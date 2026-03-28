Drame à Lyon : un homme mortellement poignardé sur les quais de Saône

Un homme est décédé ce samedi 28 mars aux alentours de 17 heures sur le quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon, le long des quais de Saône.
Selon le Progrès, la victime pourrait avoir été poignardée à la suite d’une altercation survenue sur la route. Les circonstances précises de cette confrontation restent à déterminer.
Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a de son côté confirmé le décès sans apporter davantage de précisions sur le déroulement des faits.
À ce stade, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle interpellation du suspect. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame survenu en plein cœur de la capitale des Gaules.
Selon LFI, c est la faute de la victime car elle n a pas prévenue tout de suite les secoursSignaler Répondre
Mais où avez-vous lu que G. Doucet veux désarmer la police municipale ????Signaler Répondre
Avez-vous vu le débat (celui où JMA a faut de la peine) dans lequel il dit très clairement qu'il ne désarmerait pas la PM et qu'il augmenterait les effectifs.
C'est de la propagande que vous faites ou vous êtes juste ignorant ?
Il devient urgent de désarmer la police municipaleSignaler Répondre
et voilà, dès que LFI est aux manettes, il y a des morts !Signaler Répondre
Condoléances à sa famille.Signaler Répondre
Quelle tristesse.
Bientôt il sera exigé un permis de recevoir un coup de couteau pour pouvoir sortir tranquillement.Signaler Répondre
Avec Doucet vos enfants seront protégés, ou pas…..Signaler Répondre
Pourquoi mettre des policiers armés ainsi que des caméras de vidéo-surveillance dans une ville apaisée. On voit bien que ça ne sert à rien.Signaler Répondre
En France, on tue juste pour un regard, une clope, un portable et tra-la-la !Signaler Répondre
C'est vraiment du n'importe quoi, quel gaspillage humain.
Oui Doucet prétend que Lyon est une ville apaisée !!!!!! Ouvre les yeux DoudouSignaler Répondre
Un homicide par jour dans notre belle métropole degenrée et apaisée. N'en déplaise au maire de Lyon, l'urgence n'est pas au désarmement de la police municipaleSignaler Répondre
Lyon ville apaisée. Merci LFI et escrologistesSignaler Répondre
Apaisé comme disent les totalitaires verts....Signaler Répondre