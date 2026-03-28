Drame à Lyon : un homme mortellement poignardé sur les quais de Saône

Un homme est décédé ce samedi 28 mars aux alentours de 17 heures sur le quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon, le long des quais de Saône.

Selon le Progrès, la victime pourrait avoir été poignardée à la suite d’une altercation survenue sur la route. Les circonstances précises de cette confrontation restent à déterminer.

Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a de son côté confirmé le décès sans apporter davantage de précisions sur le déroulement des faits.

À ce stade, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle interpellation du suspect. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame survenu en plein cœur de la capitale des Gaules.