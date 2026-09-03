Mort d'un cadreur lyonnais : un procès 11 ans après l'accident sur le tournage de l'émission Dropped

La date a été fixée. Le procès aura lieu du 27 septembre au 21 octobre 2027, selon Le Parisien.

Quatre personnes ainsi que la société de production seront jugées pour homicides involontaires à Paris.

Pour rappel, l'accident entre deux hélicoptères s'était produit en 2015 en Argentine et avait coûté la vie à dix personnes, dont le boxeur Alexis Vastine, la nageuse niçoise Camille Muffat et la navigatrice Florence Arthaud. La cadreur lyonnais, Brice Guilbert, avait également péri dans ce crash.