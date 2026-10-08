Lyon : un jeune homme grièvement poignardé près des Terreaux sur fond de rivalité amoureuse

Les faits se sont déroulés vers 4h30 du matin, 2 rue Mulet.
Selon le Progrès, la victime aurait été poignardée au thorax au cours d'une altercation impliquant l'ancien compagnon de sa petite amie. Le suspect aurait utilisé la géolocalisation pour retrouver son ex-compagne. Une fois sur place, il l'aurait découverte avec son nouveau compagnon. Une dispute aurait alors éclaté, avant que le jeune homme ne reçoive un coup de couteau.
Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.
L'agresseur présumé a été interpellé puis placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
It's so romantic !Signaler Répondre
C'est même plus un DJ mais un MC (maître de cérémonie)Signaler Répondre
Et vous enjoint de continuer également, c’est plaisant de les voir perdre leurs nerfsSignaler Répondre
Vos messages ont l'avantage de faire craquer le vernis bienséant des gauchistes et confirmer la grossièreté de l'extrême gauche.Signaler Répondre
Continuez !
cela ne mérite pas la mort à présent il va falloir rendre des comptes rien ne justifie cela les gens n'arrive pas à discuter c'est bien triste pour leur avenir et la vie en sociétè.Signaler Répondre
Je me pose aussi la question très sérieusement, vu son statut de "DJ résident permanent" qui a table ouverte niveau insultes et diffamations. Par contre quand on essaie de lui répondre avec arguments on a toutes les chances d être "modéré "Signaler Répondre
C'est la personne localisée qui active le partage depuis son propre téléphone, choisit avec qui et pour combien de temps, et peut l'arrêter quand elle le souhaite.Signaler Répondre
Vu que c'est jamais censuré, à se demander si il ferait pas parti de la modération de LMSignaler Répondre
Bin le vrai c est que ta mère a réclamé sa 12e kro dans une soirée antifa et 9 mois plus tard t a depoté et elle a rien compris à ce qu il lui est arrivéSignaler Répondre
Exactement bien dit, contrairement à Marine Le Pen, je suis pas le fils de son père 😘😘😘Signaler Répondre
De votre venue au monde :)Signaler Répondre
Faut juste croire et observer le réalisme sans altérer le vrai, sinon c'est du faux !Signaler Répondre
👍
@ NonnobanSignaler Répondre
Oui oui oui , fais donc le même geste pour renifler le parfum de la JUSTICE et dont l'odeur t'accompagnera pendant longtemps, très longtemps !
À déconseiller !
Donc si on vous suit les gens d extrême gauche ne savent même ce qu ils b..ent quand ils ont trop picolé. Quand c est une pointure de l extrême gauche comme vous qu il le prétend on le croit volontiers ^^^^Signaler Répondre
Jaloux, avec touaaa, tout est de la faute de la LFI genre la canicule, les inondations, le racisme profond du Rassemblement Nazis et tra-la-la.Signaler Répondre
Dis moi juste copain, Chuiiii sûr et certain que ton papa ou maman est de la LFI car, tu es forcément issus probablement d'une soirée bien arrosée et clairement regrettable.
Mais bon !
Toujours cette meme génération a qui on a jamais dit non. Tout leur appartient, tout leur est permis. Tôle à perpette et basta, il verra en tôle si on lui dit toujours oui.Signaler Répondre
"criminel qui va bien subir la colère des magistrats".Signaler Répondre
Vous êtes sérieux ?
"la victime aurait été poignardée au thorax".Signaler Répondre
Pourtant avec le niveau d'apaisement qui nous submerge, il ne devrait pas y avoir ce sentiment con ?
quand tu sais que dans les années 70 il y avait le double.Signaler Répondre
Tout ça à cause du smartphone pour la localiser, avant c'était plus compliqué et ça se réglait à coups de poings pas au couteau...Signaler Répondre
Ils sont même à l'origine de l'extinction des dinosaures.Signaler Répondre
Un conseil ? Arrête l’alcool !Signaler Répondre
Maintenant le dialogue c’est le couteau .. Peut être que les jeunes n’arrivent plus à s’exprimer ou comprendre notre languageSignaler Répondre
Pour une fois, il faut etre honnete, le maire de LYON n 'en est pas directement responsable, si ce n'est que farouche partisan de l'idéologie gauchiste qui nous gouverne depuis 1981, il est une partie du phénomène de violence de cette jeunesse gâtée à qui l'on n'a pas appris la frustration..... et le dépassement de soiSignaler Répondre
... Ce foutu sentiment d'insécurité ...Signaler Répondre
Et quand on pense que même pas le dixième de ce qu'il se passe réellement n'arrive à nos oreilles, yeux etc ....
Comme quoi, l'amour du passé tue souvent dans le futur. La jalousie et la haine font jamais bon ménage dès lors qu'il s'agit de vengeance.Signaler Répondre
Planter volontairement une lame dans une poitrine, c'est clairement une tentative d'homicide.
Encore un criminel " compulsif " qui va bien subir la colère des magistrats, de la société et disparaître ainsi de la société pendant longtemps et apprendre un nouveau mode de vie carcéral.
de l'actu de l'actu ! bravo LMSignaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre
Couteau, casse, pillage, agression, insulte, menace... Et dire que cela fait rêver des millions d'électeurs.