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Lyon : le Azar fermé administrativement suite à de nouveaux débordements

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Lyon : le Azar fermé administrativement suite à de nouveaux débordements

INFO LYONMAG. Coup dur pour l'un des établissements de nuit parmi les plus importants de Lyon. Le Azar a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône suite à de nouveaux débordements.

La sentence est tombée ce mercredi 2 septembre. Selon nos informations, le Azar Club a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois.

Après de nouveaux débordements lors de soirées organisées par l'établissement de nuit de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, les services de l'Etat ont décidé de sévir en cette rentrée.

"Considérant que ces faits caractérisent des atteintes graves à l’ordre public et particulièrement à la sécurité publique directement liées à la fréquentation l’établissement, qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative de prévenir et d’éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics", explique le préfet dans son arrêté qui entre en vigueur.

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Azar

3 commentaires
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Ex Précisions le 04/09/2026 à 15:01
c'etait le a écrit le 03/09/2026 à 13h19

B-azar?

Quel h-azar-d !
Jamais entendu parler.

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Chris25 le 03/09/2026 à 13:37

Inconnu au bataillon ! Étrange...

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mais oui c'est ça le 03/09/2026 à 13:20

Fermé moi tout ces établissements qui emm .... le monde !

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c'etait le le 03/09/2026 à 13:19

B-azar?

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