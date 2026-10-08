Lyon : un jeune homme grièvement poignardé près des Terreaux sur fond de rivalité amoureuse

Les faits se sont déroulés vers 4h30 du matin, 2 rue Mulet.

Selon le Progrès, la victime aurait été poignardée au thorax au cours d'une altercation impliquant l'ancien compagnon de sa petite amie. Le suspect aurait utilisé la géolocalisation pour retrouver son ex-compagne. Une fois sur place, il l'aurait découverte avec son nouveau compagnon. Une dispute aurait alors éclaté, avant que le jeune homme ne reçoive un coup de couteau.

Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.

L'agresseur présumé a été interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.