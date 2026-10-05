Semaine Bleue à Lyon : près de 200 rendez-vous pour les seniors jusqu'au 11 octobre

Du lundi 5 au dimanche11 octobre, Lyon se met à l’heure de la Semaine Bleue.

Pour cette 75e édition, la Ville et ses partenaires annoncent près de 200 rendez-vous répartis dans l’ensemble des neuf arrondissements, avec l’objectif de mettre en valeur la place des personnes âgées dans la vie sociale, culturelle et intergénérationnelle.

Plus de 100 000 Lyonnais âgés de plus de 60 ans

La Ville estime que Lyon compte aujourd’hui près de 100 000 habitants de plus de 60 ans, soit plus d’un quart de la population.

Créée en 1951, la Semaine Bleue entend notamment porter un autre regard sur le vieillissement et valoriser la contribution des aînés à la société. Pour cette édition anniversaire, la municipalité met en avant la volonté de renforcer les liens entre les générations et de faciliter l’accès des seniors aux services et activités proposés dans la ville.

Conférences, sport, ateliers et rencontres

Pendant une semaine, les Lyonnais pourront participer à des conférences, activités physiques, ateliers, repas, animations culturelles et rendez-vous festifs.

Le programme débutera notamment le lundi 5 octobre avec un temps d’accueil destiné aux nouveaux retraités, afin de leur présenter les ressources et activités accessibles à Lyon.

Des actions autour du bien-être, de la santé, de la culture ou encore des relations intergénérationnelles seront également organisées dans les différents arrondissements.

La plupart des activités seront gratuites, avec une inscription préalable lorsque celle-ci est nécessaire.

Un grand bal à l’Hôtel de Ville

L’un des principaux temps forts aura lieu le vendredi 9 octobre, avec le traditionnel Bal des seniors organisé dans les salons de l’Hôtel de Ville. L'occasion comme chaque année de voir Grégory Doucet entamer quelques pas de danse avec des mamies.

Le rendez-vous est fixé de 14h30 à 17h. Les participants pourront profiter d’un après-midi musical et dansant, mais aussi confectionner et imprimer leur propre carnet de bal avec le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et des élèves du lycée Don Bosco.

L’événement est gratuit, sur inscription auprès de la Ville ou des mairies d’arrondissement.