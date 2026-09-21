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Près de Lyon : un enfant reçoit plusieurs coups de couteau, une proche placée en garde à vue

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Près de Lyon : un enfant reçoit plusieurs coups de couteau, une proche placée en garde à vue
Près de Lyon : un enfant reçoit plusieurs coups de couteau, une proche placée en garde à vue

Les gendarmes tentent de faire la lumière sur de graves violences survenues au sein d’une habitation de Craponne.

Une nuit marquée par de graves violences à Craponne. Un jeune garçon, qui serait âgé de 7 ans selon nos confrères du Progrès, a été victime de plusieurs coups de couteau dans une habitation de cette commune de l’ouest de la Métropole de Lyon. 

L’enfant aurait notamment été touché au niveau du thorax dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence absolue vers un établissement hospitalier. Malgré la gravité de ses blessures, son pronostic vital n’était pas engagé.

Une proche du garçon, soupçonnée d’avoir porté les coups avec une arme blanche, a été interpellée puis placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie afin de déterminer précisément les circonstances de ces violences.

Une levée de la garde à vue était envisagée ce lundi en vue d’une hospitalisation de la mise en cause.

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