Mort d'un cadreur lyonnais : un procès 11 ans après l'accident sur le tournage de l'émission Dropped

La date a été fixée. Le procès aura lieu du 27 septembre au 21 octobre 2027, selon Le Parisien.
Quatre personnes ainsi que la société de production seront jugées pour homicides involontaires à Paris.
Pour rappel, l'accident entre deux hélicoptères s'était produit en 2015 en Argentine et avait coûté la vie à dix personnes, dont le boxeur Alexis Vastine, la nageuse niçoise Camille Muffat et la navigatrice Florence Arthaud. La cadreur lyonnais, Brice Guilbert, avait également péri dans ce crash.
J'ai hâte de voir comment les commentateurs vont ramener ce sujet à Grégory Doucet.Signaler Répondre