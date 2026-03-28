Faits Divers

Drame à Lyon : un homme mortellement poignardé sur les quais de Saône

Drame à Lyon : un homme mortellement poignardé sur les quais de Saône
Drame à Lyon : un homme mortellement poignardé sur les quais de Saône

Les circonstances restent encore à éclaircir.

Un homme est décédé ce samedi 28 mars aux alentours de 17 heures sur le quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon, le long des quais de Saône.

Selon le Progrès, la victime pourrait avoir été poignardée à la suite d’une altercation survenue sur la route. Les circonstances précises de cette confrontation restent à déterminer.

Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a de son côté confirmé le décès sans apporter davantage de précisions sur le déroulement des faits.

À ce stade, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle interpellation du suspect. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame survenu en plein cœur de la capitale des Gaules.

Tags :

couteau

poignarde

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Loool le 28/03/2026 à 19:25

Selon LFI, c est la faute de la victime car elle n a pas prévenue tout de suite les secours

Signaler Répondre
avatar
le gauchiasse le 28/03/2026 à 19:20
Métropole apaisée a écrit le 28/03/2026 à 18h13

Un homicide par jour dans notre belle métropole degenrée et apaisée. N'en déplaise au maire de Lyon, l'urgence n'est pas au désarmement de la police municipale

Mais où avez-vous lu que G. Doucet veux désarmer la police municipale ????

Avez-vous vu le débat (celui où JMA a faut de la peine) dans lequel il dit très clairement qu'il ne désarmerait pas la PM et qu'il augmenterait les effectifs.

C'est de la propagande que vous faites ou vous êtes juste ignorant ?

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 28/03/2026 à 18:56

Il devient urgent de désarmer la police municipale

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 28/03/2026 à 18:56

et voilà, dès que LFI est aux manettes, il y a des morts !

Signaler Répondre
avatar
SmallRig le 28/03/2026 à 18:54

Condoléances à sa famille.
Quelle tristesse.

Signaler Répondre
avatar
SmallRig le 28/03/2026 à 18:51

Bientôt il sera exigé un permis de recevoir un coup de couteau pour pouvoir sortir tranquillement.

Signaler Répondre
avatar
Adino le 28/03/2026 à 18:50

Avec Doucet vos enfants seront protégés, ou pas…..

Signaler Répondre
avatar
Le bon sens écolo le 28/03/2026 à 18:39

Pourquoi mettre des policiers armés ainsi que des caméras de vidéo-surveillance dans une ville apaisée. On voit bien que ça ne sert à rien.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 28/03/2026 à 18:34

En France, on tue juste pour un regard, une clope, un portable et tra-la-la !
C'est vraiment du n'importe quoi, quel gaspillage humain.

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 28/03/2026 à 18:33

Oui Doucet prétend que Lyon est une ville apaisée !!!!!! Ouvre les yeux Doudou

Signaler Répondre
avatar
Métropole apaisée le 28/03/2026 à 18:13

Un homicide par jour dans notre belle métropole degenrée et apaisée. N'en déplaise au maire de Lyon, l'urgence n'est pas au désarmement de la police municipale

Signaler Répondre
avatar
kool le 28/03/2026 à 18:12

Lyon ville apaisée. Merci LFI et escrologistes

Signaler Répondre
avatar
Les staliniens verts le 28/03/2026 à 18:03

Apaisé comme disent les totalitaires verts....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.