Maintenant le dialogue c’est le couteau .. Peut être que les jeunes n’arrivent plus à s’exprimer ou comprendre notre language

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Lyon intra muros le 08/10/2026 à 17:05

Pour une fois, il faut etre honnete, le maire de LYON n 'en est pas directement responsable, si ce n'est que farouche partisan de l'idéologie gauchiste qui nous gouverne depuis 1981, il est une partie du phénomène de violence de cette jeunesse gâtée à qui l'on n'a pas appris la frustration..... et le dépassement de soi

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Ben alors encore ... le 08/10/2026 à 16:51

... Ce foutu sentiment d'insécurité ...

Et quand on pense que même pas le dixième de ce qu'il se passe réellement n'arrive à nos oreilles, yeux etc ....

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Calahann le 08/10/2026 à 16:45

Comme quoi, l'amour du passé tue souvent dans le futur. La jalousie et la haine font jamais bon ménage dès lors qu'il s'agit de vengeance.
Planter volontairement une lame dans une poitrine, c'est clairement une tentative d'homicide.
Encore un criminel " compulsif " qui va bien subir la colère des magistrats, de la société et disparaître ainsi de la société pendant longtemps et apprendre un nouveau mode de vie carcéral.

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serieusement le 08/10/2026 à 16:40

de l'actu de l'actu ! bravo LM

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Solidarité 69 le 08/10/2026 à 16:23

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.

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