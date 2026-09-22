Mondial de la Praline : découvrez les grands gagnants de l’édition 2026

Cette année, le Mondial de la Praline a attiré du monde : 128 candidatures ont été déposées pour tenter de décrocher l’une des précieuses Pralines d’Or. Les finalistes avaient rendez-vous ce lundi à Vatel Academy, au Château de Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile, pour présenter leurs créations aux jurys. Au programme, les incontournables tartes et brioches à la praline, mais aussi une nouveauté pour cette quatrième édition : la catégorie " Classique revisité à la praline rose ".

Le défi ? S’emparer d’un grand classique de la pâtisserie ou de la viennoiserie, française ou étrangère, et lui donner une touche de rose sans le dénaturer. Goût, équilibre, technique, présentation… rien n’a été laissé au hasard au moment de départager les candidats. Philippe et Renaud Jocteur étaient chargés de juger la catégorie Tradition, tandis que le Meilleur Ouvrier de France Joseph Viola présidait le jury du Classique revisité, ainsi que l’ensemble du concours.

Jospy Collado et Mayline Gastinois récompensés

Dans la catégorie Tradition, Jospy Collado, pâtissier indépendant, remporte la Praline d’Or pour sa tarte à la praline. Victor-Hugo Da Silva Santana, de Gorrel Prestige Pâtisserie à Sainte-Foy-lès-Lyon, décroche la Praline d’Argent. Du côté de la brioche, la Praline d’Or revient à Mayline Gastinois, de Hennemann Pâtisserie dans le 2e arrondissement de Lyon. Elle obtient également le prix spécial Apprenti.

Manon Hertzog, de Mosaïque Pâtisserie à Lyon 2e, reçoit la Praline d’Argent. Pour la nouvelle catégorie Classique revisité, Clément Delomier, d’Ondes de Choc à Craponne, décroche la Praline d’Or devant Luis Gustavo Nascimento Brant, d’Au Fidèle Berger à Annecy. Le jury a également attribué son prix Coup de cœur à Loïc Bensoussan, de Maison Bonbecs à Montréal, pour sa brioche. Enfin, le nouveau Prix Nutrisens, réservé aux chefs des établissements médico-sociaux et consacré à des créations en texture adaptée, revient à Sylvie Gehant, du CMPR Bretegnier à Héricourt, pour sa " Douceur des canuts et son éclat de coquelicot ". Dix-sept candidats avaient participé à cette nouvelle compétition et six avaient été sélectionnés pour la finale.

La praline rose à l’honneur jusqu’au 27 septembre

Les Pralines d’Or distribuées, la fête est loin d’être terminée. Place désormais à la " Semaine Rose ", avec plusieurs rendez-vous gourmands prévus jusqu’au 27 septembre.

Dès le 23 septembre, petits et grands pourront mettre la main à la pâte lors d’ateliers organisés à Écully Grand Ouest, en partenariat avec le Groupe SEB. La praline rose fera aussi un détour par les cantines : plus de 10 000 écoliers et collégiens de la région pourront la découvrir au dessert au cours de la semaine. Le week-end, les festivités gagneront la place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement, avec le Village Praline x Groupe SEB installé à l’occasion du Marché Autrement. Samedi 26 septembre, les amateurs passeront à leur tour devant le jury pour une finale organisée de 14h à 16h. Les résultats seront dévoilés dans la foulée.

La journée se poursuivra avec le " Goûter des Héros ", un moment solidaire au profit des familles de pompiers endeuillées lors des incendies de Gironde. Enfin, dimanche 27 septembre, masterclass et show cooking viendront clôturer cette semaine entièrement dédiée à la praline rose.